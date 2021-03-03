常磐海產特輯／想嚐道地福島料理　東京必訪餐廳3選！

東京都心內 找尋來自福島的好滋味

常磐海產：扁魚

這一段時間，JAPANKURU持續在「常磐海產專題」中，已系統性地和大家介紹了福島濱通一帶的現況，並結合常磐海產這一食材話題，聚焦磐城與相馬兩地的當地漁業與生活狀況，且走訪了位於福島境內的海洋漁業相關研究設施，了解當地政府與民間如何配合復興漁業，而學者又從何種角度協助，及實現漁業永續發展等。在專題前一篇，我們和大家推薦了6項福島當地非常經典的常磐海產料理，而在探尋這些美食，也遇見了當地不少熱愛常磐海產的料理人，自然也從他們口中再一次得知常磐海產長年以來的好名聲。

大家到日本旅遊的時候，並非每個人都有機會實際到福島走一趟，但若還是想要品嚐常磐海產，在東京都內也能找到得以享用的好地方噢！若你自詡為美食家愛吃鬼，不妨就跟著我們一起來看看，這三間餐廳分別是哪些吧！

PIASIS新橋（ピアシス新橋）

PIASIS新橋的主廚處理常磐海產生魚片的樣子

福島料理餐廳PIASIS，店名是由「Utopia（烏托邦）」和「Oasis（綠洲）」這兩個英文單詞組成，雖說位於新橋站一帶，但卻不是在繁華的主幹道上，而座落在比較寧靜的小路中，有種大隱於市的感覺。打開菜單，上頭的料理食材，無論是蔬菜還是海鮮，到嚴選的日本酒及威士忌，全部都來自福島，可說是藏在東京都內的，頗有高級感的福島居酒屋。

這樣福島特色強烈的居酒屋，主廚莫非也是福島當地人？其實，PIASIS的主廚是九州鹿兒島人，卻因為受到大學時代的朋友所影響，對福島一直有種特別的情感。而在成為PIASIS的主廚後，他親自走訪福島挑選各式各樣的食材，並在此過程中深切感受到當地人熱情及福島食材的鮮美，因而能將這一份情感與感謝的心，全然灌注於手中的料理。

扁魚生魚片

我們前往採訪時，主廚正在廚房料理台上處理一隻非常大的扁魚。看他駕輕就熟地將扁魚「肢解」去骨等，宛如是一場秀一般精彩。將去了骨的新鮮魚肉，薄切成片擺盤，主廚一邊告訴我們，這隻扁魚是那天早上才從福島海域捕獲，新鮮直送東京的常磐海產，而扁魚一整隻都可以入菜，一點都不會浪費，即便是魚骨，也能熬成高湯應用在別的料理中。

PIASIS的扁魚生魚片，可搭配許多不一樣的佐料一起享用，其中包括同樣來自福島的山文醬油、山葵、紫蘇葉（ペリラ）、南瓜絲，和一種叫做「紅蓼（紅たて）」的植物。

鮟鱇魚火鍋

炸目光魚

PIASIS的料理，不僅是採用新鮮優質的常磐海產等食材，更是由專業且經驗豐富的主廚實地走訪福島學習，料理出來的道地福島美食。就拿福島料理中的經典品項「鮟鱇魚火鍋」火鍋來說好了，PIASIS的湯底是用鮟鱇魚的骨頭和內臟，加上蔬菜、味噌長時間熬煮而成。雖然說是火鍋，但湯頭之濃厚精華，不嚐可惜，因而店家也會附上小湯碗方便大家品嚐湯頭。要說PIASIS究竟有多「福島」，看看上面這盤炸目光魚的盤子，是說這也是來自福島相馬的「大堀相馬燒」的陶盤噢——是不是連食器都很講究呢！

PIASIS新橋（ピアシス新橋）

地址：東京都港區新橋3-16-22

營業時間：17:30 - 22:00

官方網站

福島鄉土料理 我家（福島ふるさと料理 おらえ）

在「福島鄉土料理 我家」中的晚餐

在新宿一帶有另一間能嚐到常磐海產的好地方，相比前文介紹的PIASIS的高級居酒屋感，風格顯得親民休閒一些，無論是哪個年齡層的朋友，都能無顧忌地進入享用福島料理。店內菜單種類多樣，不僅有福島美食，也有特別原創的義大利麵和一些適合下酒的餐點。以明亮木質裝潢為主，店內處處裝飾著與福島相關的物品，還有螢幕播放只見線的即時影像喔。是說店主本身是福島只見人，因而對於福島的物產特色具有非常程度的了解，當然對家鄉的熱情更不在話下。

