觀光體驗「古民家園、岡本太郎美術館」！ 插畫女子東京近郊散策（下）

你聽過川崎嗎？這次咱們JAPANKURU出動了5組特派員，以各自不同的旅遊風格，到川崎當地玩了一圈。本篇是咱熱愛且擅長插畫的芋圓在川崎北邊的小旅行報告，從插畫女子的角度，為大家發現不一樣的美景和值得走訪的景點。上篇中已經和大家介紹了杜鵑花名所及哆啦A夢博物館，她還走訪了什麼地方呢？

進入川崎一日遊的下半場！

東京出發→等覺院→藤子F不二雄博物館→日本民家園→生田綠地散步→向丘遊園站(吃拉麵、買麵包)→回家

③日本民家園

對日本的傳統建築有興趣的人大大推薦這裡，票價不貴但是可以一次看足日本各地的古民家共約23件!

離開藤子F不二雄博物館已經下午三點多了，立刻動身前往位於生田綠地的「日本民家園」

看一下距離也算腳程可達，就隨著Google Map指引一路走過去，大約20分鐘左右就到了

門票可以用藤子F不二雄的票券折價100日幣，非常划算

一開始入場後可以先在售票那棟建築(即本館展示室)了解一下日本民家的建築種類

各地因為地理或歷史、經濟發展，有不同的建築特色。

當我看到奈良跟京都西陣的民家介紹，有種熟悉感不由而生 呵呵

進入本館內右手邊有個非常不起眼的自動門，出去就可以看到露天展示

這些古民家都是真正的建築物不是仿製的喔！川崎市從1967年陸續從日本各地移築過來

除了古民家建築外，還有一些石碑跟地藏可以欣賞

因為數量真的挺多的，建議至少保留個三個小時慢慢欣賞

↓這是其中一個古民家「井岡家」內部，是一個賣油的商家，

根據區域的不同和賣售商品種類，每個古民家的建築跟內裝也會有所不同~

↓佐地家門口 尾張(愛知)年奉250石的武家

這種特殊的門，在江戶時代只有身分高的人家才可以建蓋喔

↓三澤家，位於長野 。因為樹木資源較多，屋頂用木板與石頭建蓋

↓水車小屋 原本位於長野，後搬遷到川崎日本民家園

↓山田家 合掌建築

日本民家園的合掌屋有好幾個，就算沒去白川鄉也可以體驗這種有點童話夢幻的建築啦~

很喜歡觀察屋頂~用粗壯的樹幹搭建的屋頂很特殊。

↓三重縣的歌舞伎舞台

居然連舞台都搬過來了！這舞台原位於志摩半島漁村內，用來演出歌舞伎

※交通方式：

方式一：小田急線「向丘遊園」南口步行13分鐘

方式二：JR南武線「登戶」步行25分鐘

●開園時間：AM9:30~PM5:00 (11月~2月 為PM 4:30) ※最終入園時間為閉館的前30分鐘

●門票：大人500日圓、高中大學生300日圓、中學生以下免費，出示當日已使用過的藤子F不二雄票可以折價100日圓

④生田綠地- 川崎市岡本太郎美術館

終於逛完了日本民家園，天色也暗了下來，從西門出去走幾分鐘後

可以抵達日本藝術家 岡本太郎美術館~

↓路上可以眺望綠油油的生田綠地，好美喔~

說到岡本太郎，大部分台灣人應該沒聽過吧

當初住在大阪的時候，室友們相約去萬博紀念公園，才大概認識了一下這名藝術家

岡本太郎的作品風格為抽象及超現實主義，個人風格突出，有著極高的辨識度。

記得當初親眼看到萬博紀念公園的高70公尺的「太陽之塔」覺得很震撼

↓櫻花祭的時候，萬博公園櫻花超美的，推薦一定要去賞花

這次來到川崎市岡本太郎美術館，因為已經閉館的關係，只在美術館外的廣場看了一下戶外的立體作品

