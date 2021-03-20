美食指南「TABELOG百名店」系列！東京5家高級燒肉名選

【撰文:Natalie/ 窩日本】

日本美食餐廳指南「食べログTABELOG」百名店特集來到第二彈囉！今天我們要去哪些餐廳呢？那就是東京的燒肉名選。吃燒肉可不是只有敘敘苑而已，跟著小編一起到東京燒肉百大名店挖掘更多美味肉肉吧！

1. 蕃 YORONIKU

評分：4.49顆星 / 5顆星

至霸高級燒肉代名詞的「yoroniku燒肉」除了本店外，在惠比壽也擁有高評價的第四間分店「蕃 YORONIKU」。豐富的單品選擇若無法輕易決定的話，那就推薦套餐吧，從綜合小菜、沙拉開始到一道道精緻的肉品，每一口都能衝擊你的味蕾，吃飽喝足還有解膩的刨冰可選擇，適合情侶們前往慶祝用餐。

地址：東京都渋谷区恵比寿1-11-5 GEMS恵比寿 8F

交通：山手線・埼京線恵比寿駅東口徒歩2分

營業時間：17:00～24:00

人均消費: 10,000-15,000日幣

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13211927/

2. 赤坂 らいもん (赤坂raimon)

評分：4.49顆星 / 5顆星

完全預約制的燒肉店「赤坂raimon」據說是東京最難預約的燒肉店之一，店鋪位在不起眼的一般大樓的四樓內，卻是話題十足的燒肉名店。嚴選老饕們熱愛的特選牛肉，必點的有鹽味牛舌、超稀有黑毛牛舌、牛五花以及Q彈爽口的盛岡冷麵等等。

地址：東京都港区赤坂3-9-12 メトロビル 4F

交通：赤坂見附駅徒步約5分

營業時間：不固定

人均消費: 10,000-15,000日幣

https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13224635/

3. 焼肉ジャンボ はなれ (yakiniku jumbo hanare)

評分：4.47顆星/5顆星

本店位在東京江東區篠崎的「焼肉ジャンボ」，在東京是個超人氣的燒肉名店！除本店外另外還有兩間分店，其中又以本鄉三丁目的焼肉ジャンボ はなれ (yakiniku jumbo hanare)人氣最高！店主在本店受過專業進修後所創立，提供頂級精緻的燒肉，無論是牛排、牛舌、肩夾肉…保證壤你吃過就念念不忘~

地址：京都文京区本郷3-27-9 アンリツビル B1F～1F

交通：丸ノ内線・都営大江戸線「本郷三丁目駅」徒歩4～5分

營業時間：17:00～24:00

人均消費: 10,000-15,000日幣

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13160962/

4. 炭焼 金竜山

評分：4.36顆星/5顆星

位在白金高輪站的「炭焼 金竜山」從2017年開始年年榮獲the tabelog award前三殊榮，用餐時間平日只有晚上開店的兩個時間段，周末提早16點開始營業，18個座位用餐限時兩小時，可說是非常難定位的名店。前面介紹的赤坂raimon是由炭焼 金竜山的女兒夫妻所開的唷！

看似一般的家庭料理小店面，卻因為擁有品質一流的牛肉，長期深受歡迎，即使沒有專人服務與精緻的擺盤，扎扎實實的料理就足以成為人氣No.1百名店。

圖片來源

地址：東京都港区白金3-14-1 第1マンション

交通：白金高輪站徒步約15分鐘

營業時間：平日第一輪18:00~20:00、第二輪20:00~22:00；周末提早16:00營業

定休日：周一

人均消費: 10,000-15,000日幣

https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13001625/

5. スタミナ苑 (sutanami苑)

評分：4.28顆星/5顆星

交通非常不便、不接受預約，不論是誰都要排隊的燒肉名店「sutanami苑」，店面傳統、沒有光鮮亮麗的裝潢，卻有著吸引大批饕客前往的魅力。

創辦人兄弟以最熟悉的日本和牛，展現他們對肉類的堅持，嚴選長達36個月以上健康飼養的雌牛，在搭配上挑剔的處理手法，就是為了給客人最好的料理，另外想品嘗到各種內臟的話，來到這也能細細品味。

地址：東京都足立区鹿浜3-13-4

營業時間：16:00~22:00

定休日：周二、每月第二三周的星期三

人均消費: 6,000-7,999日幣

https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13003777/

圖片來源: Tabelog

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