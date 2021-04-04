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扭蛋機3000台！ 世上最大型扭蛋專門店隆重開幕 池袋御宅族報到3選

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

池袋就是個次文化的匯聚之地，在一眾宅宅心中可是不輸秋葉原的聖地！充滿女性向動漫商店、執事主題咖啡廳的乙女路，每年萬聖節舉辦的大型Cosplay活動等等，就算不是非常熱愛動漫，也可單純去體驗這種日本獨特文化。

池袋有多家商場及百貨，其中太陽城Sunshine City內不只有多家商店，還集合水族館、瞭望台、南夢宮主題樂園、天文館等休閒設施，再加上寶可夢主題商店、三麗鷗主題咖啡廳等，是能讓人花上整天去遊玩的好去處。而在2021年，將會有一些全新商店進駐，讓喜愛御宅文化的你可能會想要到訪喔！

世上最大型的扭蛋專門店 – ガシャポンのデパート池袋総本店

全新扭蛋專門店「ガシャポンのデパート」(扭蛋的百貨)已在2021年2月26日在池袋太陽城3樓開幕了！就像店名一樣，這裡可以找到各式各樣的扭蛋，扭蛋機台數總共有3000台！在3月18日將會作為「單一會場中放置最多數量扭蛋機台」而去接受金氏世界紀錄的認定，名符其實成為世上最大型的扭蛋專門店！

除了數量夠多，店內還會展示讓人懷念的舊式扭蛋機至最新的機器，加上可以找到萬代BANDAI最新的扭蛋款式或是高價的豪華扭蛋(一個要800-1500日幣)，扭蛋控可要帶夠錢才來喔！店內還有座位可以休息及拆扭蛋，更有攝影區，設置好佈景讓你能馬上為心愛的扭蛋拍照，真是個完美的扭蛋天堂啊！

延伸閱讀:

⇒⇒ 扭蛋控必蒐集！日本最新扭蛋5選推薦–鬼滅之刃、還有……

東京首家一番賞專門店 – 一番くじ公式ショップ

另一種很多宅宅都喜愛的遊戲就是一番賞(一番くじ)了！平常主要在日本的便利商店、書店或遊戲中心可以玩到，每次只要付數百日幣，然後在大紙箱中抽出一張小刮刮卡，憑著刮刮卡上的號碼可獲得指定的獎品，基本上是人人有獎，而好運的話則可獲高幾倍價錢的大獎！

而這家首次在東京開店的一番賞專門店將會在2021年3月19日開幕。顧名思義，在這裡可找到最新及最多種類的一番賞，從我們熟識的卡通人物到經典、流行動漫的獎品都有，加上是專門店，保證不會像黑心店一樣收起大獎的籤，公平公正讓客人可玩得安心。

南夢宮主題樂園新街區 – Hugood!

南夢宮主題樂園Namja Town是以3個街區組成的主題樂園，在西洋風的Dokkingham Plaza有各種遊戲，懷舊昭和風的福袋七丁目商店街可以吃餃子及甜點、幽靈番外地則可玩刺激的探險遊戲，遊戲比較面向小孩。

在2021年3月19日，以動漫及遊戲為主題的全新街區Hugood!將會開幕，定期會跟不同作品合作，推出主題咖啡廳、周邊商店及欣賞表演的地方，首輪合作的都是人氣女性向遊戲作品，各位宅女逛完乙女路絕對不能錯過這個新景點喔！

對於喜歡動漫的朋友，以後又多了一些想要到訪的池袋的理由，不過可要小心在這裡玩過頭，把旅費都花光喔(笑)

窩日本推薦閱讀：(東京)池袋逛街全攻略–必逛商場必買店鋪大介紹！　

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