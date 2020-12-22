東京都心內「城市型IKEA」又一間！2021春天展店新宿 高達三層樓

還記得6月時我們為大家帶來的原宿IKEA的報導嗎？當時東京剛解除緊急事態宣言，也是不少東京住民們久違了開始外出逛街。在那樣的時空背景下，東京都心內第一家城市型的IKEA在流行地原宿登場，為東京都民們帶來一些單人生活主題的北歐風生活雜貨及家具之餘，還有北歐捲餅、素食餐點及草莓冰淇淋等美食菜單，掀起了一陣話題。

趁著IKEA原宿的開幕風潮，IKEA趁熱打鐵再宣布即將在東京都心內再拓兩間店，而不到半年後的11月底，IKEA涉谷就此開幕。

為慶祝IKEA涉谷的開幕，日本IKEA在官方IG上分享了這一系列可愛的插圖集，讓IKEA超人氣的鯊魚毛絨玩具角色登場，出現在開幕紀念的滿額周邊商品上。

在原宿、涉谷相繼展店後，下一家城市型IKEA會出現在東京的哪裡呢？就在涉谷店開業的前幾天，官方宣布計畫在東京新宿站一帶開設新店，距離新宿車站只要5分鐘路程。店內空間將初步規劃為三層，面積達3,270平方公尺（約35200平凡公尺）

宜家澀谷店開業前幾天，宜家宣布計劃在東京開設新店，距離新宿站僅五分鐘路程。由於尚未確定的開放日期和內部結構正在建造中，很難確切地知道宜家新宿在2021年春季開放時的外觀，但是該空間共有三層，總面積約為3,270平方米（約35200平方英尺），新聞稿有望實現。 “用於健康和可持續城市生活的家居解決方案”和“美味的植物性食品”。我們期待看到他們在新宿提供的限量版食物選擇！

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