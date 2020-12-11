日本橋、不忍池....大江戶名所漫遊 一窺「江戶子」喜愛的名勝景點

因為疫情台灣民眾暫時沒辦法前往日本遊玩，許多旅遊控與日本控，很想念知名景點與日本風情！喜歡日本文化、時代劇、電影的你，一定也對江戶名勝不陌生，透過《江戶歷史研究會》介紹，一解對日本的相思之情！

【歷史小故事：「江戶子」的旅遊指南】

江戶時代的庶民很喜歡在城內四處遊玩。因為離開江戶到遠方旅行的話，不僅花費浩繁，途中若要經過關卡，還得事先申請通行證，手續十分麻煩。但如果只在江戶城裡觀光，不僅隨時都能上路，而且當時一般人都很能走路，一天走上幾十公里不是難事。所以我們由此類推，江戶的庶民應該都把城裡的名所逛遍了吧。

一八三四年（天保五年），一套介紹江戶名所的地方誌《江戶名所圖會》出版了，兩年後，又出版了續集，這套圖書總共七卷二十冊，書中詳細介紹了江戶與近郊的著名景點。套書一上市，立刻成為搶手的旅遊指南，許多人都當作江戶土產競相搶購。據說這套圖書之所以那麼受歡迎，因為書中穿插了詳盡的插圖，還在解說中附上各處名所的由來、故事等。

【描繪名所的浮世繪系列作品】

浮世繪當中也有很多以江戶名所為主題的作品，畫中不只描繪單純的景色，還用美女或歌舞伎演員配合名所組成系列作品。這種成套的畫作也很受歡迎。

據說當時江戶子幾乎人手一冊，帶著這種觀光指南跟家人、鄰居或同事一起出門遊玩，或到傳說靈驗的寺院神社參拜，或到各處名所品嚐當地美味。就像現代人一樣，江戶子也喜歡盡情享受這種一日遊的樂趣。

更值得慶幸的是，這些名勝雖然歷經多次火災與戰火，現在東京市內仍然保存了許多當時的景點。現在就讓我們想像一下自己變成了江戶子，一起去走訪大江戶名所吧。

【日本橋：江戶的中心】

日本橋，象徵守護東京的獅子，名牌上的字跡出自最後一代將軍慶喜之手。圖／健行文化 提供

日本橋當初被設定為江戶的中心是有特別含意的。因為這裡既是東海道等五街道的起點，也是全國水上交通的基地。全國各地運到江戶的貨物都在日本橋附近上岸，然後再運往市內各地。另一方面，日本橋也是海鮮類集中批發的鮮魚市場，場內總是不斷傳來精神抖擻的叫價聲，為市場加添不少熱鬧的氣氛。

日本橋最早是在一六○三年（慶長八年）家康開設幕府時架設的。之後，日本橋作為江戶的象徵曾被許多繪師畫入作品。

【把天空還給日本橋川】

今天這座日本橋的橋身已是創建以來的第二十代，由東京市在一九一一年（明治四十四年）建造完成。這座文藝復興式石造橋梁的全長約四十九公尺，橋寬約二十七公尺，橋柱上的名牌由最後一代將軍慶喜親筆書寫。兩端橋頭的青銅高架路燈下方，分別裝置了獅子與麒麟的裝飾，獅子代表東京的守護神，麒麟則象徵東京的繁榮。一九九八年（平成十年），這兩座銅像已被指定為國家重要文化財。

今天的日本橋上方剛好有首都高速公路通過，看起來就像屋頂似的覆蓋著橋身。許多東京市民都覺得非常可惜，因為美麗橋梁被公路蓋住，原本的魅力也失去了大半。因此， 東京市內要求把天空還給日本橋川的市民運動也從來沒有停過。

【不忍池：多次畫入名勝錦繪】

不忍池是上野恩賜公園裡的天然池，池周總長一‧ 七公里，據專家推測，水池的位置在古代原本位於海底，平安時代因為海岸後退，所以這裡變成了水池。江戶時代的不忍池面積比現在更大。而「不忍」這個名稱的由來，可能是因為上野附近的山丘叫做「忍之丘」，才故意取了含意相反的名字吧。

當初慈眼大師天海創建寬永寺的時候，他認為不忍池很像琵琶湖，池中的小島也就相當於竹生島（琵琶湖裡的島嶼），所以便在小島上建了一座奉祀弁財天的廟堂。不過，池邊通往這座弁天堂的渡橋，卻是在一六七○年（寬文十年）才建成的。從此，弁財天被奉為長壽、福德之神，深得民間廣泛信仰。不忍池周圍有很多候鳥棲息，從江戶時代起，池中種植了大量蓮花，每年蓮花一齊綻放的景致十分美麗，吸引無數遊客前來賞花，不忍池的蓮花也多次畫入錦繪的名勝風景畫裡。更值得一提的是，寬永寺在江戶時代是個令庶民安心的避難場所，因為每當發生火災或大地震時，就開放給庶民避難。

【出合茶屋密集區】

眾所周知，不忍池畔有很多出合茶屋，也就是今日所謂的愛情旅館。這些茶屋對外打出「一面賞蓮一面吃蓮飯」的招牌，其實專門為不倫男女提供幽會的場所。當時有一首川柳詩就描述了這種情況：「不忍茶屋裡，幹著需忍事。」

不忍池現在仍是大眾喜愛的遊覽勝地，更是賞蓮的著名景點，每年八月的時候，池中開滿桃紅色大型花朵，被巨大的綠葉團團圍住，這幅景象早已成為不忍池的夏季風物詩。

【以上摘文選自：江戶人的生活超入門、作者：江戶歷史研究會、譯者：章蓓蕾、圖文：健行文化提供】