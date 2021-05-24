東京近郊「百年竹林農園」！ 神劍闖江湖電影取景地「 若山農場」

竹林是東方古代武俠必不可少的場景，總是能讓人感受到濃濃的東方古典氛圍。而說到日本可以竹林散策的地方，大家最快想到的莫過於京都的嵐山，或是像是一樣頗有古風的鐮倉報國寺等。而之前JAPANKURU也曾經和大家介紹過的，位於千葉佐倉的寒鴉坂，也是非常江戶風情的竹林小徑。

今天要帶大家來走走的，是位於栃木縣宇都宮的一座秘境竹林農場「若山農場 若竹之社」，它不僅擁有百年歷史，竹林農園面積更廣達24公頃，相當於5個東京巨蛋大，種植有各式各樣不同種類的竹林。走入其中，絕對讓人有種宛如穿越古代場景的臨場感，並能真實感受那種身在竹林中，那可以幽靜而有些清冷美的氛圍。就是這樣的氛圍，也使之成為日本古裝電影《王者天下》、《神劍闖江湖》等影視作品的取景地。

三代耕耘竹農園 2018年才開放觀光

若山農場的主人若山家，早在江戶時代便已移居此地開墾，傳承三代已有百余年，農園內以種植出這竹筍和栗子為主，因而亦種植了大面積的竹林。過往專業的竹農園，若山農場並沒有對外開放觀光，主要提供包括東京在內的關東一帶，竹相關的農產品、植株、竹材料等商品，據說若在關東一帶見到一些建築或藝術品中出現的竹子，極有可能都是出自若山農場。

由於不少客人都反應，農場中的竹林那麼美，不給大家看看實在是太可惜，讓農場主人終於決定在2018年4月開始，將農場對外開放，讓一般民眾也能入內參觀。

不只竹林道 走進竹林更有感

不少觀光地竹林，大多只能讓觀光客在規劃好的竹林道上活動，不過在若山農場，只要空間允許，遊客是可以走入竹林內，宛如許多電影場景中出現的那樣，親身感受身在竹林間的那一份幽靜感。看陽光自高聳入天的竹子中投下，聽風掠過竹子間，那竹葉搖動的沙沙聲⋯⋯

若是本來就喜歡古裝或武俠影視劇的朋友，腦袋中定能浮現諸多作品場景。（笑）

看這片不同於一般竹林的蒼翠，而呈金黃色的竹林，是竹子中比較高級品種的金色孟宗竹。這篇金黃竹林呈現出的特別氛圍，就是電影《神劍闖江湖之最後傳說篇》中，主角緋村劍心和師父比古清十郎修習天翔龍閃的拍攝地點。

電影《神劍闖江湖之最後的傳說》場景（圖片截自Youtube）

除此之外，由山崎賢人主演的講述中國戰國時代故事的電影《王者天下》，以及不少商業廣告，也都曾到若山農場取景，可相見這裡的竹林究竟有多麼令人著迷。更特別的是，若山農場一般週六日或國定假日的晚上，會有夜間開放的時段，讓遊客能體會不同於白天的竹林夜間點燈。而秋冬季節，配合日本各地的點燈秀活動，農場內也會有特別企劃的冬季竹林點燈，結合竹雕燈飾藝術，營造出有不同於一般夜間點燈的別樣竹林氛圍。

這真宛若有世外高人隱居的竹林，即便不是自駕，也能搭乘大眾交通工具抵達。從JR宇都宮站的西口公車站，可換乘公關東巴士52、56、56號公車，到「野澤寺前」站下車，車程大概30分鐘。下車後步行10分鐘左右，便可以抵達。若想要切身感受那中，置身在電影或古裝劇竹林中的幽靜感，那若山農場真的是值得你一訪的地方。

若山農場 若竹之社

地址：​栃木県宇都宮市宝木本町2018

官方網站

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