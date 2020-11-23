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這麼獵奇！？ 第一間東京「3D列印壽司店」，你想嘗試看看嗎？
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
今晚，好想來點美味的現捏壽司！
咦？！怎麼廚房裡進出的不是壽司師傅，而是一雙雙機械手臂與3D列印機？
日本第一間 3D 列印壽司店 「Sushi Singularity」即將在東京盛大開幕，由食物創新團隊 Open Meal研發而成，在這裡每一道壽司都透過科技運算後、以3D列印技術列印出來，消息一推出便受到極大注目！究竟是怎麼一回事？
隨著科技的發展，許多創新技術紛紛被開發出來，Sushi Singularity便是飲食界的一個新創發展！
餐廳內提供完全客製化的餐點，首先客人在預約時必須提供個人糞便、唾液及尿液等樣本(!?)，經由餐廳的精密分析後訂製出量身訂做的壽司餐點。餐點符合每位客人所需的營養需求和喜好，這樣的製作概念也是為了減少不必要的食物浪費，減少糧食危機為主要宗旨而發想，再依據現代人的身體所需進行調整。
透過機械手臂與3D列印技術，壽司變成一塊塊正方形大小，未來的世界若食物的質地、氣味等條件都科技數位化後，想必不論身在何處都能體驗來自世界各地的美食，進入「食物無國界」的世界了，不過究竟壽司好不好吃，還有待大家的實際體驗與品嘗囉！
官網：https://www.open-meals.com/sushisingularity/index.html
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