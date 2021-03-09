期待出發日本夏日旅！ 東京「栃木那須」經典與新景點7選

位於東京北方，栃木縣可是關東地區面積最大的縣，其中座落了許多知名觀光地，包括因日光東照宮而聞名的日光市、餃子和雞尾酒有名的宇都宮市、擁有特色清湯拉麵的佐野市等，從東京出發交通非常方便，若搭乘新幹線只需要1～2小時左右便可以到達不少觀光地。我們這次要來和大家介紹一些適合夏天去的栃木境內景點，包括一些我們之前從未介紹過的地方喔。

在通往那須的路上，可先到櫪木市的「藏之街」走走，那裡不僅有江戶風十足的老倉庫「藏」建築，還有一條曾舟運繁盛的巴波川。如今川上依然有小船運行，只是從載貨變成了載客——是的，現在變成以觀光為主的遊覽船。大家可以搭乘小船，由船夫大哥為大家導覽兩岸景色，來回莫約20分鐘左右。巴波川的舟運歷史最早可追溯到1617年德川家康改葬時，而這河岸旁的白璧倉庫建築，當之無愧是這一帶的景緻特色。

地形的那須郡，和日本古代作為那須國繁榮的那須地區，也稱那須郡，包括大田原市、那須鹽原市、那須烏山市、那須町、那珂川町，坐擁西北部高須高原地帶，及東南部扇形沖積平原的那須野原地形，更有那須五岳、高原山等火山，自古以來也是有名的溫泉地。由於地勢較高，因此夏天自然比較涼爽，是關東人喜愛且熟悉的避暑勝地。

下面就帶大家來看看，在這那須地區，有什麼景點是夏天來玩不容錯過的吧。

大沼園地的森林遊步道，宛如吉卜力電影場景一般，而沿著步道走到底，眼前出現的是一副開闊而靜謐的湖沼。在夏日陽光的照耀下，明明應該耀眼得令人難以直視，然而眼前這一副森林湖畔全景，卻能讓人感受到拂面涼風，只想以相機捕捉下眼前景色。

雖然說大沼園地作為櫪木的紅葉景點非常有名，但盛夏時在這水邊濕地的自然環境中，能觀察到和遊戲「旅蛙」一樣可愛的「森青蛙」與在台灣已經很難見到的，世界上最小的「小紅蜻蜓（八丁蜻蜓）」，是喜歡大自然與昆蟲的朋友不容錯過的避暑勝地。

大沼園地

地址：栃木県那須塩原市湯本塩原1333

交通：

JR那須鹽原站 西口出站 搭乘JR巴士「鹽原溫泉巴士總站（塩原温泉バスターミナル）」，車程約65分鐘

官方網站

木之俁川是栃木境內大河那珂川的支流，以其清澈且帶有幽美青藍色的溪水和周邊幽美溪谷聞名。

溪谷沿岸森林，春的新綠、秋的楓紅在這裡都能見到，與此同時更擁有稀有的大葉柳植被，是非常有人氣的自然景點。而近年來這個景點在網路上的討論度越來越高，尤其是夏天時作為消暑戲水的好去處，吸引了非常多遊客民眾前往。是否想過，在這幽藍溪谷中玩水呢？

木之俁川（木之俁溪谷）

地址：栃木県那須塩原市百村地内

交通：JR黑磯站西口出站 轉乘東野巴士「木之俁」站下車，車程約25分鐘

荒蕪奇石滿佈，其周邊飄散著一股硫磺味，這宛如地獄場景般氛圍獨特的景點，就是櫪木非常有名景點「殺生石」。這裡流傳著關於九尾狐狸的傳說，更使其添上了些許神秘色彩。

殺生石遊步道的兩側，可見到大大小小，或坐或立，姿態萬千的石頭，亦形成了這裡風格獨具的景色特點。尤其是其中還能見到一群披著紅布的地藏王菩薩，被稱作「千體地藏」，雖然說乍看還蠻可愛的，但⋯⋯看久了可是有點恐怖。而傳說中九尾狐狸居住的池，距離那須湯本溫泉更近，若大家來訪時有下榻那須湯本溫泉溫泉街，那十分推薦給大家去走走。

最近，殺生石這裡結合數位科技，推出了一個「9B（キュウビー）」，日文發音為「Q比」的可愛企劃。在這裡可以利用手機下載AR APP「COCOAR2」來聽歷史導覽，還能使用APP中的照相功能，讓插畫九尾狐真的出現在鏡頭前唷。這插畫版的九尾狐，是由日本知名插畫家姬川明輝繪製。

殺生石

地址：栃木県那須郡那須町大字湯本182

大眾交通：JR那須鹽原站或是黒磯站西口 換乘東野巴士「那須Ropeway」方向班次，在「那須湯本」站下車，步行3分鐘。

作為栃木縣的傳統陶藝之一，小砂燒的特色在於其燒製而成後，呈現出金黃色的金結晶或呈桃色的辰砂，使其樸素風格中又帶有一絲絲的高貴。而到當地旅遊，想要找機會體驗如此特別的小砂燒手作，可以到陶藝工房「藤田製陶所」瞧瞧。這是一間有170年歷史的陶窯工房，是當地小砂燒的代表。來到工房不只能購買多種精緻可愛的小砂燒陶藝品及雜貨，還可以參觀老師傅的工作室，並體驗手作小砂燒陶藝，即便沒有經驗也沒問題。