岡本太郎的立體作品巧妙地融合在這片綠色的廣場

眼前超高聳的「母之塔」讓人震懾，

↓看前面的三角錐對比一下，就知道它有多高大了

※川崎市岡本太郎美術館 基本資訊

●網址： http://www.taromuseum.jp/

●開館時間： 9:30～17:00（最終入館時間為16:30）

●休館日：原則上是周一，不過也會因日本國內的國定假日有所變動，請看休館日曆

●交通：位於生田綠地內，從生田綠地東口步行5分鐘，也可以從民家園出來後跟著指示抵達

●詳細交通方式請見 官方介紹

●票價：分常設展跟企畫展，常設展的一般票價為500日圓，企劃展因每個展有所不同，請上官網確認喔

⑤回車站吃晚餐、買伴手禮

從生田綠地慢慢步行約15~20分鐘，可以抵達最近的車站小田急線「向丘遊園」站( 向ヶ丘遊園（むこうがおかゆうえん） )

也是可以搭乘公車，但一個小時只有兩班，如果剛好錯過公車，直接走會比較快XDDD

車站附近還算熱鬧，有超市、連鎖餐飲店等等，就決定在這裡享用晚餐~

芋圓很少外食，不過到了旅行地一定會用日本美食店家APP 食べログ查口碑

現在很多台灣朋友也會用這個APP了

值得注意的一點是，有些好吃的店家可能沒有在這個APP名單裡(如沒有加入或是新開的店)

這時候就可以參考一下古哥大神了~~

經過燒腦的多方挑選後，

決定吃這家 中華そば みやざき(硬要翻譯的話是 中華拉麵 宮崎) 分數3.41

雖然另一家分數更高的拉麵店「雪濃湯」是我比較喜歡吃偏粗的Q拉麵，

不過這家的湯頭是我比較愛的清爽雞湯，燒肉也偏瘦，店面看起來很乾淨清爽~

一樣要先購買食券，只有日文。

麵條是全粒粉製成，還算有嚼勁~如果喜歡更硬的可感可以跟店員說「硬めで」（KATAME DE）。叉燒肉都是薄片狀，味道很清爽沒有肉臭味。五大片吃下去很滿足啊~湯頭是一整隻雞熬煮而成，清甜好喝，忍不住一口一口喝光光。店內其他客人也蠻多人點沾麵的，看日本網友留言很多都推薦可以搭配雞肉飯一起吃，或是做成茶泡飯

⑥麵包店 Cest une bonne idee

這家麵包店位於車站另一邊(北邊)，從拉麵店過去的話，需要跨越鐵軌過去喔(請注意安全)

是分數爆高的街角小店，營業時間到晚上七點，我過去的時候已經晚上六點多，麵包已經所剩不多....

都不是很便宜，小小一個大概都要日幣200多，

買了牛角麵包、紅豆麵包、巧克力麵包準備帶回家當早餐~

回家後稍微用小烤箱加熱一下，奶油的香味就讓人流口水

大推薦店內招牌商品牛角麵包~

用法國製的奶油製成，外皮酥酥脆脆很有層次，麵包有嚼勁，越嚼越甜。

※交通資訊

從向丘園地車站北口步行約5分鐘

川崎一日遊總結

個人覺得川崎北部的多摩地區，很適合喜歡人文、自然的人前往

如果你也喜歡哆啦A夢那就更是不要錯過囉！

而生田綠地不只是可以暫時遠離一下城市喧囂，綠色之中還融合了美術館跟民家園(還有科學館)，可說是很有文化感的綠色景點喔！

如果一天像芋圓一樣排這麼多行程是有點兒趕，建議可以選擇比較喜歡的主題

用慢遊的方式感受一下川崎，相信會是一個很美好的旅程。

欣賞更多芋圓的日本插畫作品和遊記

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