藍瓶咖啡首間「公園咖啡廳」在東京澀谷！早午餐、甜點、紅酒通通能享

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

號稱咖啡界Apple的Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡來自美國舊金山，每間分店的店內環境都以舒適明亮、簡約的風格為主，獨有的“慢咖啡”文化也是藍瓶咖啡的特點。不過為了讓每個咖啡愛好者們能有更好的品嘗咖啡環境，首間公園內藍瓶咖啡廳即將登場囉！

世界首家公園咖啡廳「BLUE BOTTLE COFFEE 澀谷 Cafe」

在東京的公園咖啡廳一定會先聯想到在新宿御苑或上野公園內的星巴克了。這一次藍瓶咖啡轉戰澀谷的立北谷公園，將蓋兩層樓高的咖啡廳，二樓特別增設陽台座位，可以一邊品嘗咖啡、一邊欣賞公園的綠地景致。

在這裡除了能品嘗藍瓶原有的手沖咖啡外，還提供了全天候早午餐，由料理家副島モウ研發的熱烤鬆餅佐季節蔬菜早午餐（850日幣），以及由日本新銳甜點師團隊Tangentes 共同研發的甜點，充滿雞蛋香氣的磚塊起司蛋糕（550日幣）與以蛋白酥為基底的帕芙洛娃蛋糕（650日幣）。

這樣還不特別嗎？那就在公園內品嘗紅酒吧！藍瓶咖啡澀谷店在17點過後還提供了紅酒的選擇，是藍瓶咖啡首間提供紅酒的服務，下次來到藍瓶澀谷店不妨改喝紅酒吧！

開幕日：2021年4月28日

地址：東京都渋谷区神南 1-7-3（渋谷区立北谷公園内⁠）

營業時間：8:00〜22:00

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