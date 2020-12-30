東京冬季點燈至2021！ 「大井競馬場」邁入第三年，極光下與馬兒穿越時空

今年由於新型肺炎影響，東京有部分經典的冬季點燈活動，如涉谷的「青之洞窟」、汐留新橋的點燈活動都取消了。不過位於品川一帶，靠近羽田機場的大井競馬場，憑藉著廣闊的戶外腹地，搭配落實防疫措施，讓邁入第三年的冬季點燈活動TOKYO MEGA Illumination照常舉行。以「光與馬的室外遊樂園」為主概念，TOKYO MEGA Illumination今年的點燈活動帶大家打破時間與空間的限制，不僅能穿越到古早味十足的日本不同時代場景，還打造了極光森林，而畢竟是競馬場，園內自然也能見到不同種類的馬兒巡禮。

下面走了兩次的露編來為大家摘出個人特別推薦的部分。

美麗的歐若拉 東京都內看極光

「紅橙黃綠藍，美麗的歐若拉～」不小心唱出這句會暴露年紀的歌詞，卻真實表現出在「極光之森」看到「極光」時的興喜之情，即便心知肚明它不是真的北極光。TOKYO MEGA Illumintation的極光表演秀，接在整點起每15分鐘的噴水表演後，雖然目前無法前往極圈一帶看真正的極光，在東京都內能有這樣夢幻的空間也很浪漫呢。

穿越時空的長廊 從未來回到過去

走過大噴水廣場和極光森林，要前進TOKYO MEGA illumination主場，會要穿越一個宛如時光隧道的走廊，它的前半部做出有如時空齒輪的效果，而後半部則如同未來隧道一般，無論前面還是後面，都非常有臨場感。

冬季花開限定 江戶櫻花隧道

長達100公尺的光之櫻花隧道，可說是TOKYO MEGA Illumination的名物，命名為「江戶櫻」，可是非常有人氣的打卡點。

那攀滿棚架的光之花，一朵一朵真的是櫻花形狀，無論遠拍還是近拍都美。乍看之下總是黃燦燦的光之櫻花，其實也會不時漸變顏色，漫步其中⋯⋯感覺是個蠻適合告白的場景。（誤）

冬天的紫藤花棚 再現鬼滅之刃意境

今年因人氣爆棚的《鬼滅之刃》，讓本就絕美的紫藤花棚更加人氣高漲。而這樣夢幻的紫藤場景，不僅在足利花卉公園可以看到，TOKYO MEGA Illumination也打造了紫藤花棚場景，還原動漫中紫色緋想的意境。只是露編個人覺得，由於燈光的顏色比較多變，用手機拍起來常常會有色差，大家可能要抓好顏色沒那麼重的燈光拍攝，不然就只能靠調整白平衡救了。當然用相機拍原始檔的朋友，又是另當別論囉。

阿爸的情人 昭和年代復古老街

這條古早味十足的老街，算是在點燈樂園的尾聲，是露編個人覺得可以玩得很瘋的場景。雖說它其實就是個被裝飾成昭和初年代感十足的走廊，有一些假佈景，但卻非常有氣氛，讓人會忍不住想「演」一些很古早的戲碼。而且，連走廊中的背景音樂都很帶感。只是因故，在這裡沒有好好拍照，先以官方網站上的照片做配圖。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

不僅點燈秀 美食也不容錯過

若打算來看點燈秀，可以順便考慮來大井競馬場用餐。園內有三大主題餐廳，分別是美式感的「Star Light」、和風咖啡「和〜nagomi〜」和平價的「G-FRONT」。其中推薦大家「Star Light」的手作啤酒搭配牛排三明治套餐，蠻適合競馬場的歡樂氣氛，且味道都很不錯。若要吃甜點的話，「Star Light」的草莓蒙布朗自然是個好選擇，但要說強力推薦的話，抹茶控的露編還是要選「和〜nagomi〜」的抹茶提拉米蘇囉。

除了上面摘出來的這幾點露編特別喜歡的點外，TOKYO MEGA Illumination還有很多很美的場景，這邊我們就不一一介紹了。目前配合Go To方案，若提前一週網上預約買票，可以打8折優惠。如果是在東京的朋友，可以戴好口罩和究竟，找時間去走走；若是在台灣和其他地方的大家，不妨期待一下我們拍的影片兒（笑），可以透過影片隔海走一遭。

TOKYO MEGA Illumination

活動期間：2020年10月24日（六）～2021年4月4日（日）

營業時間：16:30 〜 21:30（最後入場 20:30）

門票：大人 1,000日圓、小孩 500日圓（未稅）

地點：大井競馬場（東京都品川区勝島2丁目1-2）

大眾交通：MonoRail單軌電車 大井競馬場前站 步行2分鐘

官方網站

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