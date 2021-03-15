一望無際的蘆葦原！「栃木景點」新鮮5選　東京出發的日本冬日遊推薦

冬天的日本，白色的雪似乎已經不足為奇，在栃木的日光或是湯西川都能見到冬雪，但其實冬天的栃木有著更純更新鮮的色彩，例如格外純淨藍與秋冬特有的枯黃，又例如新鮮草莓的紅等，再加上當地許多延續至今的傳統手工藝體驗，讓一趟東京出發的冬日旅，有各種意義上的「新鮮」體驗。

渡良瀨遊水地

想要感受不同於雪白的冬天景色，渡良瀨遊水地的這一片天青與枯黃可是不容錯過的美景——眼前這一片廣袤的蘆葦原無邊無際，且不只能遠觀，裡面還整備了遊步道，讓大家可以走入這高過頭頂的蘆葦叢中，置身於不一樣的環境中感受秋冬的美麗。

莖稈中空的蘆葦草，在日本也常應用於日常生活道具的製作，尤其是像夏天在日本常會看到的蘆葦草席、蘆葦草簾等，而渡良瀨遊水地生長的蘆葦也常評定為優良品種，出產的品質極佳。10月開始，渡良瀨遊水地的蘆葦會開始枯黃，隨著入冬空氣的清冷，使得其在越發純藍的天空映襯下，呈現出帶有一絲蕭條的黃色。如此自然地對比色，是不同於春時油菜花田和夏日向日葵的另一種沈穩的黃色。到了隔年3月，為了讓蘆葦長得更好，渡良瀨遊水地會大面積火燒蘆葦，而燃燒空中騰起的大片煙霧宛如風暴烏雲一樣，也是非常難得的景象。

除了蕭條美的蘆葦原外，作為濕地，這裡也是水鳥候鳥等鳥類和濕地生物觀察的好地方。渡良瀨遊水地這裡築有瀕危鳥類「東方白鸛」的巢，夏末更能見到10萬燕群飛過南遷等，是許多鳥友與生態攝影師聚集拍攝的觀測點，尤其是遷徙期能見到自俄羅斯北方飛來的，別名為「白頭鷂」的猛禽「澤鵟（チュウヒ）」。

在這片寬闊的濕地公園內，有時會有獨木舟體驗和熱氣球的活動舉辦，有興趣的朋友可以留意官方網站或是栃木縣觀光網站的公告。

渡良瀨遊水地

地址：栃木県小山市下生井

官方網站

喜連川公路休息站

延續夏季篇與秋季篇的「傳統」，我們在冬季也跟大家推薦一個栃木境內的公路休息站，日本不少地方的公路休息站總是有很多特色，包括美食特產，及一些特別體驗。像這次跟大家介紹的這個「喜連川公路休息站」，就是一個除了有基本公路休息站功能之外，還可以泡溫泉的休息站。

喜連川温泉被譽為「日本三大美肌之湯」之一，而路過停靠喜連川公路休息站，可以順道去體驗「喜連川温泉」。這座休息站本身的建築保留了大正時代的和洋式風格，帶著復古氛圍，裡面搜羅了許多栃木各地的名產與新鮮蔬果，也是購買伴手禮的好選擇。

在喜連川公路休息站中的溫泉設施，包括足湯和一般的「日歸溫泉」，就算沒有想要「大費周章」地脫衣服再穿衣服，也可以利用足湯享受「美肌之湯」的好泉質。

享受完溫泉，自然別忘了逛一圈購物。說起這裡很有特色的特產伴手禮，像「溫泉茄子」就是其一。它是日本第一種利用溫泉熱栽培出來的茄子，吃起來特別軟而甜。另外還有，雖然不是「使用溫泉」製作，但在當地一樣很有名的「あさひ堂（ASAHI堂）」的溫泉麵包和「阿爾卑斯少女的小蘋果」也非常值得一試。此外還有如「紅葉雞蛋」、「櫻花雞蛋」等，都是蠻有趣的商品。

喜連川公路休息站（道の駅 きつれがわ）

地址：栃木県さくら市喜連川4145-10

官方網站

益子陶藝俱樂部

說到栃木的傳統工藝，就不能不提到「益子燒」。作品風格總是純樸溫厚的益子燒，受到海內外人士的喜愛，而若有機會到栃木觀光，甚至是「微住」的話，也許益子陶藝俱樂部能帶給你一段非同一般的特別回憶。這裡不僅有簡單的陶藝體驗服務，更有長達幾週的陶藝住宿課程。而且，這裡還有以為來自匈牙利的老師，即便不會日文，也有辦法透過英文教授陶藝課程或進行交流唷。

真岡木綿會館

前面和大家介紹了傳統陶藝益子燒體驗，現在要更大家介紹的是更適合冬天的「木綿」織布手作體驗。在栃木的真岡木綿，過去曾是日本木綿的主要生產地，盛時產量一度占日本全國的八成木綿產量，不僅以「觸感如絹絲」般的好品質且耐用著稱，更有絕佳的木綿漂白加工技術，所取得的綿織物純度高。

目前在真岡木綿會館中，有以縣級傳統工藝師5人為首的13位傳統機織師傅駐館，提供包括使用傳統織布機織布和染布等木綿工藝體驗行程。目前一次體驗大概30分鐘，需要事前預約，而隨著想要完成的作品不同，價位也不同。像織布機體驗手作杯墊的話，是一次一人700日圓，染布體驗則分手帕一次500日圓，頭巾則為1000日圓一次。除此之外，也有機會體驗紡線用的機器唷。

當然會館一樓有展售各式各樣精美的木綿製品，作為伴手禮也是非常適合的。不過透過織布機體驗自己手作出來的杯墊，或是自己染的手帕或頭巾，是否更具有特別紀念意義呢？（笑）

真岡木綿會館（真岡木綿会館）

地址：栃木県真岡市荒町2162-1

官方網站

井頭觀光草莓園

栃木專屬冬天的「新鮮」，少不了鮮紅的草莓。位於栃木境內的真岡市，是日本草莓產量第一位的地方，其中又以日本草莓代表品種的「栃木少女（とちおとめ）」為主要栽培品種，特色就是大顆又鮮美。所以來到栃木旅遊，非常推薦大家體驗採草莓，畢竟在草莓園內現場摘採的草莓，才是最新鮮美味的吶。真岡市的井頭觀光草莓園，不僅能讓大家享受採草莓的樂趣，而且這裡即便沒有事前預約，也可以直接到現場「報名」。

井頭觀光草莓園在1/2～5/9期間，有「無時間限制、最高1500日圓的草莓吃到飽」活動，對於草莓控來說，可是不可多得的好機會。更有趣的是，園內也會舉辦像晚上也能採草莓的「Strawberry Night」、可以遠端連線挑選草莓宅配的「Online採草莓」等特別的期間限定活動，真的是創意十足。

井頭觀光草莓園（井頭観光いちご園）

地址：栃木県真岡市上大田和3006

官方網站

這次東京出發的夏、秋、冬栃木之旅系列文章中，我們介紹了不少新的秘境景點，大家都有記下來了嗎？無論是夏天消暑清涼的避暑聖地、秋天的紅葉與歷史名所、冬天的點燈活動和蕭瑟美的濕地公園，都非常值得走一遭。而若春天前往栃木，自然不能錯過的是足利花卉公園的紫藤花「大藤祭」、天平之丘公園的櫻花季，還有那須高原上的杜鵑花季。下次來到關東一帶，別忘了還有這些地方等著你來探訪。

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