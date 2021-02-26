在台灣也能跨海送禮！日本東京人氣伴手禮盒10選推薦：東京牛奶起司工房、年輪蛋糕..

年節時分 一份禮盒一份情

冬天又是過節時，一年的開始總是大家相互問候傳情的好時機。即便目前由於疫情的關係，大家都被「凍結」在各自所在的區域，讓許多在他鄉奮鬥的遊子們，只能在異地以不同的方式思念親友、度過佳節，這時一份禮盒，或許便能寄託許許多多的心情。這次LUMINE新宿1&2和JAPANKURU為大家嚴選出一些不錯的人氣禮盒，無論螢幕前的你身在日本還是台灣，是否有想要跨海寄送禮盒給遠方的親友，只望這些都能為你佳節送禮提供一些小靈感。

東京牛奶起司工房：冬季限定 巧克力&馬斯卡彭乳酪經典餅乾組合

東京牛奶起司工房的冬季限定餅乾禮盒，裡面不僅有旗下定番的經典款「海鹽＆卡門貝爾起司餅乾」和「蜂蜜＆古岡左拉起司餅乾」，更能嚐到期間限定的「巧克力&馬斯卡彭起司餅乾」。因應冬天氛圍，冬季期間限定的巧克力&馬斯卡彭起司經典餅乾組合也採用特別的包裝色設計，有如小抽屜般的硬紙盒中，有經典款口味各10片，期間限定口味20片，即便餅乾吃完，餅乾盒也很適合作為收納盒繼續使用。

>>售價：2,916日圓含稅 / 盒（30片裝）

你也可以選...

東京牛奶起司工房 經典餅乾組合（20片裝）

若預算有限，想要選擇更精簡的禮盒，可以直接參考看看這款20片裝的「海鹽＆卡門貝爾起司」與「蜂蜜＆古岡左拉起司」經典餅乾組合。禮盒設計一樣採用非常可愛的硬紙質抽屜造型，配色也以兩種不同口味代表色的「海鹽藍」與「蜂蜜黃」為主，內分別裝有兩種口味餅乾各10片，也是買來送禮或與親友分享的最佳伴手禮之一。

>>售價1,944日圓含稅 / 盒

東京牛奶起司工房（東京ミルクチーズ工場）

LUMINE新宿1 B2

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治一郎：年輪蛋糕

治一郎的年輪蛋糕，想必許多的甜點控早已耳聞過大名。經過職人之手精心烤製的24層年輪蛋糕，紮實卻口感綿柔，無論濕度甜度都剛好，即便不搭配飲品直接享用都沒問題。定番的年輪蛋糕，一個厚達8公分，大小可比一個6吋蛋糕，非常適合和親友共同享用。再加上治一郎的年輪蛋糕，以「將幸福層層疊起」為意，而一圈一圈的年輪正好也象徵著「圓」與「緣」，而「輪」在日文中更與「和」同音，在這新年之際更顯得應景。

>>售價：2,160日圓 / 個

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治一郎的鮮奶瑞士捲

使用北海道香濃牛奶製作成的鮮奶油，以及同樣以北海道香濃牛奶製作的海綿蛋糕體，治一郎的鮮奶瑞士捲一直以來也是非常有人氣的商品之一，牛奶味十足的鮮奶油香而不膩，與柔軟滋潤的蛋糕相搭配，入口口感絕佳。

>>售價：1,296日圓 / 條（約16cm）

治一郎

LUMINE新宿1B2

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Now on Cheese♪：生乳酪夾心餅乾

當北海道鮮奶起司遇見馬卡斯彭起司，幻化融合成了濃郁的餅乾夾心，再被馬卡斯彭起司與豪達起司結合烤製成的酥脆餅乾，誕生了東京都內只有LUMINE新宿限定的Now on Cheese♪ 生乳酪夾心餅乾。從頭到尾滿滿的起司，香濃的滋味可想而知，尤其在天冷之際吃起來更有滿滿幸福感。只可惜礙於保存期限，這款生乳酪夾心餅乾不大適合寄送，比較適合走訪親友時買來當伴手禮。

>>售價：360日圓 / 個

你也可以選...

Now on Cheese♪：豪達起司 & 切達起司餅乾組合

Now on Cheese♪的經典人氣商品，完美融合豪達和切達兩種經典起司混合，烤製成新溫和醇香的餅乾，加上腰果增加口感，讓人一片接著一片停不了口。小巧可愛的包裝內裝有12片餅乾，搭配品牌主視覺可愛的插畫，特別適合送給女性親友，也推薦給小資單身族群犒賞自己用。

>>售價：864日圓 / 箱

Now on Cheese

LUMINE新宿2 1F

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KALDI： Cafe KALDI 濾掛式咖啡禮盒 20包裝

介紹了很多點心零食，不妨來點咖啡？大家在東京逛百貨公司，相比都有見過這間常常販售各式各樣外國食材佐料的KALDI。其實他們家自己也有推出原創商品，而這濾掛式咖啡便是其中之一。這一組咖啡禮盒，裡面包含混合有稀品藍山的「綜合藍山」、以兩地不同的摩卡咖啡豆調製研磨的「綜合摩卡Premium」、以巴西波旁咖啡豆研磨的「TUCANO波旁」，及以來自中美三地巴西、阿拉比卡、瓜地馬拉的有機咖啡豆綜合調製成的「綜合有機Premium」，共4種不同種類的咖啡各5包，一共20包。不管是和親友共享，還是送禮都非常適合，推薦給喜歡咖啡或不好甜食的朋友。

>>售價：3000日圓 / 組（20包裝）

你也可以選⋯⋯

KALDI：原創豆漿夾心餅乾（櫻花夾心）

當然，若選擇入手了咖啡禮盒，還是覺得應該要搭配甜點的話，那麼不妨參考看看KALDI Coffee Farm的豆漿夾心餅乾吧！尤其是現在為迎接春天，已推出季節限定的櫻花夾心口味，以櫻花葉鹽漬粉調製成的夾心內餡，甜中帶點鹹味，搭配酥脆的豆漿餅乾，不僅能嚐到春暖花開的氣息，更有濃濃日本風喔。

>>售價 216日圓 / 包（10個）

KALDI

LUMINE新宿1 B2

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DEAN & DELUCA：大人感罐頭組禮盒

若甜點和咖啡都不是你送禮對象的心頭好，那⋯⋯也許國際頂級食品選物品牌「DEAN & DELUCA」的罐頭組禮盒會是各不錯的選擇，尤其是喜歡成熟大人感的朋友。這組禮盒中主要有6種手掌大小的罐頭，種類有橄欖油沙丁魚、葡式蛤蜊煮豬肉、佛羅倫斯風的牛胃煮白腰果、白煮牛肉與辛香野菜、地中海式醋醃鯖魚及西班牙橄欖油大蒜雞胗各一，囊括多種歐式傳統風味。精細的料理調製，無論是直接作為餐點前菜、配菜，或是當作下酒菜，都十分合適。

售價>>5,508日圓 / 組（6個裝）

你也可以選⋯⋯

DEAN & DELUCA：美式餅乾禮盒（紅）

鑲有DEAN & DELUCA LOGO的鐵盒精緻典雅，裡面收納了各種不同口味的美式烤餅乾，多達50片，讓人回憶起小時候和親友一起吃西式喜餅的時光。雖然說這款禮盒有銀色的款式，不過在這節慶加上西洋情人節之際，還是推薦大家期間限定的紅色版本，更加應景。

>>售價：3240日圓 / 盒

DEAN & DELUCA

LUMINE新宿2 1F

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圖片提供：LUMINE新宿1&2

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