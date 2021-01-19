東京冬季浪漫點燈！ 「HANA・BIYORI X 讀賣樂園」奇幻花藝之紅葉名所

竹燈詩意 紅葉名所點上燈

若說春時櫻花與百花滿開的季節，是走訪位於東京近郊的數位娛樂型植物園「HANA・BIYORI」的一大好時節，那麼秋末的紅葉季，可說是前往體驗的又一大好時機。在萬聖節開跑的和風竹燈籠點燈「HANAあかり～竹あかりが灯す 花日和の夜～」，將花藝與竹雕藝術相結合，透過燈光與園內地景，打造出別是古典詩意卻又有些奇幻的夜景。且伴隨著11月底12月初園內楓葉漸漸轉紅轉黃，使得園內座落許多古典日本文化財的區域，更添上濃濃和風浪漫氛圍。

京都御所的聖門與紅葉點燈。

竹編的花球燈飾非常精緻玲瓏。

聖門前竹雕燈籠搭起的夢幻廊道。

晚上的花室星巴克內，相比白天的陽光清新感，多了一點優雅神秘的感覺。

日光下遊園賞楓 美照容易拍成功

雖然說，和風的竹燈籠點燈是秋冬遊HANABIYORI的重要看點之一，不過一般還是建議大家中午過後就先入園，欣賞白天的楓紅及秋冬花園與花室設計，那是不同於晚上點燈的另一種景色（而且拍照也比較好拍）。因應12月的聖誕節，園內各處也能見到各式聖誕節味十足的裝飾。

白天的聖門內日本庭園的楓紅與庭池。

白天陽光下的竹燈籠燈飾廊道，拍起來也很好看。

冬天的花室星巴克外花園中，因應聖誕節也裝飾有聖誕樹。

HANA・BIYORI園內的花手水，自然也搭配聖誕節主題以大紅與白色為主。

聖誕節期間限定杯裝飲品，加上星巴克內座位上裝飾的棉花，別有冬日氣息。

冬日璀燦盛會 讀賣樂園2020-2021冬季點燈

在HANA・BIYORI賞完頗有古典詩意的竹燈籠紅葉點燈後，不妨將腳步移動到隔壁的讀賣樂園，進入全然不同氛圍的璀璨世界——讀賣樂園2020-2021年的大型點燈秀，以「黃金與誕生石的共鳴」為主題，規劃了40區不同主題的燈光裝飾，亦包含了熱力四射的噴水燈光秀，又一次打造出獨一無二的冬日夢幻樂園。

摩天輪、旋轉木馬⋯⋯在紫紅色的燈光下顯得熱鬧而歡樂。

今年的水舞噴水秀走復古風，選了各種年代不同的曲風，搭配舞者們的舞蹈，呈現出不同年代的流行感。

因應疫情 採取相關防疫措施

其實今年一開園就受到疫情影響的HANA・BIYORI，因應新型肺炎早已準備了相關的防疫措施，基本包括入場需要檢測體溫、洗手消毒、入園配戴口罩，園內定時消毒等，並有管制入園人數。在花室內的包括紀念品區、星巴克用餐區、數位投影秀觀賞區，都設置了相關擺設，讓客人之間能儘量保持安全距離、防止飛沫噴濺等。讀賣樂園方面亦是如此，即便大型點燈秀高人氣，因應近期東京疫情升溫及緊急事態宣言的頒布，將入場人數限制在5000人內。

HANA・BIYORI的竹燈籠點燈，在2月28日前的週六日假日舉行，而讀賣樂園的大型點燈秀，則會持續到4月4日，由於不定時會有休園日，若有意前往，建議先上官方網站確認活動時間，以免白跑一趟。

HANAあかり～竹あかりが灯す 花日和の夜～

活動日期：2020/10/31（六）～2021/2/28（日）

※1/4（一）～2/28（日）只有週六日及國定假日開放

營業時間：10:00〜20:30（16:00販售夜間票）

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

點燈區域：神聖之森（聖なる森エリア）與空見之丘（空見の丘エリア）

公休日：不定時，具體請參考官方網站時間表

官方網站

讀賣樂園鑽石點燈秀2020-2021

活動日期：即日起～2021/4/4（日）

營業時間：16:00〜20:00（16:00販售夜間票）

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

公休日：不定時，具體請參考官方網站時間表

官方網站

圖片提供：Kenshin Lucy Wu、白白旅日記 Haku's Daily、Tzuyu Hung、Chialin Lee

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