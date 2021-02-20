東京溫泉旅推薦！「草津溫泉」的N種泡湯體驗與美食盤點，相思病也能治癒？

與「有馬溫泉」、「下呂溫泉」並稱日本三大名湯的「草津溫泉」，想必對於喜歡泡湯的朋友來說早已耳熟能詳。它作為三大名泉的記述最早可追溯到日本戰國時代不說，到2020年，更連續18年被票選「日本溫泉百選（にっぽんの温泉100選）」之首，且又是距離東京最近的三大溫泉之一，人氣指數可想而知。歷史悠久的草津溫泉，以高溫及酸性泉質著稱，pH值介於1.7到2.1之間，據說殺菌效果極強，可有效治療皮膚病、神經痛與糖尿病等，泡完之後皮膚也有顯著的光滑變化，因而也有日本三大藥湯之稱，更被說是「包治百病，除了相思病」。（編按：若把旅行算在內，相思病應該也能治。XD）

草津溫泉。（圖片提供：Heidi in wonderland）

在簡單和大家介紹草津溫泉的厲害之處後，下面就直接重點整理三大愛上草津溫泉旅的理由，加上連帶目前旅日中的港台朋友的走訪感想和必吃美食，給大家作為東京溫泉旅的參考囉。

說起草津溫泉，即便沒有真的去過，相信不少朋友都已經對「湯畑」和「湯揉表演」的印象深刻。不過除了這兩經典溫泉景之下，草津溫泉景點設施集中，基本上步行都能到達，其中更包含了包括露天足湯、足湯咖啡、露天浴池、男女混浴、傳統的併合溫泉等，還有氣氛特別的夜間點燈，絕對可以一次滿足大家對於溫泉的各種想像。

湯畑：草津地標 夜晚點燈古韻味十足

湯畑是位於溫泉地中心的泉源，也是草津溫泉的核心泉源，設有檜木或松木製作的湯道，用以採集溫泉湯花及讓高溫泉水自然冷卻。草津溫泉湯畑的景象，是日本湯畑的代表，亦是草津溫泉的名景地標，自然也是草津旅遊照片中，不能少的一CUT。

到草津溫泉必拍之一，那就是溫泉湯畑囉。（圖片提供：小編s的日本情報放送）

到了晚上，溫泉地中心的湯畑還會有夜間點燈。高溫泉水的霧氣，搭配著周圍特別的燈光及古風建築的上燈，營造出夢幻而又不失韻味的景象。

湯畑夜點燈，也是草津溫泉非常有特色的部分。（圖片提供：艾咪王【東京§生活日誌】）

湯揉表演：當溫泉降溫古法遇見歌與舞

草津溫泉泉水高溫，平均在50攝氏度左右，燙得讓人難以入浴，卻又不想加冷水淡化泉質，因而江戶時代的人們想到用木板撥攪泉水的降溫方法，稱之為「湯揉（湯もみ）」，據說讓泉水降溫的同時，也能作為入浴前的熱身運動。不過這方法費時費力，再加上草津溫泉已經有了湯畑呀，所以這傳統結合了音樂與節奏，成了草津溫泉非常有特色的表演，讓現代的大家也能見識古人的湯揉技法。

在草津溫泉的「熱乃湯」，可以觀賞非常有特色的湯揉表演。（圖片提供：Heidi in wonderland）

露天足湯與足湯咖啡：足湯巡禮 暖了腳底暖全身

在日本旅遊，足湯是不少旅人旅途中的小確幸，尤其是冬天的時候。在草津溫泉趴趴走，可見到不少免費且24小時的戶外足湯。像在在湯畑旁的足湯「湯煙亭（湯けむり亭）」，以及西之河原公園內也有不少露天足湯。如果想要來一場足湯巡禮散策，建議大家要記得自備小毛巾比較方便（編按：雖然也是可以現場買啦）。

西之河原公園內的露天足湯，晚上也有夢幻的點燈。（圖片提供：小編s的日本情報放送）

不過除了室外的免費足湯外，在住宿設施「湯畑 草庵」中，還設有蠻特別的足湯咖啡，就算不在這裡住宿，也可以點咖啡泡足湯。當然，這次訪問到的在日部落客Heidi in Wonderland和玩轉47的簡編都說到，去草津溫泉時他們就是住在這裡。畢竟「湯畑 草庵」就在湯畑附近，地理位置好，有特別的足湯咖啡也有大浴場。

足湯咖啡，是不同於一般露天足湯的特別體驗。（圖片提供：玩轉47）

合湯：逐漸升溫 體驗4種不同溫度的湯船

合湯（合わせ湯）是草津溫泉歷史悠久的泡湯法，目前在草津溫泉三大名湯的「大瀧乃湯」中可體驗。合湯會有4個湯船，裡面分別是以自然降溫法調節的不同溫度的泉水（38～46攝氏度），一般都是從最低溫的開始泡起，然後一湯一湯的升溫，讓身體可以在比較舒服的狀況下，逐漸適應溫度較高的泉水，以享受溫泉浴的療效。不過，這合湯的立意雖好，不過曾經體驗過的旅日部落客「小編s的日本情報放送」及JAPANKURU特派員陳桑都表示，他們實在是難以泡下最後一湯，實在是太燙了。

