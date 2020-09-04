巨大「趴睡史努比」萌翻！東京史努比博物館、主題餐廳Peanuts dinner第一手體驗

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本就是史努比粉絲的天堂，因為在東京可是有亞洲唯一一家史努比博物館！這次小編親身到訪了這家博物館及旁邊的主題餐廳Peanuts dinner，來為大家帶來第一手的體驗報告！

東京史努比博物館位於南町田Grandberry Park內，這是美國加州「查爾斯·舒茲博物館暨研究中心」的首間海外分館。史努比博物館最初設於東京六本木，但只營運至2018年9月，由於大受歡迎，所以在閉館前宣佈會在南町田開設長期營運的新館，而且面積比六本木那時更大兩倍，更有看頭。

至於南町田Grandberry Park，這是一所全新的Outlet暢貨中心，商店從高級品牌COACH、ARMANI到運動品牌Nike、new balance，或是生活用品、廚具等等都有，所以除了參觀博物館，也可以順道購物一番。不過要注意的是Outlet採戶外開放設計，所以夏天逛會感到有點熱，讓小編一直跑進有冷氣的商店內，說不定這就是它們的營銷策略(笑)

東京史努比博物館位在Park-life Site區域，穿過電影院就能先到，純白色的外牆採簡約設計，只印上一個史努比圖案及館名。博物館的門票採網上預約式(預約方式下文再介紹)，入場時職員會確認門票的時間，在指定入場時間一小時內隨時可入場。

入場後先到櫃台領取正式的門票及館內介紹單張，便按職員的指示乘升降機來到了最高的樓層3樓。首先進入了一家投影室，在四面的白牆上，史努比與其他角色們配合著可愛的音樂登場，角色們不斷走動，一下在前面，一下在背面，讓人感到目不暇給，也充滿投入感。

在充滿躍動感的展示後，是文靜的展覽。博物館展示了很多花生漫畫的精選及懷舊的周邊珍藏，首先是每個角色的介紹，讓你能認識史努比的家族成員，與查理布朗身邊的朋友。

了解每位角色後，在樓梯間可通往露天觀景台，地下鋪了一片人工草地，原來是以打高爾夫球的史努比為主題。在觀景台可吸一口新鮮空氣，不過只看到商場範圍，說不上什麼景色。重點是在一大片史努比牆，印上密集的史努比圖案，是非常棒的拍照景點！

接著往下一層走，先是介紹了花生漫畫的作者查爾斯·舒茲，及位於美國的博物館。然後便來到一個擺放了多個史努比像的房間。最吸引人的當然是中間那隻8米長的趴睡史努比，可愛的睡相讓人真的受不了！任何人站在旁邊拍照都會顯得渺小，也可說是全館的第一打卡位置。

據說剛開幕時，想要跟它拍照可要大排長龍，小編到訪時是疫情後的平日，所以人流不多，但很可惜是工作人員會站在旁邊提醒拍照時也不可脫口罩，所以戴著口罩合照了。希望疫情早日退去，可以光明正大的再來跟史努比合照呢！

經過一輪瘋狂拍照，就來到期間限定的展覽區，這是館內唯一會定期改變的展區，而這次到訪是童軍史努比主題「HERE COME THE BEAGLE SCOUTS!」，展出一系列相關的漫畫以及解說，展期會直至2021年1月11日。

接下來是糊塗塌客的房間，一整個黃色的房間，牆上畫上可愛的糊塗塌客，也有電視機播放著睡覺的史努比，牆邊還擺放了一些繪本隨便翻閱。逛了這麼久，可以坐在沙發上休息一下，現場也有看到小孩高興地跑跳。

博物館就這樣來到尾聲了！展覽部分其實以漫畫的展示為主，館內寧靜得就像逛美術館一樣，而且可以活動的地方較少，對於小小孩來說可能會比較悶。但對於大人來說，這是個認識花生漫畫，被角色們可愛樣子療癒一下的好地方。整體裝潢充滿時尚感，也有不少拍照點，所以也很適合女生跟姊妹淘來打卡，然後在outlet購物。

在離開前別錯過紀念品商店，店內販售的商品都是博物館限定，有日用品、文具、包包、玩偶等等，而且款式走簡約成熟風格，不是那種花巧可愛的圖案，通常是一個小小的史努比與館名，所以適合成年人容易使用。商品價格就如一般主題樂園一樣偏高一點，如果想找划算一點的商品，可以考慮明信片、磁石貼、糖果，都不用一千日幣就買到，另外手帕及手巾也特別受歡迎。

如果逛完博物館仍感到意猶未盡，旁邊就有一家主題餐廳Peanuts dinner提供美食。餐廳內一些角落印有角色的圖案，中間的部分就像它的小屋子，十分可愛。菜單方面有各種鹹食及甜點選擇，我們點的是炸雞鬆餅、炸物雜錦盒及蕃茄醬螺旋麵。

菜色雖然擺盤蠻漂亮，但其實不是很明顯製作出角色的樣子，只有餐具印上圖案。而且份量其實算少，女生的話勉強夠飽，男生可能要吃兩份餐了。味道是中等，不能說是非常好吃，主要就是吃氛圍，在這裡吃點小吃聊天也是蠻舒適的。他們還提供外帶服務，好天氣的日子可以選擇野餐套餐，然後拿到旁邊的公園享用，感覺放鬆寫意。

東京史努比博物館預約方法

最後來介紹一下預約方法，網頁現在提供日語及英文版本，在英文版本可進入有繁體中文翻譯的購票網站eplus。但受之前休業影響，外語版網頁未有更新，只可在日語版網頁購票。

在日語官網Ticket頁面按「前売券を購入する」(購買門票)，選擇時間，按「一般発売」(一般開賣)的「申込む」(申請)，再選擇枚數。登入/申請eplus帳戶便完成預購，可在便利商店按手續付款及領取門票。

如果你是史努比粉絲，那一定要來朝聖一下。即使不是，來逛街順便花一兩個時間參觀也不錯。日後，博物館還會舉行一些手工坊，例如親手製作史努比玩偶，又多一個想去到訪的原因！

店舖資訊

東京都町田市鶴間3-1-1

東急東横線・田園都市線「南町田Grandberry Park駅」徒步4分

星期一～四：10:00-18:00

星期五、六、日、假日：10:00-20:00

https://snoopymuseum.tokyo/s/smt/?ima=0000

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