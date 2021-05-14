快訊

中央北市共識：和平醫院暫停急診 無證外勞快篩給特赦令

直播／和平醫院1男1女確診 柯文哲、陳時中上午緊急會議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍瓶咖啡首間「公園咖啡廳」在東京澀谷！早午餐、甜點、紅酒通通能享

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

號稱咖啡界Apple的Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡來自美國舊金山，每間分店的店內環境都以舒適明亮、簡約的風格為主，獨有的“慢咖啡”文化也是藍瓶咖啡的特點。不過為了讓每個咖啡愛好者們能有更好的品嘗咖啡環境，首間公園內藍瓶咖啡廳即將登場囉！

世界首家公園咖啡廳「BLUE BOTTLE COFFEE 澀谷 Cafe」

在東京的公園咖啡廳一定會先聯想到在新宿御苑或上野公園內的星巴克了。這一次藍瓶咖啡轉戰澀谷的立北谷公園，將蓋兩層樓高的咖啡廳，二樓特別增設陽台座位，可以一邊品嘗咖啡、一邊欣賞公園的綠地景致。

在這裡除了能品嘗藍瓶原有的手沖咖啡外，還提供了全天候早午餐，由料理家副島モウ研發的熱烤鬆餅佐季節蔬菜早午餐（850日幣），以及由日本新銳甜點師團隊Tangentes 共同研發的甜點，充滿雞蛋香氣的磚塊起司蛋糕（550日幣）與以蛋白酥為基底的帕芙洛娃蛋糕（650日幣）。

這樣還不特別嗎？那就在公園內品嘗紅酒吧！藍瓶咖啡澀谷店在17點過後還提供了紅酒的選擇，是藍瓶咖啡首間提供紅酒的服務，下次來到藍瓶澀谷店不妨改喝紅酒吧！

開幕日：2021年4月28日

地址：東京都渋谷区神南 1-7-3（渋谷区立北谷公園内⁠）

營業時間：8:00〜22:00

窩日本推薦閱讀：HANA・BIYORI星巴克．第一座設計在花室裡的星巴克咖啡廳！有生態園區還有餵小水獺秀？　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 公園 星巴克

延伸閱讀

星巴克「全品項買1送1」LINE限定、5月壽星有半價！芝麻杏仁豆腐星冰樂必喝

基隆咖啡廳在地人推薦這7間！「萬祝號」50年老宅太迷人、「曙 ‧ 初見」感覺是電影《花樣年華》場景

犒賞媽咪！ 星巴克.丹堤買一送一.伯朗半價　連鎖咖啡「母親節優惠」整理包

喝時光釀的酒？ De Bethune獨一無二酒紅色孤品上拍賣

相關新聞

藍瓶咖啡首間「公園咖啡廳」在東京澀谷！早午餐、甜點、紅酒通通能享

號稱咖啡界Apple的Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡為了讓每個咖啡愛好者們能有更好的品嘗咖啡環境，首間公園內藍瓶咖啡廳即將登場囉！

筷子、銅壺、釜鍋！新潟品味「職人小鎮文化」 燕三條工廠見學必訪「質感作坊」

燕市與三條：職人工藝文化與工廠見學 喜歡日本工藝的朋友，或許早就已耳聞過「燕三條」的大名。雖然總是被稱作「燕三條」，但實際上是「燕市」與「三條」兩個小鎮，而它們都是位於新潟縣的日本非常有名

賞花+讓羊咩咩包圍 ！千葉成田療癒系「夢牧場」 同賞櫻花、油菜花

本格派老牌牧場 花與小動物們的療癒園地 說到成田，可以想到成田機場，可以想到新年參拜超有名的寺院「成田山新勝寺」，不過可曾想到牧場呢？就在千葉縣的成田市，有一座大概有7個東京巨蛋大的牧場

日本春日「桃花祭」！ 茨城古河公方公園賞花旅 桃花成林能量地

傳說中的落櫻繽紛 桃花林下沐春風 若說滿開的春櫻是日本動漫迷心目中的經典場景，那滿開的桃花恐怕喜歡華文古風（武俠風？）的朋友們，心目中的經典場景。且不說國文課本中《桃花源記

美食指南「TABELOG百名店」系列！東京最有名烏龍麵前6名

你有心目中最喜歡的烏龍麵店嗎？跟著日本美食餐廳指南「食べログTABELOG」百名店的推薦，一起來探索東京前6名的人氣烏龍麵吧！

東京賞櫻名所中目黑 從「目黑川櫻花道」歷史說到櫻花危機

熟悉又陌生的目黑川與櫻花 久仰東京賞櫻名所目黑川櫻花道的大名，終於在到東京的第四個春天走了一遭。那是一個氣象預報會說要下雨的週日，多虧友人提議早上九點多就到現場，幸運地趕在下雨之前不說，也遇到了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。