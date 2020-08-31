再見豐島園！華納哈利波特影城原地進駐 2023年東京開幕

全球唯二 華納兄弟Studio Tour東京即將誕生

相伴一代東京人的老牌遊樂園豐島園，於8月31日正式閉園，為其長達94年的歷史劃下句點。而據日本媒體日前報導，豐島園閉園後，原地點已公告確認，將建設設有「Making of Harry Porter」哈利波特影城的華納電影樂園Studio Tour東京，打造繼英國倫敦後，第二座哈利波特影城。

圖片來源：PRTimes

豐島園原廣達3萬平方公尺的區域內，會有《哈利波特》電影佈景團隊執導，真實還原電影中重要場景，讓遊客真能走進電影中，且會展示電影拍攝時使用的各式服裝及道具。除了實際體驗外，當然也少不了可以狂拍不止的拍照打卡空間，而在園內入口的廣場，更將設置在《哈利波特》電影中登場的各種動物雕像。

為保證遊園體驗品質，入場門票的販售方式，則將以能有效調整入園人數為前提，來進行規劃。

豐島園即將在8/31正式結束營業。

東京哈利波特影城，預計將在2023年上半年完工開幕，是繼預計在2022年開幕的吉卜力主題樂園後，又一萬眾期待的重量級主題樂園設施，粉絲們可持續關注。另外，在日本的朋友，若想要體驗一下這東京老牌遊樂園「豐島園」的話，可要把握本月的機會了。

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