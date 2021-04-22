美食指南「TABELOG百名店」系列！東京最有名烏龍麵前6名

【撰文:Natalie/ 窩日本】

晶瑩剔透、Q彈有咬勁、麵條吸飽了湯汁…平民美食烏龍麵不僅美味，而且價位又非常親民，許多烏龍麵名店的人均消費都在1000日幣以下。你有心目中最喜歡的烏龍麵店嗎？跟著日本美食餐廳指南「食べログTABELOG」百名店的推薦，一起來探索東京前6名的人氣烏龍麵吧！

うどん 丸香

評分：3.78顆星 / 5顆星

據說全日本烏龍麵最厲害的地方就在香川縣，位在神保町的丸香烏龍麵其店長正是在香川的名店修業後，上京開設了這間店！因價格便宜、烏龍麵美味好吃，因此來到丸香的門口，不論何時總是有排隊人潮。除了必點的招牌烏龍麵，還有肉烏龍麵、月見山烏龍麵、沾麵、咖哩烏龍麵等豐富的選擇。麵條彈性十足，炸物也不遜色唷！

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13000629/

地址：東京都千代田区神田小川町3-16-1 ニュー駿河台ビル 1F

交通：都営地下鉄・東京メトロ「神保町」駅A5出口徒歩4分

營業時間：【平日】11:00～16:00、17:00～19:30

【周六】11:00～14:30

人均消費: 1,000日幣以下

おにやんま 五反田本店

評分：3.76顆星 / 5顆星

在日本車站附近常見到許多立食的蕎麥麵或烏龍麵店，主打著快速、便宜又方便，因此吸引許多上班族或學生喜愛，但在味道上就比較難有太多講究。

不過位於五反田車站前的「鬼蜻蜓おにやんま烏龍麵」，卻以便宜的立食榮登Tabelog百大名店美食榜！鬼蜻蜓的烏龍麵口味繁多，麵條滑順彈牙，搭配上炸雞天婦羅堪稱一絕。

地址：東京都品川区西五反田1-6-3

交通：JR山手線「五反田駅」西口徒歩2分

營業時間：【周一至周六】7:00～凌晨3:00

【周日・國定假日】7:00～24:00

人均消費: 1,000日幣以下

手打うどん すみた

評分：3.74顆星 / 5顆星

「手打烏龍SUMITA」的老闆也曾經遠赴香川縣拜師學藝，累積了紮實的烏龍麵基礎，將香川縣道地的手打烏龍麵搬來了東京。人氣No.1的「雞肉天婦羅蘿蔔泥拌麵」，將炸得酥脆的雞肉天婦羅放在Q彈的烏龍麵上，並以鮮甜的白蘿蔔泥與海苔點綴，廣受好評。

地址：東京都北区志茂2-52-8

交通：東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道【赤羽岩淵駅】徒歩９分

營業時間：【周二至周五】11:00～14:00、18:00～21:30

【周六・國定假日】11:00～15:00

人均消費: 1,000~2,000日幣

うどん 慎

評分：3.73顆星 / 5顆星

在巷弄中有著宛如咖啡廳外觀的『烏龍麵 慎』是新宿的人氣美食店，這裡的麵條都是客人點餐後才烹煮，且川燙的時間會考量每天的氣候、溫度等變化。透過職人的堅持，才能造就出這一碗與眾不同的烏龍麵。烏龍麵以螺旋狀捲曲盛裝，比起一般烏龍麵來的更美觀精緻。

除了烏龍麵之外，雞肉先以特製醬汁浸漬過後，再裹上天婦羅麵衣酥炸的『かしわ天』(炸雞肉天婦羅)，也是『烏龍麵 慎』的人氣料理，千萬別忘記品嘗囉~~

地址：東京都渋谷区代々木2-20-16 相馬ビル1F

交通：都営新宿線・京王新線・大江戸線「新宿駅」６號出口徒歩２分

營業時間：【周一至周四、周日】11:00～22:00

【周五周六】11:00～22:00

人均消費: 1,000~2,000日幣

初代 恵比寿店

評分：3.72顆星 / 5顆星

什麼樣的烏龍麵竟然是白色的？位於惠比壽的這家烏龍麵店『初代』，一直是以令人印象深刻的白烏龍麵聞名。最上頭佈著一層看似馬鈴薯慕斯的白色奶油，下面則是濃郁的咖哩湯頭。

看似風馬牛不相干的兩種組合，初次接觸的人可能會覺得無法接受，但嚐了一口才發現，上面的奶油狀物非常巧妙地與下面微辣的咖哩湯頭契合，緩和了辣味更增添了整體的層次感。另外，現炸的天婦羅也提供多種不同的鹽巴沾醬，講究的程度難怪廣受饕客喜愛。

地址：東京都渋谷区恵比寿南1-1-10 サウスコラム小林 1F

交通：ＪＲ山手線・埼京線「恵比寿駅」西口徒歩２分

營業時間：11:30～23:00

人均消費: 1,000~2,000日幣

うちたて家

評分：3.71顆星 / 5顆星

除了大家熟知的香川讚岐烏龍麵，來自埼玉縣的武藏野烏龍麵也不容小覷。武藏野系烏龍麵「UCHITATE」是間位於池袋的名店，看下方照片就可以發現這家烏龍麵的特點是麵色較深、較粗而咬勁十足，除了可以感受烏龍麵順滑過喉間的快感外，還能享受特有的嚼勁。

沾麵系的烏龍麵是店內的招牌，但以陶鍋現煮的烏龍麵也非常有人氣，既可以保溫又可以增添風味，值得一嚐。

地址：東京都豊島区南池袋3-13-17

交通：JR「池袋」駅東口徒歩６分

營業時間：11:00～21:00

人均消費: 1,000日幣

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13003889/

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