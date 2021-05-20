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穿越入戲時光機！ 千葉「房總之村」cosplay體驗走訪老日本生活

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成田機場周邊觀光：千葉房總之村 cosplay與體驗走訪老日本的生活
成田機場周邊觀光：千葉房總之村 cosplay與體驗走訪老日本的生活

cosplay玩拍 穿越房總昨日今生

在距離千葉知名寺院「成田山新勝寺」不遠，有一座特別的體驗型博物館「房總之村」。與其說它是博物館，不如說是一個「歷史古蹟公園」，因為這裡面座落了許多不同年代的日本建築，包括江戶末期明治初期的商店街道、武士家屋、農家、水車、老洋房學校等。這些建築中，有的是就地恢復重建的，有的是「跨區」複製保存而成的。但不管是哪種，都不妨礙房總之村宛如時光機般的特別氛圍，也因而博物館外就有和服等服裝租借店，裡面可不只準備了一般的和服，還有不少特別的cosplay服裝，或是有些大正浪漫特色的袴（はかま）等，讓大家可以更「入戲」地體驗重返舊時代的樂趣。

園區內主要分為免費區和收費區兩大部分，而筆者個人覺得比較有趣的場景，大多也是在收費區域內，包括像江戶時代末期明治時期初的街坊商店景色，農家和水車，武家屋敷等。

圖片截自 房總之村官方網站

不只走馬觀花 傳統工藝手作體驗

在房總之村的付費體驗區中，準備了不少有趣的日本傳統工藝體驗機會。無論是優雅和煦的茶道，還是融了熱血與汗水的刀劍鍛造，在這裡都有可以體驗到。

依據體驗內容的不同，有可能需要事前預約，如果有計畫前往參觀，並想嘗試體驗一些特別的技能或食物，可以在事前在官方網站上的活動行事曆上面確認當日的活動內容及時間。

房總之村（房総のむら）

地址：千葉県印旛郡栄町龍角寺1028

交通方式：

JR成田站 轉公車約20分鐘車程，下車後徒步10分鐘可到達

JR安食站 轉公車約10分鐘車程

營業時間：9:00-16:30

Cosplay出租開放時間：10:00-15:00 / 返還時間：〜16:00

官方網站（JP）

延伸閱讀：箱根小田急山之飯店杜鵑花庭園與富士山 日本關東春末賞花名所

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博物館 公園 富士山

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