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便便也有博物館？！ 台場「UNKO MUSEUM 便便博物館」 超好玩親子同樂景點

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

便便也有博物館？！竟然能讓日本女生與小孩們都為之瘋狂？

便便博物館（UNKO MUSEUM）繼橫濱之後，第二間選在台場開幕囉～～

台場的便便博物館分為六個展區：「UNSTAGENIC」、「UNTERACTIVE」、「UNTELLIGENCE」、「UNKO FACTORY」、「KUSOGAME CENTER」與「UNBERTO ROOM」，館內也提供了中英日三國語言，即使是海外遊客也能體驗的很盡興！

首先從入口開始選擇你的便便顏色吧！My UNKO MAKER 在不同顏色的便座裡，拿取屬於你的色彩便便，開始今日的體驗旅程囉～從便便隧道進入後即為第一個區域「UNSTAGENIC」，在這裡可以讓你瘋狂拍照，上傳到SNS。

「UNTERACTIVE」區域是可以跟著地面上的便便一起踩踏跳舞的空間，適合小朋友們盡情玩耍，大人也能找回同心盡情享樂。

在「UNTELLIGENCE」區域，可以體驗畫出自己的便，還可以欣賞名人的便便畫作，像是片岡鶴太郎、矢野顯子、流れ星、尤希等名人。

「UNKO FACTORY」是一個小型工廠，這裡日以繼夜的製作出許多嗯嗯相關的周邊商品，喜歡的話千萬別按下沖水，將這些便便通通帶回家吧！

「KUSOGAME CENTER」提供多種遊戲的空間，可以和便便一起攝影、和便便戀愛、在便便裡潛水…不論玩幾次都停不下來，是中毒性極高的遊戲，當你贏得了高得分就像是便便通暢的爽快感一樣！

「UNBERTO ROOM」這裡是便便博物館的守護神鎮座的地方，與神秘的宇宙空間連結，帶給你更佳的便便好運！

便便博物館

地址：東京都江東区青海1-1-10 Divercity東京 plaza2樓

營業時間：10:00～21:00　※最後入場時間為20:00

定休日：依該館設施為主

預售票：大人(國中生以上) 1,600日幣、小學生 900日幣、小學生以下免費

當日券：大人(國中生以上) 1,800日幣、小學生 1,000日幣、小學生以下免費

入場方式採事前預約售票制，視當日售票情況也有可能販售當日券

官網：https://unkomuseum.com/tokyo

窩日本推薦閱讀：東京史努比博物館購票、交通及體驗分享~來南町田與巨大史努比合照吧！　

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