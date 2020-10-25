品嚐日本秋天的味覺！ 東京4家不吃不可的「地瓜料理甜點店」

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本人常說食欲之秋，秋天有很多當季的食材 – 栗子、葡萄、梨子、秋刀魚，還有地瓜！地瓜雖然看起來平平無奇，但日本的地瓜甜度高，口感細緻，用作料理或是甜點都非常合適。以下就是4家可以在東京品嚐到的絕品地瓜美食：

1. 烤地瓜專門店ふじ(Fuji)

想要最徹底感受日本地瓜的滋味，當然就是吃烤地瓜！位於豪德寺的烤地瓜專門店ふじ，一年365日都提供多種不同的烤地瓜，從有名的安納芋、紅春香(紅はるか)到罕見的Halloween Sweet(ハロウィーンスイート)或是白色的Shiroborori(しろほろり)都有。每一種都有不同特徵，有些比較甜，有些口感比較軟滑，更有帶蜜的品種，跟朋友來一起比較不同品種的地瓜也不錯呢！

地址：東京都世田谷区豪徳寺1-7-11

2. 地瓜天婦羅專門店Tempura MotoYoshi いも

由米其林一星餐廳天婦羅店元吉開設的地瓜天婦羅專門店，讓大家用不到一千日幣便可嚐到名店的出品。名為「丸十」的地瓜天婦羅以適度調配的油及純熟的職人技巧去油炸，使得外脆內軟，雖然是小菜但更像是甜點。更特別的是可以點地瓜天婦羅霜淇淋，使用東京牛奶製作的霜淇淋跟香脆的天婦羅可是意外地搭配喔！

地址：東京都渋谷区代官山町20-6

3. 地瓜蛋糕Patisserie 粉と卵

スイートポテト(sweet potato)是日本常見的地瓜甜點，在地瓜蓉中加入奶油、砂糖、牛奶等調味及烤焗，外表烤得焦香，內裡香甜軟滑，非常美味！位於自由之丘附近的蛋糕店Patisserie 粉と卵最有名的就是地瓜蛋糕了，購買的時候才以火槍把表面烤焦，外表吃起來猶如焦糖布蕾的脆脆口感，內裡冰冷如冰淇淋，放室溫後則變得幼滑，各種口感變化可以好好享受！

地址：東京都世田谷区奥沢5-2-5

4. 地瓜咖啡廳Seed Rings

如果你很喜歡吃地瓜，這家地瓜專門咖啡廳就是你的天堂！Seed Rings的地瓜料理及甜點都使用種子島産的安納芋，這個品種90％都是蜜地瓜，經烤過後糖度可高達40度，口感黏稠糯軟。從地瓜片沙拉、地瓜奶油濃湯到地瓜聖代或地瓜刨冰，在這裡來一場地瓜大餐吧！

地址：東京都品川区二葉1-8-11 エスポワール102

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