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吉卜力宮崎駿粉絲「東京朝聖景點」4選！走進《龍貓》的家，與豆豆龍一起合照

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

雖然近年日本動畫電影出現很多佳作，但說到日本動畫，很多人心中還是會想到吉卜力工作室的出品，無論過了多少年，大人小孩都會覺得好看！如果你也是吉卜力與宮崎駿導演的粉絲，那要不要到訪一些由他們設計的景點，走進如動畫中的世界？

1. 煤炭屎鬼的家(クロスケの家)

《龍貓》中皋月、梅一家搬到森林附近的一所舊房子，動畫中簡樸而美好的鄉村風景其實是取景自埼玉縣的狭山丘陵。狭山丘陵有壯觀的森林與狭山湖及多摩湖兩個水庫，為了保護美麗的自然生態環境不會因為經濟活動的開發而被破壞，日本一群有心之士成立了龍貓的故鄉基金會把部分土地買下來，改名為龍貓森林。

在龍貓森林中有一所名為「煤炭屎鬼的家」的古民家，超過百年的歷史使它被登錄為有形文化財。房子內擺放著一些《龍貓》角色的裝飾，還有一座很大的豆豆龍，大家可以坐在外廊跟它合照，體驗皋月、梅的日常生活。

地址：埼玉県 所沢市 三ヶ島3-1169-1

2. A先生/小姐的庭園(Aさんの庭)

這個位於阿佐谷的小公園原本有一座建自大正時代的房子，當時宮崎駿說這座房子就像豆豆龍會住的地方，因此以豆豆龍的家之名而受到當地人愛戴。可惜在2009年因為火災而被燒毀，宮崎駿就主動向區政府提出幫忙，繪畫了數幅重現當時氛圍的設計圖，建成了現在的「A先生/小姐的庭園」。

公園名字中的A先生/小姐是指來訪公園的每一個人，你和我都可以是A先生/小姐，一同享受這個可愛的地方。

地址：杉並区阿佐谷北5丁目45番13号

3. 宮崎駿 日本電視台大時鐘(宮崎駿の日テレ大時計)

設置在日本電視台大廈外的這個大時鐘讓充滿上班族、居酒屋的新橋增添了一點童話的氣息。由宮崎駿花了4年時間去策劃，雖然沒有出現在任何一部電影中，但看起來有點像霍爾的移動城堡，復古而帶童話氛圍。整個時鐘有32處機關，每日會有幾次演出，時鐘的不同部分會隨著音樂活動，十分可愛，想看的話記得先在官網看看演出的時間表。

地址：東京都東京都港区東新橋1-6-1

4. 三鷹之森美術館(三鷹の森ジブリ美術館)

最後不可不介紹的就是三鷹之森美術館了！在館中可看到不同吉卜力動畫的展品，如《天空之城》的機器人士兵、《龍貓》中的貓巴士，還可買到限定商品及品嚐主題餐點。這裡也常常舉辦不同的主題展覽，讓你每次到訪都有新鮮感。如果想要了解更多，可以參考看看下面這篇文章。

延伸閱讀：(東京)吉祥寺全攻略–一日遊景點美食推薦：吉卜力美術館、井之頭公園、龍貓泡芙、童話村(貓咪村)～還有還有….

真沒想到在滿是高樓大廈的東京及周邊地區隱藏了不少充滿吉卜力動畫氛圍的地方，粉絲們請不要錯過囉！

窩日本推薦閱讀：(東京)吉祥寺全攻略–一日遊景點美食推薦：吉卜力美術館、井之頭公園、龍貓泡芙、童話村(貓咪村)～還有還有….　

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