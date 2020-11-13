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日本「花室星巴克」浪漫和風夜！ HANA・BIYORI紅葉與竹燈籠點燈

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

今年春天在讀賣樂園旁開幕的HANA・BIYORI中，那四季如春的花室星巴克，自開幕以來就具有高人氣。而春天園內櫻花盛開、七彩金魚草昂揚的美麗景象熱鬧；夏季花園染上一片浪漫紫色，加上境內的花手水與風鈴祭，一樣讓大家玩拍得十分盡興。

時至秋日，賞楓自然是不可錯過的話題。已經有走訪過HANA・BIYORI的朋友，也許已經發現在園內的「神聖之森」區域，尤其是通往聖門的步道兩旁，種著不少紅葉。如今深秋至，紅葉即將變色，HANA・BIYORI亦特別企劃了「HANAあかり～竹あかりが灯す　花日和の夜～」夜間點燈活動，在園內設置雕刻的竹燈籠，與秋花紅葉相照應。

圖片來源：HANA・BIYORI

「HANAあかり～竹あかりが灯す　花日和の夜～」點燈活動將在10月31日（六）萬聖節當天開跑，展期將持續到來年的2月28日（1/4～2/28期間只有週六日或國定假日才點燈）。配合活動，園方也有夜間票販售，而若是白天就入園的朋友，亦可以直接一票玩到晚上。

初秋時的HANA・BIYORI，還有一絲絲夏日氣息，夏天的風鈴祭延續到9月。而10月配合萬聖節，處處也可見到非常可愛的南瓜裝飾，且園內的花園也換季，以秋天的黃紅暖色系為主，且在9月末10月初時還有火紅的彼岸花（曼珠沙華）盛開。

花室星巴克內也處處能見到橘黃色的南瓜，頗有秋日氣氛。（圖片提供：Lan Ling Erin

園內花園種著的橘色波斯菊，很有秋天的味道。（圖片提供：Ariel Wang

以秋菊類花朵為主題的花手水。（圖片提供：魚漿夫婦

HANA・BIYORI裡的曼珠沙華。（圖片截取自HANA・BIYORI官方Twitter

你猜猜，這南瓜是真的還是假的？（圖片提供：Pei Cheng Chou

當然，隨著10月漸入尾聲，而萬聖節過去進入11月，想必HANA・BIYORI又會有其他新的裝飾和風景出現。也許現在大家看到的南瓜們，會因為萬聖節結束而跟著退場，但與此同時是否也更加期待這座植物園還會有什麼新花招？不過光是這即將配合紅葉開跑的夜間點燈活動，就已讓人很期待了吶。

可愛的萬聖節裝飾，在過了萬聖節後應該就會退場了吧？（圖片提供：小翼Tsubasa

另外，值得一提的是，讀賣樂園經典的冬季點燈，今年已經在10月22日開跑囉。在日本的朋友，若規劃前往HANABIYORI，也可以順道到讀賣樂園看點燈秀。

HANAあかり～竹あかりが灯す　花日和の夜～

活動日期：2020/10/31（六）～2021/2/28（日）　

※1/4（一）～2/28（日）只有週六日及國定假日開放

營業時間：10:00〜20:30（16:00販售夜間票）

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

點燈區域：神聖之森（聖なる森エリア）與空見之丘（空見の丘エリア）

公休日：不定時，具體請參考官方網站時間表

官方網站

延伸閱讀：絕美花室星巴克！2020東京打卡新景點 讀賣樂園HANA・BIYORI數位娛樂型植物園

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