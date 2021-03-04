日劇《西荻窪 三星洋酒堂》的西荻窪原來是「喫茶店聖地」？4家東京咖啡廳精選

【撰文:Shinon/ 窩日本】

由町田啓太主演的日劇《西荻窪 三星洋酒堂》將會在2021年2月11日播出，讓很多粉絲都十分期待！這部劇集改編自同名漫畫作品，以位於東京西荻窪的酒吧為主題，町田啓太飾演的調酒師會為到訪的客人們提供雞尾酒及料理，讓抱著各種煩惱的客人得以釋懷。在劇集播出前，讓我們先來認識西荻窪這個地方吧！

西荻窪位於東京都杉並區，就在我們熟悉的吉祥寺旁邊，也是很多咖啡廳的集中地，其中有不少更是充滿風情的喫茶店，這次就來介紹4家復古風咖啡廳吧。

1. 物豆奇

西荻窪 三星洋酒堂的取景地–物豆奇

來源自tabelog

眼熟的日劇粉可能會馬上認出《西荻窪 三星洋酒堂》的店面就是改自物豆奇的店面，所以町田啓太也有在這裡拍攝過，不過店內的場景是在攝影棚拍攝的。營業44年的物豆奇，深色的木材家具與十多個傳統時鐘及燈飾，在店內給人一種時光倒流的感覺，在這裡喝杯咖啡來些甜點享受悠閒的時間。

地址：東京都杉並区西荻北3-12-10

2. びあん香

來源自tabelog

びあん香整間店舖被綠葉包圍，路經這裡可能會察覺不到是一家咖啡廳，店內則是有著簡約及復古的感覺。這裡最有名就是咖啡聖代，甘香的咖啡果凍與香甜的生奶油，頂部以香草冰淇淋製成玫瑰花的形狀，好看也好吃！另外，名為びあん香蛋糕的甜點也是在蛋糕加上玫瑰花形狀的香草冰淇淋。不過，因為曾經有不受規矩的客人，加上冰淇淋很快融化，所以一般是禁止攝影，在拍攝前要先詢問好店家喔！

地址：東京都杉並区西荻北2-3-1

3. Coffee Lodge DANTE

來源自tabelog

營業50年的DANTE店子小小，裝潢以紅磚及木材為主，營造出一種復古的感覺。坐在充滿格調的吧桌享受老闆精心沖泡的咖啡與簡單的三明治及甜點，雖然沒有花巧的料理，但正是那份純樸及人情味，更加讓人感到滿足。

地址：東京都杉並区西荻南3-10-2

4. 六ペンス(6 pence)

位在吉祥寺與西荻窪之間，相對以上3家咖啡廳，6 pence其實是2019年才開業，隱藏在一棟大廈中，內裡也是走復古風格。鮮艷色彩的牆壁與木材桌椅，加上可愛的裝飾及茶壺、茶杯，營造出一種優雅的氛圍，吸引很多日本女生到訪。這裡最受歡迎就是蜜瓜蘇打，在鮮明的蜜瓜蘇打放上香草冰淇淋及櫻桃，味道香甜冰爽，當然也很適合拍照用！

地址：東京都武蔵野市吉祥寺東町2-45-14 セードル 2F

怎麼樣？雖然網美咖啡廳也很好看，但偶爾在復古的喫茶店來一杯咖啡或蜜瓜蘇打，讓人心境平和。下次來西荻窪逛逛，享受療癒的時光吧！

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