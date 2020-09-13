花室、空中貨櫃和未來科技風！ 2020東京新三大特色「星巴克」門市推薦

星巴克相信是不少人的好朋友，而若你是星巴克好朋友，那麼來到日本自然不能錯過，探訪日本城市鄉鎮中的一些特別有特色的星巴克門市。之前JAPANKURU在介紹川越的文章中，提到川越的現代和風星巴克，以及之前非常有人氣的目黑星巴克工坊。這次露編為大家整理一下，今年我有走訪發現的三大特色星巴克，是星巴克友的話可以筆記一下喔。

① 空中花園白貨櫃：涉谷宮下公園門市

8月時才開幕的，位於涉谷的新復合型設施「宮下公園 MIYASHITA PARK」，是個好逛好散步好拍照也好吃的地方。在它4樓的空中花園中，進駐了一家全白貨櫃的星巴克門市，與公園內設施的設計色調統一，晴空下顯得特別清新。宮下公園中有設置許多座位及大片綠地，若能買杯星巴克，到公園內找一塊自己喜歡的地方坐著發呆或看書，可說是十分愜意呢。夜幕降臨華燈起，涉谷的璀璨夜景環繞之下，啜一杯咖啡，那又是不同於晴天時的別樣氛圍。

星巴克 MIYASHITA PARK店

地址：東京都涉谷區神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North館 4樓

營業時間：08:00～22:00

無線LAN：有

② 夢幻花室花滿天：HANA・BIYORI植物園門市

位於東京人口袋私房賞櫻景點——讀賣樂園旁的，新數位娛樂型植物園HANABIYORI的花室星巴克，可算是今年東京的新重磅級景點，也是非常有話題的星巴克門市。全透明的玻璃溫室中，吊滿了色彩繽紛的花吊籃，門市座位間有花草圍繞、清流造景，以及夏日風情十足的熱帶水族牆。不僅花室內景色怡人好打卡，玻璃窗外的戶外花園更隨著季節更迭呈現不一樣的花美景。春天櫻花滿開，搭配著五顏六色的金魚草，而夏天則轉變為法式浪漫的紫色薰衣草花園。園內更有精彩的數位花草投影秀、可愛的水獺、植物工作坊，以及不同的古蹟自然景緻可賞玩，很適合半日到一日遊。

星巴克 讀賣樂園HANA・BIYORI店

地址：東京都稲城市矢野口4015-1 讀賣樂園HANA・BIYORI

營業時間：09:30～17:00

無線LAN：有

③ 未來感無現金化：高輪Gateway車站門市

也許大家多少都已經聽說，今年JR山手線久違地新增了一站——高輪Gateway站，並搭配開站，在站外有一些期間限定的特別科技體驗互動活動。且不說不少人也說，其實這距離品川站不遠的高輪Gateway站，附近實在是有點「荒蕪」，不過它車站建築是由隈研吾團隊設計，裡面進駐了科技感十足的無人便利商店，而站外共構的星巴克門市，一樣特別具有未來感。這間門市採取了「無現金化」措施，大家必須利用交通卡、行動支付等，且門市內還有個人隔間座位，及個人包廂，非常適合讀書辦公。

星巴克 高輪Gateway站門市

地址：東京都港区港南2-1-220 JR高輪ゲートウェイ駅改札外3階

營業時間：07:00～22:00

無線LAN：有

以上三間，就是露編今年為止收集到的，各有特色的星巴克門市。相比前兩個門市，高輪Gateway站門市的周邊設施是弱了一些，不過感覺高輪Gateway站作為山手線新站點，未來應該會有更多的新建設吧。若就以現在這站呈現出來的未來科技感，若周邊能有一些常設的科技體驗展館，是否也很不錯呢？畢竟科技也是日本的長項嘛。（笑）

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