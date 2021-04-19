東京賞櫻名所中目黑 從「目黑川櫻花道」歷史說到櫻花危機

熟悉又陌生的目黑川與櫻花

久仰東京賞櫻名所目黑川櫻花道的大名，終於在到東京的第四個春天走了一遭。那是一個氣象預報會說要下雨的週日，多虧友人提議早上九點多就到現場，幸運地趕在下雨之前不說，也遇到了強悍的春風，著實見識了紛飛的夢幻櫻花雨。

目黑川的櫻花果然名不虛傳！

看著滿眼淡粉色的櫻花，橋下水流上滿滿的櫻花瓣，風吹來漫天飛舞的櫻花雨，在心已經呈現某種半醉的狀態時，腦袋驅使嘴巴叨念了一句：這裡到底為什麼有這麼多這麼大的櫻花啊⋯⋯

原本只不過是句感嘆句，細想來不禁覺得，的確是個可以調查一下的不重要的問題——儘管早在來日本之前，就因為瑛太和尾野真千子的日劇《最高的離婚》，而聽說過目黑川櫻花的大名，到日本後也因為工作的關係在目黑這一帶來回走了幾次，卻從來不知道，這個地方究竟為什麼會成為東京的櫻花名所。

河流？水溝？關於目黑川的兩三事

說起目黑，自然會想到目黑川，而說起目黑川，想到目黑的朋友想必也佔大多數。望著中目黑那絢爛櫻花下的看似淺淺流淌著的目黑川，納悶著這究竟是河流還是只是條水溝。不過名為目黑川，它自然是河川，作為東京都內的一條水系，其流域從世田谷區，經過目黑區、品川區，最後注入東京灣，全長近8km，而目黑區的這一段，也只是它中游的部分。

江戶時代的目黑川水流清澈，沿岸多農田，利用河水進行灌溉。只是由於目黑川河道窄而淺，常常會發洪水。進入大正時代後，政府為了治水加打造運河，讓船能運行在目黑川上，動工將原本彎彎曲曲的河道取直，如同如今世人見到的樣子。儘管如此，目黑川依然會不時又氾濫的狀況出現，直到平成6年，東京都政府在現在目黑區的「山手通」與「駒澤通」交叉口的附近的一個叫做「船入場」的地方，建造了地下蓄水池，以緩解大雨時河水暴漲的狀況，才徹底改善了目黑川氾濫的問題。

在見過荒川和隅田川後，看著眼前的目黑川，雖然只是一小段，但也不難想像資料記載說的，它是條河道窄而淺的河。

目黑川沿岸的櫻花樹為何而來

由於目黑川河道窄淺，沿岸的防護工程變成了重要課題。而這些染井吉野櫻花樹，就是作為護岸工程的其中一環，被種植在目黑川沿岸的。根據目黑區役所的資料紀錄所述，最早是在昭和初期整治河川時開始陸陸續續種植的，如今光是目黑區這一段（自田園都市線的「池尻大橋」站到品川區界線）約長3.8km櫻花道中，就有800多棵櫻花樹，其中以染井吉野櫻為主，也穿插有一些枝垂櫻、八重櫻等不同品種。

不過，自昭和年代初，由於戰爭的傷害、樹木的枯槁，又或是新的施工工程等，這些櫻花樹有再一批一批換過，所以其實如今大家見到這一條櫻花道上的櫻花樹們，樹齡相差蠻大的。

花名所恐消失？ 目黑櫻花道面臨的危機

目黑川櫻花道上的櫻花大多是日本人最喜歡的染井吉野櫻，據說最早是在江戶時代的染井村（今東京巢鴨），由植栽職人以江戶緋寒櫻和大島櫻配種而成，樹形成寬闊的傘狀，花瓣5片，且在葉子長出來前就開花。其花苞花萼呈現明顯紅色，但開始開花後會呈淡紅色，而滿開時則轉為接近白色的淡粉色。然而，染井吉野櫻的壽命不長這點，是當前日本櫻花，包括目黑櫻花道所面臨的重要課題——一般常說染井吉野櫻的壽命大概60～70歲，而目黑川的櫻花有很大一部分有了老化的問題產生。

除此之外，由於目前河道一帶空間有限，目前種植的櫻花樹們樹距以6m為多，常出現生長空間不夠，導致有的櫻花樹日照不足，或是樹的長勢歪曲等，從而影響周邊的建築、人車通行等。再加上由於一大部分的樹木老化、枯槁，天候不佳時，容易傾圮折彎等。若不正視現狀，幾十年來目黑川沿岸的美麗櫻花道，恐怕會面臨美景難存的問題。

而為了移植整治櫻花道，照顧這些老中青櫻花樹，需要花費非常龐大的經費與心力。對此目黑區前些年開始，推出了「目黑川櫻花再生實行計畫（目黒川のサクラ再生実行計画）」，望能集結地方居民的力量，維護目黑川沿岸的櫻花美景。

因為賞櫻時一個念頭，才知道原來這個大家心中賞櫻名所，正面臨著這樣的問題，也不禁思考起我們觀光旅遊時看到的那些美景的背後，是有多少人多少心血及資金的支援下，才有那樣美麗的景色。於是，在拜訪每個怡人景色時，都記得提醒自己不要忘記感恩與愛護的心。打造良好的生活環境，果然不是一件簡單輕鬆的事。

2021年對於目黑川的櫻花來說，或許也是特別的一年。今年的目黑川櫻花沒有往年櫻花祭典的燈籠，多了一分純粹。忍不住想著，少了一點人工裝飾的櫻花景色，似乎更合我心。只是若一直沒有祭典加持，或許對於當地人來說，又會面臨另一個問題吧。

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