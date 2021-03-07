成田機場周邊觀光景點！ 千葉佐倉「武家屋敷」散策 濃濃江戶武士風

日本遺產城下町 濃濃江戶武士風

位於成田機場和千葉縣政府所在的千葉市之間，佐倉一帶過往作為佐倉藩和軍事之都繁榮，同時也是連結江戶與關東初詣名寺之成田山新勝寺及佐倉城的要塞。如今佐倉市內保存了佐倉城跡與關東一帶最大面積的武家屋敷群，其中更有一條武家屋敷通，並連著5家武士家屋，而其中有「舊河原家住宅」、「舊但馬家住宅」及「舊武居家住宅」三間有整理過並對外開放參觀。由於其歷史文化，且保留了不少古蹟，佐倉亦被評定為日本遺產，而佐倉城為日本百名城之一，亦是作為能感受滿滿江戶味的「北總城鎮」的其中之一。

佐倉保留的武家屋敷，是江戶時代後期，佐倉藩士們真實居住的家屋。

目前公開的三間武家屋敷中，舊河原家住宅是歷史最悠久的。雖然說一般參觀時段無法進入建築內，只能從外面看到內部的一些擺設和室內樣貌，但也足以感受那一份悠久感，而其實舊河原家住宅有時候也會有特別開放進入建築內參觀的日子。

另外一間的「舊但馬家住宅」，就是可以入內參觀的武家屋敷。不僅能走過屋內的榻榻米和簷廊緣側，還能進入他們的廚房灶咖。

武家屋敷內擺設著武士甲冑，有趣的是，這裡有時候也會舉辦甲冑試穿以及武士扮演散策的特別活動，讓喜歡日式武俠的朋友們，真能體驗當武士的帥氣感。

竹林小徑寒鴉坂 武俠古風經典場景

想要感受更加濃烈的武士或武俠風情，自然是少不了竹林的場景。而就在佐倉的武家屋敷通旁，有一條名為「寒鴉坂（ひよどり坂）」的竹林古徑，兩旁高聳入天的青竹，風過時的沙沙聲，絕對讓你有種想要有把長劍在手的感覺。

前面有和大家提到，武家屋敷通這裡近年有舉辦「武士體驗散策」的活動，讓觀光客可以穿上江戶武士的服裝，在導遊的帶領下武家屋敷通一帶散步拍照，練習木劍武術，更能親身體驗作為一名武士的真實感。有興趣的朋友，可以關注佐倉市觀光協會的公告，或是寫信到佐倉市觀光協會詢問。

穿上武士裝扮，配上一把長劍，走入竹林古徑寒鴉坂，那種宛如置身電影場景中的感覺，真的會是非常難忘的回憶。

除了武家屋敷通，佐倉還有能賞春櫻秋葉的佐倉城址公園、國立歷史民俗博物館、日本東部洋學聞名的書院「佐倉順天堂紀念館」等歷史景點。若是喜歡日本歷史，或喜歡感受古色古香，那麼有機會可以到佐倉走走。

成田機場所在的千葉，還有很多有趣的地方，有興趣可以先看看我們的影片，雖然主要是英文介紹啦。中文的相關資訊，我們也會持續在JAPANKURU繁體中文網站發布，如果有想要搶先知道的，也可以到JAPANKURU日本酷樂粉絲團私訊我們。

延伸閱讀：【日本中部賞楓】黑部峽谷小火車紅葉溫泉旅 鐵道與滿山谷的秋紅

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」