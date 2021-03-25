收藏東京秋日旅遊推薦！ 栃木境內8地區15處盤點 賞楓紅葉+秘境景點

在東京北方的栃木，是不少東京都市人假日旅行踏青的好去處，不僅能逃離大都會的喧囂紛擾，投身自然的懷抱，也能享受溫泉療癒。而每到秋日，隨著天氣轉涼大地變色，更是關東一帶非常熱門的賞楓觀光地，畢竟若搭乘新幹線，只要莫約一小時的時間，即便是週末假日的一日旅，也足以令人心滿意足。且不只有醉人的楓紅與青竹，栃木境內更有豐富的歷史文化底蘊，古剎、傳統工藝、古墓、古民宅等，十分適合有著「讀書之秋」這一說法的秋天走訪。

下面我們將依循栃木境內8個地區，帶大家盤點一下適合享秋光的好去處。

天平之丘公園

也被稱作「天平公園」的天平之丘公園，是栃木境內非常有名的賞櫻名所，種植了450株左右櫻花，種類囊括了各地有名的品種。公園境內有大片的自然森林，周邊更有許多栃木當地歷史悠久的古墳、寺院以及國府遺跡等歷史遺跡及史料博物館，也能見到自下野市内搬移到公園內的古民宅「破曉之前（夜明け前）」。

寬敞的古民宅室內空間內，非常適合作為散步疲勞時歇腳的好地方。古民宅旁有和風義式咖啡甜點店「10 picnic tables」，在這裡購買想吃的輕食餐點，帶到古民宅「破曉之前」內慢慢享用，或帶本書真正享受「讀書之秋」的片刻時光，也是非常推薦的選項。

這一帶地區散落了許多古代古墳及下野國的歷史遺跡，儘管他們如今大多都已藏身在樹林之中，更帶有幾分神秘悠久的氛圍，其中包括了可以追溯到公元6世紀末的古墳，還有能比較明顯看出的「下野國分寺跡」。

天平之丘公園（天平の丘公園）

地址：栃木県下野市国分寺993-1

官方網站| 下野市公所

古峯神社

說起栃木，相信不少人都會想到擁有「二社一寺」等古剎林立的日光，不過你可曾知道，日光的開山宗師「勝道上人」是在那裡修道成果的嗎？那就是在栃木鹿沼的「古峯神社」。傳說勝道上人在古峯神社所在的古峯之原深山中，修行了3年後，初次登頂男體山，成功開山大日光。因此，古峯神社有時也被稱作是日光的起源之所。

也被稱作「天狗之社」的古峯神社，供奉著象徵神使的天狗，據說能在發生災難時，飛上天際為民眾消災解厄，古往今來深受大量民眾景仰愛戴。而古峯神社內提供天狗造型的御朱印，亦吸引了不少收集御朱印的帳友們前來朝聖。

更有趣的是，古峯神社不只是一座單純的神社，其內部還「私藏」了一迴游式山水庭園「古峯園」。小橋流水、小山飛瀑，古峯園內多參天大樹，也種有不少楓葉及落葉植物，因而入秋後，庭園內的紅葉變色，可見得不同種類層次的秋色參差，別是詩意。筆者個人覺得，這裡可說是栃木的賞楓秘境之一。

古峯神社

地址：栃木県鹿沼市草久3027

官方網站

大蘆溪谷與白井平橋

前面和大家分享的古峯神社和古峯園的楓葉景色，因為搭配古蹟建築，顯得比較有歷史氛圍，不過現在要介紹的同樣在鹿沼一帶的紅葉秘境，則是更能感受到自然魅力的景點——那就是大蘆溪谷與白井平橋。在這裡，你可以走下溪谷河床，聽著溪水瀑布淙淙的同時，感受四周為紅葉環繞的景色。

而白井平橋，是在溪谷上高處的一座石橋，橋的兩側長滿楓樹，秋季楓葉變色時，無論在橋上、橋邊，還是從溪谷河床上仰拍石橋，都能捕捉到不錯的畫面。

大蘆溪谷與白井平橋（大芦渓谷と白井平橋）

地址：栃木県鹿沼市草久1892

鹿沼市公所官方網站

日光東照宮

過去在日本神道與佛教尚未分離時，所謂的「日光山」是座落在日光的寺廟神社群的總稱。但在明治時代頒布神佛分離令後，讓原來統稱的「日光山」分成了如今大家常說的「二社一寺」——二社指「日興二荒山神社」與「日光東照宮」，而一寺則指「日光山輪王寺」，同時「日光山」如今則成了輪王寺的山號了。

