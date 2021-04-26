日本春日「桃花祭」！ 茨城古河公方公園賞花旅 桃花成林能量地

傳說中的落櫻繽紛 桃花林下沐春風

若說滿開的春櫻是日本動漫迷心目中的經典場景，那滿開的桃花恐怕喜歡華文古風（武俠風？）的朋友們，心目中的經典場景。且不說國文課本中《桃花源記》的描述，因為陸劇《三生三世十里桃花》的關係，似乎也讓不少劇迷對賞桃花有了更多憧憬。先前我們和大家介紹過2月時茨城偕樂園的梅花林，而到3月，同樣在茨城，則有另外一大片「歷史悠久」的桃花林——那就是「古河公方公園」的桃花林。每年春天，它總會早櫻花一步盛開，將園內染上一片桃紅，風吹過，花瓣紛飛的美景，又是不同於櫻吹雪的另一種浪漫氛圍。

江戶初來花名所 千本桃花還復來

古河公方公園最早是室町時代的「鎌倉公方」足利成氏，在移居古河後建造的居所，被稱作「古河公方」。園內如今仍能見得當時有一片被稱作「御所沼」的池塘，更有為池水三面環繞的森林台地，夏可避暑散策，秋楓紅與冬雪白亦景色怡人。而到了江戶時代，當時的古河藩主土井利勝，為了解決當地薪柴不足的問題，選了長得快又能結果實的桃樹，讓領地居民們種植培育。而後逐漸形成規模，成了當地的賞花名所，甚至在明治年間，還有自東京出發的「賞桃列車」運行。

儘管歷經戰爭和時代變遷，古河的這片桃林和美景曾一度失色，但在1970年代當地政府提出「大綜合公園」之計畫，著手整理往昔的御所及花名所，並在1974～1975年間，讓江戶時代的桃花林再度展現在世人面前。1977年起，第一屆古河桃花祭開辦，到今年已經是第45屆，儘管今年礙於疫情影響活動中止。

古河公方公園內的桃花，是觀賞用桃花，主要有矢口桃、源平桃、菊桃和壽星桃4種，與在台灣常見的水蜜桃花林的氣氛又有些不一樣。最早在彌生時代自中國傳來的桃花，為愛賞花的日本人培植出諸多種類，例如同時能開出白花與紅花的源平桃，而不同品種花開時序亦不相同。

不只有桃花林 櫻花油菜花等四季變換

當然，腹地開闊的古河公方公園中，除了美麗的桃花林外，也種植許多包括染井吉野櫻、枝垂櫻、油菜花、曼珠沙華、菖蒲等不同季節的花，像園內的草坪廣場西側就有一整排的染井吉野櫻，另外還有夏天盛開的大賀荷花（大賀ハス），也是園中非常有名的名景色。圖中這棵是正好滿開的「コブシ」，在日本演歌「北國之春」中唱到的「日本木蘭」，看起來也是十分爛漫。

桃花林中走一回 願桃花運跟著來？

相對於日本的櫻花之於戀愛，或許桃花之於戀愛對於華語圈的大家來說更加熟悉。若是春天來規劃來日本做結緣旅的同學，在安排各種戀愛神社參拜行程的同時，不妨也將賞桃花排入行程。若以世間萬物皆有靈的理論來說，古河公方公園這逾千本桃花的加持，或多或少能獲得自然純粹的桃花運吧。（笑）

古河公方公園（古河綜合公園）

地址：茨城県古河市鴻巣399-1

交通：JR宇都宮線「古河」站、東武日光線「古河」站 轉公車約5～16分鐘 ※ 徒歩約40分（約2.6km）

開園時間：日出到日落（園內沒有設置路燈），管理中心為8：30～17：00

官方網站

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