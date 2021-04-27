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賞花+讓羊咩咩包圍 ！千葉成田療癒系「夢牧場」 同賞櫻花、油菜花

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

本格派老牌牧場 花與小動物們的療癒園地

說到成田，可以想到成田機場，可以想到新年參拜超有名的寺院「成田山新勝寺」，不過可曾想到牧場呢？就在千葉縣的成田市，有一座大概有7個東京巨蛋大的牧場「成田夢牧場（成田ゆめ牧場）」，不僅生產著高品質的乳製品，同時也對一般民眾開放觀光的複合式農場。原名為「秋葉牧場」的成田夢牧場，自明治20年創業，最早只是單純專注於乳製品生產的酪農，而在1987年轉型為觀光牧場，從牛乳生產到乳製品的製造全包，旨在提供本格派的優質乳製品。

如今在成田夢牧場內，不僅能嚐到牧場引以為傲的乳製品，像牛奶霜淇淋、義式冰淇淋、優格等，牧場內還種植有大量櫻花樹，以及油菜花，春天花開時，能同時賞櫻，並走進油菜花田中拍照。在油菜花田的周圍，還有觀光小火車運行，無論是大小朋友都能乘坐。櫻花季節時，在滿開的週六日晚上，牧場內也會特別舉辦夜櫻點燈的活動。

而到據說夏天，園內也會種植大量向日葵等季節花卉，可真是關東一帶賞花的好去處。

園內處處能見到高大的櫻花樹，這週末滿開時想必春意十足。

油菜花田的周圍也有許多櫻花樹，且還有小火車運行。

當然，作為觀光牧場，在成田夢牧場中能近距離接觸包括乳牛、山羊、綿羊、兔子等可愛的小動物，像乳牛和羊都是可以餵食體驗。其中，筆者個人覺得最療癒的，當然是讓羊群們包圍這件事兒了！雖然⋯⋯羊咩咩們有時候會有點失控，開始吃你的衣服之類的，但在摸到綿羊身上軟綿綿暖呼呼的毛時，那種心中的療癒感真是難以言喻。

牧場裡面的羊身上都有掛名牌，在和他們玩的時候，可以稱呼他們的名字，與之對話，那也是很有樂趣滴。

在羊咩咩的柵欄外面可以購買牧草，從外面餵羊兒吃草。

但最有趣的是，走到羊咩咩的柵欄裡面，去和他們玩耍。只是記得，非常不建議將買來的牧草帶入柵欄內，不然羊兒們很有可能會失控撲倒你。柵欄內的工作人員會很親切地和大家分享，要怎麼和羊咩咩們交流的「心法」。

JAPANKURU這週一二前往時，成田夢牧場內的櫻花才開沒多少（看這張照片後面一排應該都是櫻花），預計在本週末應該可以達到滿開。若是在日本的朋友們，蠻推薦前往賞櫻和油菜花，加和小動物玩。牧場腹地大，不易造成三密，且入場也有相關的防疫措施，適合闔家前往及約會。

從交通方式來說，開車前往自然是最方便，若要搭乘大眾交通工具，從東京站出發，搭乘JR到成田線的滑河站，大概100分鐘，再轉乘接駁巴士。有興趣的朋友可以參考官方網站的活動資訊

成田夢牧場（成田ゆめ牧場）

地址：千葉県成田市名木730-3

大眾交通：JR滑河站 轉接駁巴士 具體運行時刻表可參考這裡

營業時間：

>>2021年3月～11月

平日：09:30～16:30、週末假日：09:30～17:00

>>2021年12月～2022年2月

平日：10:00～16:00、週末假日：09:30～16:30

門票：

一般 | 大人 1450日圓、小孩 700日圓

官方網站

延伸閱讀：成田機場周邊觀光：千葉飯沼本家酒藏見學 酒之井曲家咖啡

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