在日光的寺社群中，最有名的當屬日光東照宮，作為祭祀德川家康的東照宮的總社，日光東照宮與二荒山神社、日光山輪王寺同以「日光的社寺」之名，被聯合國教科文組織認定為世界文化遺產，可說是日本在海內外非常有名的景點之一，並於久能山東照宮及上野東照宮並稱日本三大東照宮。

日光山輪王寺

二社一寺中的日光山輪王寺，其實並不是指特定一間寺院，而是日光這一帶多間寺院的總稱，其中包括了祭祀德川幕府第三代將軍德川家光的「大猷院」、總本堂的「三佛堂」等建築。不同於日光東照宮「權現造」的神廟建築方式，大猷院則以「佛殿造」的純佛寺建築方式建造，因而在神佛分離令頒佈後，被分屬為輪王寺院群之一。

相對東照宮的金壁堂皇，大猷院更多加入黒的元素在建築中，相對低調，因為德川家光遺言中叮囑道，自己的靈廟不容凌駕於祖父德川家康的東照宮。而大猷院境內315座石燈籠與參道沿途參差的紅葉，形成一道別樣靜謐莊重，卻不肅殺的風景。

神橋

在查詢日光的旅遊資訊時，相比大家多少都已見過這座神橋的照片。這朱紅色的木橋，屬於二荒山神社，建於江戶時代，是日本三大奇橋之一。秋天即便周遭的喬木變色轉紅，也搶不過那神橋本身的紅，特別是倒映在水面中的模樣。

日光二社一寺

地址：栃木県日光市山内

日光市觀光協會網站

大雄寺

穿過古衫參天的山道，拜訪過杉林間的十六羅漢，山門後古樸的寺院之景靜靜呈現眼前。寺院內的本堂、禪堂、迴廊、鐘樓等，至今仍維持著室町時代的樣式，古樸的土木茅草屋，讓現代來訪的今人，亦能見到數百年前武士、僧人們所見之一樣的風景。

若最近心煩意亂，很想要找時間靜一靜的話，不妨在大雄寺坐禪或是抄經吧。在坐禪或抄經的過程中，集中注意力，調整自己的呼吸，慢慢地將在煩擾俗世中的心煩意亂慢慢排除腦外，也是另一種療癒呢。

大雄寺

地址：栃木県大田原市黒羽田町450番地

官方網站

足利學校

日本最早的書院，就是在栃木境內的足利學校，擁有逾千年的歷史，且在室町時代道戰國時代期間，可說是關東一帶的最高學府，有著「坂東的學校」之稱。書院內教授包括四書六經、列子莊子等中國經典，以及佛學，而後以儒學為中心，還有易學、兵學及醫學等，書院境內還有孔子廟。目前保存下來的建物，是在1990年復原的，江戶時代中期書院最興盛時的樣子，並在2015年被認定為日本遺產，目前以能申請為世界遺產為目標中。

現在足利學校的部分建築內可參觀，讓遊客體會古人在其中做學問時的光景。院方還有在內擺設桌椅，並放上漢字習字的「試卷」，讓體驗更加真實。

足利學校

地址：栃木県足利市昌平町2338番地

足利市公所官方網頁

足利花卉公園

春天作為紫藤花名所，足利花卉公園在日本海內外頗具盛名，而到了秋冬季節，花園內舉行大型冬季點燈秀，更連年被日本國內的Illumination Award評定為第一名的點燈秀。將點燈的燈飾藝術，巧妙與園內的各式花卉和植物相結合，年年帶給來客不一樣的新視覺體驗和享受。

園內春時卸下粉紫色花瀑的大紫藤花樹，儘管秋冬不見夢幻的紫色花串垂枝，卻幻化為一串串燈花，伴隨著背景播放的和風音樂明暗閃動，營造出另一種獨特的奇幻氛圍。而因為人氣動漫《鬼滅之刃》的關係，這紫藤花的場景更成為園中不容錯過的部分。

足利花卉公園（あしかがフラワーパーク）

地址：栃木県足利市迫間町607

官方網站

飛駒和紙會館

說起栃木的佐野這個地方，也許大家會很自然地想到佐野拉麵，不過其實這裡的和紙也是出了名的，被稱作「飛駒和紙」。也因為這樣，在佐野市內有一間「飛駒和紙會館」，可以體驗手漉和紙的工藝，並看到和紙的原料楮樹（構樹），及製成的紙漿糊。當然，在會館內也有展售各式各樣的和紙雜貨，小到書籤、明信片，大到家飾壁紙等。

