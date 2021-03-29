2021東京5大「夜櫻散步」景點筆記　日常下班賞櫻兼顧防疫

櫻花素來有花期短之說，雖然說依據品種不同，花開時間也不相同，不過對於賞花客來說，當然是希望能盡可能地在花季中賞個盡興。然而光是東京都內，櫻花景點何其多，對於平時要上班還大齡的職場社畜來說，以跑一天需要休息一天的步調來算，週末假日似乎不是很夠用（？）。

如果，下班之後能在稍微賞個櫻，是否也不錯？就本著這樣的想法，就來搜集看看有哪些地方可以完成大齡社畜的小小賞花心願吧。

① 隅田公園

淺草與晴空塔，隅田公園本是東京都內人氣賞櫻名所之一，而熱鬧的這一帶，無需特別的夜櫻點燈，本就有街燈可以賞櫻花，再加上晴空塔本身就是最大的光源，拍起來也是很有東京味道滴。

② 日本橋江戶櫻通、八重洲通

在古蹟洋房諸多的日本橋一帶，今年也將有櫻花季活動舉辦，而其中就包括了江戶櫻通的夜櫻點燈。而在在八重洲通上，也有整排的櫻花並木道，雖然不是很確定它今年的點燈狀況如何，但就周邊有店家燈光與街燈相伴，夜賞花散步應該還是沒問題的。

江戶櫻通（江戸櫻通り）

地址：東京都中央区日本橋本石町１丁目1

交通方式：

東京Metro銀座線、半藏門線 「三越前」站 步行約2分鐘

八重洲通（八重洲通り）

交通方式：

JR「東京」站 八重洲口

③ 六本木櫻坂、六本木Ark Hills

以六本木Midtown為首，六本木一帶一直給人夜櫻名所的印象，還包括六本木Hills、毛利庭園、Ark Hills等地，而往年櫻花季六本木Midtown也會舉辦MIDTOWN BLOSOOM的活動。只是，今年MIDTOWN BLOSSOM究竟是否會舉辦，一直還沒有找到官方消息（るるふ上面是有公布今年的活動日期啦⋯⋯），不過六本木Hills境內的櫻坂及Ark Hills一帶的櫻花並木，由於本來就有街燈，會是夜晚散步賞櫻的選項之一。

六本木Hills之櫻坂（六本木ヒルズさくら坂）

地址：東京都港区六本木6丁目12

交通方式：

東京Metro日比谷線、都營大江戶線 「六本木」站 步行約8分鐘

六本木Hills官方網站

Ark Hills（アークヒルズ）

地址：東京都港区赤坂1丁目12-32

交通方式：

東京Metro南北線 「六本木一丁目」站3號口出 步行1分鐘

東京Metro銀座線 「溜池山王」站13號口出 步行約1分鐘

東京Metro日比谷線 「神谷町」站4號口出 步行約8分鐘

東京Metro千代田線 「赤坂」站5號口出 步行約9分鐘

東京Metro丸之內線 「國會議事堂前」站3號口出 步行約10分鐘

ArkHills官方網站

④ 播磨坂

位於文京區的播磨坂櫻花道，是文京區五大花祭典之櫻花祭的會場，種植120棵染吉野櫻。今年因為疫情的關係，櫻花祭活動取消，不過由於是街道，所以也是會有一般的街燈照明，可以納入夜晚散步賞櫻的選擇之一。

播磨坂櫻並木

地址：東京都文京区小石川244、5丁目境

交通方式：東京Metro「茗荷谷」站 步行7分鐘

⑤ 芝公園

前面有可以看到晴空塔與櫻花的隅田公園，最後也記上可以看到東京鐵塔和櫻花的芝公園。這裡和隅田公園的性質比較相像，雖然沒有特別的點燈，但公園內本身的街燈，搭配東京鐵塔做背景，無疑是夜晚賞櫻散步的好去處。

芝公園

地址：東京都港区芝公園四丁目8番4号

交通方式：

都營三田線「芝公園」站 A4出口 步行3分鐘

都營三田線、淺草線「大門」站

都営大江戸線・都営浅草線「大門」駅 A6・A3出口 步行10分鐘

官方網站

搜集了這5個可以夜櫻散策一下的地方，不知道大家比較想選哪個～？即便只是單純因為疫情不想假日和大家人擠人，也可以活用平日晚上的時間散步，讓賞櫻和防疫生活可以取得一點平衡吧。（笑）

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