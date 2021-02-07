從日本藍染到徒手抓魚！ 福島南會津町旅行 不可錯過的5項體驗

記得之前JAPANKURU和大家介紹過關於福島南會津町的絕景和名物嗎？尤其是上一次和大家分享的，一年四季不同的南會津町美景，還蠻值得喜歡風景攝影的朋友們走走的。旅行中，除了拍照之外，加入一些體驗的行程應該也不錯，所以這次就來跟大家分享，在南會津町可以玩的不同體驗活動。

藍染：在日本也能體驗的東方傳統

說起藍染，也許中華圈的大家並不陌生，主要是採用植物的天然色來染布料織物。而這傳統染布法不僅在日韓、中華圈等東亞地區能見到，在東南亞、美國和非洲中部，都能見到，而且由於地理位置不同，能採集到的植物原料不同，因而也產生各地藍染的不同特色。所以若是本身對於手作或是布料織物有興趣的朋友，若到日本旅遊時體驗一下藍染，或許會有意外的新發現。在南會津町，也保留了傳統藍染的工藝，且在古色古香的「奧會津博物館」中，設有藍染工房染屋，參觀者可以親身體驗藍染工藝。隨著時代演進，如今人們早已不再應用藍染技術於實際生產和生活，這也是為何使得這樣的傳統體驗特別且受歡迎。

手作蕎麥麵體驗：做一碗專屬自己的蕎麥麵

有看過我們之前的南會津町文章的朋友，相比還記得，有著「蕎麥之鄉」之稱的南會津，夏天會有一整片的白色蕎麥花海。想當然，蕎麥麵也是這裡的名物之一，而在南會津町境內有許多蕎麥麵屋不說，更有蕎麥麵道場，可以讓大家從揉麵團開始，到切麵，到最後煮麵吃麵，全方面體驗手作蕎麥麵的樂趣。

滑雪：享受日本粉雪 4個滑雪場任你選

南會津的雪的「粉雪」好雪質也是出了名，因而若是喜歡滑雪，到這裡當然少不了體驗一下囉。町內有4個滑雪場，大家可以依據自己的滑雪等級來做選擇。

會津高原高杖滑雪場（会津高原たかつえスキー場）

會津高原大倉滑雪場（会津高原だいくらスキー場）

會津高原南鄉滑雪場（会津高原南郷スキー場）

會津高原高畑滑雪場（会津高原高畑スキー場）

觀星：觀星活動「星名城」

由於南會津町地處海拔高的高原，空氣清新能見度高，因此能非常清楚地看見星空。所以，在南會津町也會舉辦觀星活動「星名城」，活動中主辦方會準備專業的天文望遠鏡及雙筒望遠鏡，讓大家即便沒有專業設備，也可以體驗觀星的樂趣。

手抓鱒魚：仿佛回到童年的夏天

在優美的自然環境中，當然少不了一些有趣的自然戶外活動。在南會津町，可以體驗在溪水中手抓鱒魚，彷彿回到古早時代，小時候放暑假回阿公阿嬤家玩耍一樣。而這些抓到的鱒魚，可以現場鹽烤享用，可說是自然贈與人們的天然絕品呢。

為大自然環繞的南會津，除了有四季美景可以欣賞外，還有這些有趣的活動可以體驗！若有打算來日本體驗一些古早日本味，並接受大自然的療癒，那麼不妨為自己規劃一趟南會津町之旅吧。

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