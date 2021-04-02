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美食指南TABELOG百名店系列！東京「極品美味咖哩名店」3選

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Natalie / 窩日本】

日本美食餐廳指南「食べログTabelog」是許多人尋找餐廳的重要指標，其中食べログ的「百名店」名單，更是老饕們按圖索驥的重要參考。TABELOG百名店分為東京、關東、關西三個地區，按不同餐飲類型列出網友推薦最高評價的前100間美食。

近幾年台北街頭出現越來越多的咖哩專門店，特殊異國香料的香氣及刺激感擄獲了許多人的胃。讓我們來看看咖哩早已風行數十年的東京，TABELOG百名店究竟推薦了什麼必吃的咖哩名店吧~~

カッチャル バッチャル（Kacyaru bacyaru）

評分：4.18顆星/5顆星

如果喜歡吃咖哩，一定要造訪一次的咖哩店正是「カッチャル バッチャル（Kacyaru bacyaru）」！曾在著名的「新宿孟買」咖哩店培訓過的田村先生，結合獨創性與日本人獨有的感性合而為一，製作出美味的咖哩。 不僅如此，「原味咖哩」更充分展現了只有田村先生對於香料才做得到的精湛技藝，香料與食材的魅力讓胃部充滿濃郁的咖哩香氣。

地址：東京都豊島区南大塚3-2-10 林ビル2F

交通：東京メトロ丸の内線、新大塚駅から徒歩2～3分

營業時間：周二到周六11:30～14:00、17:00～22:00

定休日：周日、周一

https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13120294/

トマト TOMATO

評分：4.12顆星/5顆星

1982年創立以來排隊隊伍仍持續至今，「トマト TOMATO」擁有獨特的口味、香氣四溢的香料與深棕色的醬汁，吸引顧客持續前往造訪。

トマト TOMATO咖哩使用多達36種的香料與蔬菜等，並慢慢熬煮約140個小時，有點帶有藥膳風味的獨特風味是其特色。奢侈地使用黑毛和牛的豪華燉牛肉咖哩，則是店內的人氣招牌。

地址：東京都杉並区荻窪5-20-7吉田ビル1F

交通：荻窪駅徒歩5分

營業時間：11:30～13:30、18:30～20:30

定休日：周三周四

https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131906/13001113/

SPICY CURRY 魯珈

評分：3.98顆星/5顆星

充滿個性、豐富多彩的獨特咖哩在哪裡？推薦台灣超人氣美食「滷肉飯」與咖哩的結合「SPICY CURRY 魯珈」！我們都熟悉的滷肉飯搭配上自選的咖哩口味，特製「ろか(魯咖)咖哩」美味上桌，人氣定番口味有牛肉+茼蒿的辛辣咖哩，猶豫不決無法選擇的話選擇定番就對啦！

地址：東京都新宿区百人町1-24-7 シュミネビル 1F

交通：「大久保駅」南口徒歩1分

營業時間：一、三、五11:00～15:00；二、四 11:00～15:00／17:00～20:00

定休日：假日、國定假日

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13203027/

圖片來源: Tabelog

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咖哩 東京 京都

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