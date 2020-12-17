動物園、夢幻溪谷、高級畫廊不用錢就能逛！東京都內「免費景點5選」推薦

【撰文:Natalie / 窩日本】

出國旅遊你是屬於哪一派？奢華享受派、背包客省錢派、血拚購物派、踩點拍照派

如果你喜愛踩點、又想省旅費，那就必看這集【東京都0元免費觀光景點特輯】超激推免費景點先筆記起來，等出國解禁那一天就立刻訂票出發吧！

1. 等等力：等等力溪谷

等等力溪谷位在等等力車站徒步約8分鐘距離的地方，是東京都23區內唯一的一個溪谷，更難以想像是從澀谷出發，不到半小時就能抵達的世外桃源。如果想與大自然親近，別猶豫這裡是最佳的選擇。

在等等力溪谷可以盡情感受被負離子包圍，聆聽著小河潺潺的水聲、樹林間此起彼落的蟲鳴鳥叫聲，放鬆身心好好享受大自然的氣息。

交通：東急大井町線等等力站

地址：東京都世田谷區等等力1-22

不知道交通如何去，或者想利用東急電鐵一日券玩更多地方的朋友，請參考這篇~~

⇒⇒ (東京) 東急電鐵一日券活用教學！一張券玩透代官山、中目黑、橫濱等10個推薦景點

2. 西葛西：江戶川區自然動物園

免費入園的動物園就在西葛西！從西葛西車站步行約15分鐘距離來到「江戶川區自然動物園」，這裡有許多可愛療癒的小動物們在等著你，小熊貓、企鵝、土撥鼠…各種人氣可愛動物不論是大小朋友保證都會喜歡。

最有人氣的互動區更可以親自擁抱兔子、天竺鼠，或是與羊咩咩們近距離接觸。

交通：東西線西葛西站徒步15分

地址：東京都江戶川區北葛西3-2-1

從新橋站徒歩3分鐘即可來到日本唯一的廣告博物館。館內網羅了日本各時期的廣告海報、影片等資料。從2002年10月開館以來便十分熱門，除了博物館外亦設有圖書館，收藏了大約3萬2000冊的廣告書籍，各個年代的報章雜誌、書以及經典商品，像是初版的「挪威的森林」、純愛物語「東京愛情故事」DVD、歷久不衰的蠟筆小新與櫻桃小丸子漫畫書等。在常設展內更可一覽江戶時期（1603～1867年）的日本廣告史，是非常值得前往一窺究竟的地方。

新橋廣告博物館

交通：JR、大江戶線、百合海鷗線汐留站徒步3分鐘

地址：東京都港區東新橋1-8-2 Caretta汐留

營業時間：周二至周六11：00～18：00

官網：https://www.admt.jp/en/exhibition/

4. 銀座：高級品牌免費畫廊

一說到銀座，想必腦海裏面都是高級品牌、米其林餐廳，是時尚高貴的代名詞。但實際上銀座也有非常親民的一面，許多高級品牌例如愛馬仕、香奈兒、資生堂等都設有免費的藝廊可以參觀。

雖然每間的規模都不大，但彼此間的距離都不遠，一天可以逛上好幾場不同主題的展覽，而且一毛錢都不用花，是不是非常超值呢?各品牌的畫廊會不定期更新展覽內容，所以常常去逛也不會厭倦～偶爾帶著小朋友或另一半來接受一下藝術的薰陶吧！

銀座精品畫廊－愛馬仕

人均消費：無料

營業時間：11:00~19:00

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座5-4-1

銀座精品畫廊－ＰＯＬＡ

人均消費：無料

營業時間：11:00~20:00

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 3階

銀座精品畫廊－香奈兒

人均消費：無料

營業時間：11:00~20:00

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 3階

銀座精品畫廊－資生堂

人均消費：無料

營業時間：平日 11:00～19:00

日曜・祝祭日 11:00～18:00

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 3階

5. 三鷹：星森繪本之家

大正時期的舊式建築在大自然的包圍下搖身一變成為大小朋友都喜愛的「東京星森繪本之家」！東京星森繪本之家位在國立天文台三鷹校園內，是市府與國立天文台一同合作經營，並由武藏野美術大學協力改建天文台職員舊式宿舍而成的。

「星」：指天文台、「森」：指環繞天文台的自然森林環境、「繪本」：代表兒童和繪本、「家」代表舊式建築的魅力。傳統建築、寬闊草地與4000多冊的繪本，非常適合一家大小前來度過悠閒的午後時光！

交通：JR武藏境站徒步約15分鐘

地址：日本東京都三鷹市大沢2-21-3国立天文台内

看完了以上的介紹才發現原來東京有這麼多的免費景點可以走走體驗，下次來到東京不妨將這些行程都安排進去，來場深度的背包客之旅，體驗不一樣的日本文化吧！

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