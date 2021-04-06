鎌倉人氣夏威夷餐廳「Pacific DRIVE-IN」在新宿！LUMINE EST必吃湘南風美食

或許有同學已經知道，這間在鎌倉「七里之濱」的名餐廳Pacific DRIVE-IN，提供的是海灘風味夏威夷料理。而他們首次進軍東京就選在LUMINE EST。店內整體設計原封不動地搬來海邊木頭風的設計，將那沙灘獨家的閒適感搬到大都心新宿中，讓城市人也能暫時放個假。

位於LUMINE EST 8F的門市外觀。

原木裝潢桌椅，搭配整排大玻璃窗，光線明亮而療癒。

雖然說，在鐮倉本店的招牌料理「夏威夷蒜蓉蝦飯」到了新宿也是能吃到，不過新宿這裡可有店舖限定的料理唷。首推薦的那就是看起來超級有幸福感的「ORIGINAL POKE 生魚片蓋飯」。大家可以任選兩種魚類雙併，也可以吃單一口味魚種。

ORIGINAL POKE 生魚片蓋飯。

除了適合午晚餐的ORIGINAL POKE 生魚片蓋飯，還有更特別的夏威夷式早餐「AcaiBowl 莓果綜合」。由於是可以當做早餐的健康莓果綜合燕麥，其實是蠻有飽足感的，若想要點來當甜點自然也是OK，不過建議可以大家一起Share，不然可能會太飽哈哈。

AcaiBowl 莓果綜合。

或許有拜訪過鎌倉本店的朋友，已經知道Pacific DRIVE-IN其實同時也經營自家品牌設計的衣物雜貨商品，不僅會在店舖中展售，甚至也有線上商店喔。而進駐新宿，當然也少不了品牌商品的展售啦！不管是鑰匙圈、啤酒杯、T恤都足具美式休閒風格。

非常美式可愛的餐廳品牌商品。

下次到東京時，不妨嘗試到新宿大都會中，體驗一下海邊衝浪的夏威夷料理，悠閒一會兒吧。

Pacific DRIVE-INLUMINE EST新宿

地址：東京都新宿区新宿3-38-1LUMINE EST新宿8F

交通：JR山手線 新宿駅徒歩3分

營業時間：11:00am - 18:00pm（L.O.17:30pm）

＊ 到緊急事態宣言影響，營業時間恐有變動，建議同時參考LUMINE EST或店舖官網

官方網站

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