在手作體驗過後，當然少不了到「藤田製陶所」的店中逛逛，為親友或自己挑選小砂燒的紀念品吧。店內展售的小砂燒作品琳瑯滿目，宛如小小的美術館一樣，有一般日常用的碗盤杯子等餐具，還有很多可愛的小擺飾、鈕扣等各式各樣小雜貨。有趣的是，還能找到泡麵專用的「杯麵蓋」噢。

藤田製陶所

地址：栃木県那須郡那珂川町小砂2710

大眾交通：JR宇都宮線氏家站車程約50分鐘

官方網站

JAPANKURU之前在和大家介紹北栃木的時候，已經有和大家提到過，在栃木縣內其實有不少日本名建築師隈研吾的作品，而位於那珂川町的馬頭廣重美術館，便是其中之一。為與周邊的自然環境相融，馬頭廣重美術館以平房與傳統樸實的懸山頂的建築構造，採用自然素材打造的極簡風格設計建造，且所用的一些建材亦是取自栃木當地，和風不失靜謐，亦與館內主要館藏日本著名浮世繪畫家歌川廣重的作品風格相契合。

包括美術館內的裝潢設計素材，也採用了不少栃木當地的材料，從裝潢擺飾所使用的木材、牆壁上的壁紙採用的是烏山和紙、地板則是採用栃木境內有名的蘆野石。在這本身已是一座藝術品的美術館中，欣賞日本名畫家歌川廣重的浮世繪作品，可充分自不同面向感受日本藝術的魅力。另外，美術館外附近周邊頗有懷舊氣息的街道上散散步也是很不錯的。

馬頭廣重美術館（馬頭広重美術館）

地址：栃木県那須郡那珂川町馬頭116-9

交通：氏家站、西那須野站、烏山站轉巴士，在「室町」站下車

開放時間：09:30～17:00（入館最後時間：16:30）

官方網站

可曾想過，第二次世界大戰末期，用來製造戰車的地下山洞工廠內，竟然可以化身為釀酒的好地方？那須烏山市的「洞窟酒窖（どうくつ酒蔵）」就是這樣的存在，當時由約400人花費莫約一年半的時間建造的地下工廠，由於內部室溫通年平均在10度左右，是日本酒陳釀（熟成）的絕佳環境。

這座「洞窟酒窖」內，有三條高寬達3.5公尺，深達100公尺的主坑道，並有5條長約60公尺的橫坑道交錯連結，總長度可達600公尺。日本酒常被說陳釀不易，但在這山中洞窟的環境中，卻能讓日本酒陳釀出不同於新酒的醇厚滋味。島崎酒造有提供包括各式各樣特別的陳釀酒服務，像「New Year Bottle」，是讓當年的新酒在洞窟酒窖中陳釀一年，在年末慶祝新年時寄送給客人；「Owner's Bottles」則是可依據客人需求，讓指定的酒在酒窖中陳釀5～20年再送出，作為一些紀念日的禮物來說，非常有人氣。

島崎酒造 洞窟酒窖（島崎酒造 どうくつ酒蔵）

地址：栃木県那須烏山市中央1-11-18

大眾交通：JR烏山線「瀧」站 步行20分鐘

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在那須烏山市近郊，由那珂川流入江川交界處，有個高達20公尺，寬達65公尺的大瀑布。舊時傳說有大蛇住在裡面，因而得名。瀑布周圍設有步道，且瀑布前也有淺灘可行走站立，近距離感受飛瀑的氣勢。

這一帶種有許多櫻花樹，每到春天，作為賞櫻名所也非常有名。而由於在瀑布上，可見到電車通行的景象，也常常吸引不少鐵道迷前來拍攝朝聖。瀑布公園的入口，設有「龍門之鄉民藝館」，裡面有烏山當地流傳的一些民間傳說展示，且還有展望台可以瞭望瀑布。

龍門之瀑（龍門の滝）

地址：栃木県那須烏山市滝414

大眾交通：JR「瀧」站 步行約5分鐘

若是自駕遊的朋友，在回程的路上，不妨到「益子休息站（道の駅ましこ）」休息一下。為綠而金黃的田野環繞，這個休息站低調的建築與周圍的好景色全然不違和，更別有種寧靜的時尚感。建築前大片的青草地，及放眼望去怡人的田野風光，再加上晴空與溫煦的太陽，真的是非常適合買個栃木的特產美食，坐下來一邊品嚐一邊休息，稍微舒緩公路旅行的疲勞。

益子休息站（道の駅ましこ）

地址：栃木県芳賀郡益子町大字長堤2271

官方網站

這次和大家介紹了夏天時非常適合去栃木走走的景點，是不是有發現不少新景點呢？之後我們會接著分享秋天的栃木嚴選景點，雖然我們之前在分享南栃木旅行時，也有介紹過不少地方，但一樣還是有不少值得期待的新秘境，大家期待一下吧。

還沒有看過我們之前介紹的栃木的內容？先溫習起來～

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