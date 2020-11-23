快訊

哇！美人胚子...金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

人口普查／老師崩潰：要用到30分鐘，到底有哪些白痴問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這麼獵奇！？ 第一間東京「3D列印壽司店」，你想嘗試看看嗎？

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

今晚，好想來點美味的現捏壽司

咦？！怎麼廚房裡進出的不是壽司師傅，而是一雙雙機械手臂與3D列印機？

日本第一間 3D 列印壽司店 「Sushi Singularity」即將在東京盛大開幕，由食物創新團隊 Open Meal研發而成，在這裡每一道壽司都透過科技運算後、以3D列印技術列印出來，消息一推出便受到極大注目！究竟是怎麼一回事？

隨著科技的發展，許多創新技術紛紛被開發出來，Sushi Singularity便是飲食界的一個新創發展！

餐廳內提供完全客製化的餐點，首先客人在預約時必須提供個人糞便、唾液及尿液等樣本(!?)，經由餐廳的精密分析後訂製出量身訂做的壽司餐點。餐點符合每位客人所需的營養需求和喜好，這樣的製作概念也是為了減少不必要的食物浪費，減少糧食危機為主要宗旨而發想，再依據現代人的身體所需進行調整。

透過機械手臂與3D列印技術，壽司變成一塊塊正方形大小，未來的世界若食物的質地、氣味等條件都科技數位化後，想必不論身在何處都能體驗來自世界各地的美食，進入「食物無國界」的世界了，不過究竟壽司好不好吃，還有待大家的實際體驗與品嘗囉！

官網：https://www.open-meals.com/sushisingularity/index.html

窩日本推薦閱讀：2021年1月號最新日雜附錄贈品精選 – 米菲兔、史努比、小熊維尼、嚕嚕米超療癒雜貨！　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

壽司 私房景點 東京

延伸閱讀

北海道超越東京 單日新增新冠肺炎確診189例

邊外送邊旅行！日男騎自行車送Uber Eats 誓言圓夢東京→沖繩

迴轉壽司越便宜熱量越高？營養師揭「最聰明吃法」

PS5設計師透露本體原本更龐大，對於玩家嘲弄外型不在意

相關新聞

這麼獵奇！？ 第一間東京「3D列印壽司店」，你想嘗試看看嗎？

日本第一間 3D 列印壽司店 「Sushi Singularity」即將在東京盛大開幕，由食物創新團隊 Open Meal研發而成，在這裡每一道壽司都透過科技運算後、以3D列印技術列印出來，消息一推出便受到極大注目！究竟是怎麼一回事？

日本「花室星巴克」浪漫和風夜！ HANA・BIYORI紅葉與竹燈籠點燈

今年春天在讀賣樂園旁開幕的HANA・BIYORI中，那四季如春的花室星巴克，自開幕以來就具有高人氣。而春天園內櫻花盛開、七彩金魚草昂揚的美麗景象熱鬧；夏季花園染上一片浪漫紫色，加上境內的花手水與風鈴祭

品嚐日本秋天的味覺！ 東京4家不吃不可的「地瓜料理甜點店」

地瓜雖然看起來平平無奇，但日本的地瓜甜度高，口感細緻，用作料理或是甜點都非常合適。以下就是4家可以在東京品嚐到的絕品地瓜美食

等了167天！東京迪士尼「美女與野獸」園區開幕了

令粉絲們期待已久的東京迪士尼度假區最新園區已經於9月28日正式營業，旅客除了可見到高約30公尺、充滿粉紅氛圍的「美女與野...

便便也有博物館？！ 台場「UNKO MUSEUM 便便博物館」 超好玩親子同樂景點

便便也有博物館？！竟然能讓日本女生與小孩們都為之瘋狂？

花室、空中貨櫃和未來科技風！ 2020東京新三大特色「星巴克」門市推薦

星巴克相信是不少人的好朋友，而若你是星巴克好朋友，那麼來到日本自然不能錯過，探訪日本城市鄉鎮中的一些特別有特色的星巴克門市。之前JAPANKURU在介紹川越的文章中，提到川越的現代和風星巴克，以及之前

巨大「趴睡史努比」萌翻！東京史努比博物館、主題餐廳Peanuts dinner第一手體驗

日本就是史努比粉絲的天堂，因為在東京可是有亞洲唯一一家史努比博物館！這次小編親身到訪了這家博物館及旁邊的主題餐廳Peanuts dinner，來為大家帶來第一手的體驗報告！

東京23區唯一！淺草東武飯店「Hello Kitty主題套房」誕生　和室空間好療癒

可愛系Hello Kitty主題房間 進駐東京都心 到日本想要入住Hello Kitty主題房間，早先可預約西東京多摩市的「京王廣場大飯店」。不過就在今年（2020年）10月，東武鐵道旗下飯店集

再見豐島園！華納哈利波特影城原地進駐 2023年東京開幕

全球唯二 華納兄弟Studio Tour東京即將誕生 相伴一代東京人的老牌遊樂園豐島園，於8月31日正式閉園，為其長達94年的歷史劃下句點。而據日本媒體日前報導，豐島園閉園後，原地點已公告確認，

日光、箱根..東京都內玩膩轉向近郊走走吧！ 12個人氣景點報你知(下)

玩膩東京市區了嗎？那就往東京近郊出發吧！東京周邊有許多適合一日遊或兩天一夜的近郊行程，搭乘巴士、電車或新幹線就能暢行無阻，今天推薦給大家幾個必玩的近郊景點，一起來看看吧！

江之島、河口湖..東京都內玩膩轉向近郊走走吧！ 12個人氣景點報你知(上)

玩膩東京市區了嗎？那就往東京近郊出發吧！東京周邊有許多適合一日遊或兩天一夜的近郊行程，搭乘巴士、電車或新幹線就能暢行無阻，今天推薦給大家幾個必玩的近郊景點，一起來看看吧！

不只有花室星巴克！ 「花手水」和「風鈴祭」出場　HANA・BIYORI夏日超浪漫

春天之後 HANABIYORI變成什麼樣了？ 圖片提供：Yunique 瓶顆旅居日本中 今年春天，JAPANKURU曾經帶大家一起走訪位於京王讀賣樂園旁的新賞櫻名所「HANAB

熱門新聞

這麼獵奇！？ 第一間東京「3D列印壽司店」，你想嘗試看看嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。