草津三大名湯之一的「大瀧乃湯」。（圖片提供：小編s的日本情報放送）

男女混浴：Friday Night 限定 西之河原露天溫泉

西之河原公園內，除了有很多天然足湯，適合散策之外，裡面其實也有純泡湯的湯屋「西之河原露天風呂」。這裡每週五晚上，都會有開放「男女混浴」的時段，而且設施內可以租借女性用的泡湯浴袍，當然如果自備泳衣也是OK。

西之河原露天風呂的混浴之日。（圖片截自西之河原露天風呂官方網站）

雖然說草津溫泉一年四季有不同的玩法和景色，但不得不說冬天氣氛絕對是非常值得體驗滴！尤其是低溫下皚皚白雪配上那湯畑的裊裊蒸氣，儼然是一幅非常有冬日幸福感的畫面。

下過雪的草津溫泉傍晚。（圖片提供：Heidi in wonderland ）

而且在西之河原公園內享受雪地泡露天足湯的特別體驗，還有座落迷你型千本鳥居的草津穴守稻荷神社。紅色的鳥居在白雪的映襯下，更顯得有韻味。但要說到古寺雪景，光泉寺的雪景或許更具有草津特色，且晚上的夜景也不錯呢。

西之河原公園內的天然足湯與雪。（圖片來源：Aya Mikazuki）

光泉寺。（圖片提供：Chen Kuan Ling）

除了賞雪外，在草津溫泉其實也有滑雪場，可以從草津溫泉巴士總站乘接駁車前往，車程也只要5分鐘左右，且每半個小時就有一班車。（具體時間表可參考官方網站）之前有在草津溫泉滑雪場體驗過的特派員李桑表示，那裡的雪質還滿鬆軟，對於初學者來說蠻友善，且租借滑雪服裝和裝備相對便宜，選擇也不少。除了滑雪之外，也有Snow Shoes的體驗。

草津溫泉滑雪場全景。（圖片截自草津溫泉滑雪場官方網站）

鬆軟雪質，讓人不畏寒冷也要抱一下。（圖片提供：李昀霏）

從東京出發到草津溫泉，其實有多種交通方式可選擇，其中最廣為所知，也是最快的方式，當屬從東京車站搭乘新幹線轉巴士。除此之外，也可以選擇自上野車站搭乘特急列車再轉乘巴士，或是直接從新宿站或東京站搭乘巴士前往也可以。詳細大家可以參考下面：

新幹線+巴士：東京站>輕井澤>草津溫泉（2小時30分鐘）

特急列車+巴士：上野站長野原草津口草津溫泉（3小時）

巴士：新宿站草津溫泉（4小時）/ 東京站（3小時45分）

自己泡溫泉不夠，還想看猴子泡溫泉的話，可以從長野站轉乘巴士到「地獄谷野猿公苑」。

對於旅日中，或是想要節省交通費的朋友，的確蠻推薦考慮搭乘直達巴士前往，單程最便宜可達3000日圓。不過對於從海外飛來的朋友，更推薦巧用JR的東京廣域周遊券，可以順道安排輕井澤的行程。另外，若動真格的想要滑雪，或是想看世界著名的「猴子泡溫泉」景色，那麼也可以利用廣域券經由長野前往日本最高的滑雪勝地「志賀高原」及「地獄谷野猿公苑」。

皮帶寬烏龍麵：上州地粉烏龍麵 松本（上州地粉うどん まつもと）

寬烏龍麵是群馬桐生非常有代表性的鄉土料理，也有著皮帶麵之稱，而來到同樣位於群馬的草津溫泉，自然不能錯過享受這一鄉土料理的好機會。草津溫泉這的烏龍麵屋「上州地粉烏龍麵 松本」（上州地粉うどん まつもと），是不少人尋覓寬烏龍麵的好選擇。經由部落客「小編s的日本情報放送」及JAPANKURU特派員陳桑的實際試吃過後，一致認為寬烏龍麵口感佳，而且特推天婦羅。

群馬知名的鄉土料理皮帶寬烏龍麵，到草津溫泉自然也不容錯過。（圖片提供：Chen Kuan Ling）

溫泉抹茶提拉米蘇：草津菓匠「清月堂 Cafe花豆」

清月堂是草津的和菓子老舖，採用高原培植的優質花豆，製作成各式各樣的和菓子，他們在草津溫泉巴士總站附近開設了咖啡座「清月堂 Cafe花豆（清月堂 カフェ花いんげん）」提供一些和式甜點，而其中溫泉抹茶提拉米蘇成了人氣網紅打卡美食。

抹茶提拉米蘇上還有可愛的溫泉標誌，無疑是草津溫泉的打卡美食。（圖片提供：艾咪王【東京§生活日誌】）

紅豆栗子餡兒溫泉饅頭：本家ちちや

在草津溫泉散策，其實能看到很多家的溫泉饅頭，不過這次訪問大家下來，最多人推薦的是本家ちちや的溫泉饅頭。乍看之下與其他溫泉饅頭沒什麼不同的白外身，皮薄餡多不說，餡料不光只是紅豆，紅豆中還有栗子餡，一口能嚐到多層次滋味。

乍看之下平凡，本家ちちや的溫泉饅頭內餡兒可厲害了。（圖片提供：Chen Kuan Ling）

如何？看到這裡，是否好想趕緊出發到草津溫泉走一圈呢？至少筆者寫到我是這麼想的哈哈，雖然那句話是說「草津溫泉對相思病以外的病都有效」，但筆者個人覺得，這一趟旅程下來，相思病多少也能痊癒一些吧。（笑）

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