飛駒和紙會館（飛駒和紙会館）

地址：栃木県佐野市飛駒町2299 飛駒和紙会館（根古屋森林公園内）

栃木觀光協會官方網站

大谷資料館

作為栃木縣的最大城市，要說宇都宮最有名的，當然還是餃子了。然而就在這繁華都市，其實還有另外一個很特別的特產，那就是大谷石。它是出採自宇都宮市大谷町的一種流紋岩質角礫凝灰岩，據說當地人已經開採了至少1400年，而在這裡有一間「大谷資料館」，便是過去大谷石的地下採石場。宏大的地下空間，佔地廣達2萬平方公尺，深達地下30公尺，宛如地下宮殿一般，搭配各色不同的照明燈光，營造出有些奇幻的氛圍，使其成為不少MV或是電影，以及戲劇藝術表演的取景地，資料館內更有可舉辦企業派對或婚禮的場地。

一般觀光客可在資料館中看見17世紀以來大谷石開採、運輸道具及開採方式的變遷等資料，與此同時，並能結合館內特別的燈光及大面積的岩壁，拍出各式有創意效果的照片。洞穴內全年平均溫度為7攝氏度，大家拜訪時可能要留意保暖。

大谷資料館

地址：栃木県宇都宮市大谷町909

＊ 由於資料館腹地廣大，導航時建議使用「大谷資料館」設施名或電話號碼進行搜尋，若直接輸入地址，容易迷路。（電話號碼為028-652-1232）

官方網站

若山農場 若竹之社

前面在體會過大谷資料館的神秘奇幻後，接下來要介紹的這個同在宇都宮的景點，可說是格外清幽卻有有些帥氣——那是擁有大片竹林的「若山農場 若竹之社」。早在江戶時代，若山家便已移居此地開墾，百年來種植出這一大片美麗的竹林以及栗子。如今，在若山農場內可見到多種不同種類的竹子，且不同於其他觀光地的竹林，這裡的竹林是可以走進去的。而在包括東京的關東一帶，若能見到一些建築或藝術品上採用竹子進行創作，這些竹子極有可能都是出自若山農場的唷。

竹林一直是東方古裝的經典場景，而若山農場的竹林無論是雨天還是雪季都有不一樣的美感，因而也成為包括近年講述中國戰國時代故事的日本電影《王者天下》等影視作品或商業廣告的取景地。可想而知，這裡當然也會是cosplay攝影的絕佳場所。

若山農場 若竹之社

地址：​栃木県宇都宮市宝木本町2018

官方網站

栃木Wanpaku公園

遠遠地看見有個巨大如森林精靈現身，那就是栃木Wanpaku公園到了！公園內有大片的草坪廣場和各種花園，還能見到由吉卜力工作室設計的吉祥物。更特別的是還有頗有童趣的名為「小桃子」的粉紅色大恐龍，在室內樂園中等著你。

壬生町玩具博物館

栃木的壬生町作為過往玩具製造的城鎮，境內可有一座玩具博物館，是大人小孩進去都會為之瘋狂的地方。因為裡面展示了從阿公阿嬤到爸爸媽媽，到你我以及現在小朋友們等不同世代的玩具，保證讓每個人都想起孩提時代玩玩具的幸福感。

栃木Wanpaku公園(栃木わんぱく公園)/壬生町玩具博物館（壬生町おもちゃ博物館）

地址：栃木県下都賀郡壬生町国谷2273/2300

栃木Wanpaku公園官方網站|壬生町玩具博物館官方網站

壬生公路休息站

在準備踏上歸途前，依照慣例跟大家分享一個非常適合買伴手禮的公路休息站，那就是「壬生公路休息站」。如果你還記得我們以前和大家介紹過這裡的話，就會知道這個休息站有不容錯過的網紅草莓冰，且最大的特色在於，這個公路休息站其實和前面介紹的栃木WANPAKU公園及萬代玩具博物館是連在同一塊區域，也就是說，若是自駕遊的話，大家不用下交流道，便可以直接前往公園或博物館參觀，而後再壬生公路休息站買好伴手禮，填飽肚子，直接踏上歸途！

壬生公路休息站(道の駅みぶ)

地址：栃木県下都賀郡壬生町国谷1870-2

官方網站

寬闊舒心的公園、復古數舒適的古民宅、優雅的庭園、時光洗鍊的世界遺產古剎，夢幻的大型點燈秀、特別的和紙手作體驗、宏大堂皇的地下空間、青翠且古裝風味十足的竹林⋯⋯秋天一趟栃木之旅，賞盡紅葉加古剎不說，還有好多特別且有趣的體驗，都能為親友家人和自己留下美好回憶。當然，在規劃行程時，若想要參考更多同樣在栃木的其他景點，還可以看看我們之前的介紹喔。

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