鮟鱇魚火鍋

這大鑄鐵鍋中裝的，是福島的經典料理「鮟鱇魚火鍋」，不同於PIASIS的鮟鱇魚火鍋風格，「我家」的鮟鱇魚火鍋更有家庭感。新鮮的蔬菜食材，搭配鮟鱇魚燉煮的湯頭，上桌加熱香氣滿溢，沸騰和親友們一起品嚐那濃郁的湯頭、軟嫩的鮟鱇魚魚肉，無疑是一種享受。

今天的生魚片菜單：扁魚、土魠魚、白帶魚、鱸魚

炸目光魚

在「福島鄉土料理 我家」，依據不同時節可以嚐到不同種類的常磐海產生魚片，因而大家在點生魚片前，可以事先詢問店員今天有哪些魚。不同於生魚片，炸目光魚倒是一年四季都可以嚐到，我們在這裡特別和大家推薦一下。

福島鄉土料理 我家（福島ふるさと料理 おらえ）

地址：東京都新宿区西新宿1-12-6 新宿月光荘ビル3F

營業時間：午餐時段 11:30 - 16:00/晚餐時段 16:00 - 23:00

官方網站

Le Japon (ル・ジャポン)

西班牙式毛蟹鯖魚紫米沙拉

見過了大人高級感的居酒屋和比較親民的鄉土料理餐廳，再帶大家到中目黑來拜訪一間隱密而時尚的法式小餐館——是的，雖然說是法式小餐館，卻採用各式各樣的福島食材，包括常磐海產唷。穿過櫻花季時熱鬧的目黑川河岸，彎進顯得寧靜的巷中坡道，便能見到這家法式小餐館「Le Japon」。簡潔明亮的店內其實不大，座位以吧台為主，一進門就讓人覺得，這恐怕是不少美食饕客的口袋店舖。

雖然以法式料理為主，Le Japon自去年秋天開始，採用了常磐海產作為食材，並設計了一系列菜單。餐廳主廚本身就是福島磐城人，雖說學的法式料理，卻能巧妙地將家鄉的食材與西餐相結合，變出一道道不一樣的精緻料理。就拿品嚐常磐海產總少不了的生魚片來說好了，Le Japon卻將來自福島海域的鯖魚生魚片結合新鮮蔬菜、毛蟹，淋上偏酸的醬汁，幻化成一道宛如花藝般的新鮮沙拉。

Le Japon的吧台座位

鮟鱇魚湯高麗菜卷

在東京其他餐廳品嚐常磐海產料理時，總少不了作為經典料理的鮟鱇魚湯，來到法式小餐館Le Japon一樣也能嚐到。只不過，這裡的鮟鱇魚湯非常特別，不是以火鍋的方式呈現，而自然也帶著法國特色。以西式高湯做湯底，熬煮洋蔥、西芹、紅蘿蔔等蔬菜，再加上整隻鮟鱇魚入湯燉煮，包括膠原蛋白的精華一滴不漏地全熬成了濃厚湯頭，成了全然不同於傳統日本料理的另一種美味。雖說法式料理中的魚湯，常常會加入法式茴香酒來調味去腥，不過由於這裡使用的是非常新鮮的常磐海產鮟鱇魚，不存在腥臭的問題，因此主廚簡單使用了紅酒調味，讓湯頭嚐起來還是有酒之醇香。如此濃厚的湯頭，再搭配一樣來自福島的高麗菜，加上蕃茄蛋黃醬點睛，帶給大家前所未有的新享受。主廚若非有對於食材特色的了解，與純熟的法式烹調手法，又如何能幻化出一道道令人熟悉又陌生的常磐海產料理呢。

Le Japon (ル・ジャポン)

地址：東京都目黒区青葉台２丁目10-11

營業時間：午餐時段 12:00 - 13:00 / 晚餐時段 17:00 - 22:00

官方網站

從常磐海產 走近福島的今生與未來

从常磐海产 走近福岛的今生与未来從黎明出海的漁民、日日檢測上岸魚貨的研究人員、觀察海洋生態變化與守護海洋永續發展的學者們、當地餐廳的店主，再到東京都內用常磐海產做料理的店家們，這次JAPANKURU透過「日本極上美食之常磐海產特輯」，帶大家實地走訪了福島濱通的磐城和相馬兩地，在認識這一食材品牌與美食的同時，了解了當地相關產業現況，以及共同期許的未來。最後，在和大家分享了福島當地的常磐海產美食，以及在東京能品嚐道常磐海產的餐廳後，本專題正式劃下句點。

無論是當地大家為常磐海產日日努力不懈的身影，談起常磐海產與料理的自豪，還是常磐海產料理的美味，都讓人由衷地期許，福島及常磐海產能早日迎接全然復興的那一天。若有機會，也到當地去走走吧。

回顧常磐海產特輯>>

延伸閱讀：日本春賞花：渥美半島油菜花海景點與戀人聖地戀路之濱

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」