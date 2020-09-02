快訊

新護照登場！避免混淆「ROC」縮小「TAIWAN」字樣放大

東京23區唯一！淺草東武飯店「Hello Kitty主題套房」誕生　和室空間好療癒

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
東京23區唯一！Hello Kitty主題房間淺草東武飯店誕生 預約8月開跑
東京23區唯一！Hello Kitty主題房間淺草東武飯店誕生 預約8月開跑

可愛系Hello Kitty主題房間 進駐東京都心

到日本想要入住Hello Kitty主題房間，早先可預約西東京多摩市的「京王廣場大飯店」。不過就在今年（2020年）10月，東武鐵道旗下飯店集團與三麗鷗聯手，將在熱門觀光地淺草新開幕的「淺草東武飯店」中，打造「東京23區內唯一」的Hello Kitty主題套房，讓國內外喜歡Hello Kitty的大小朋友們更方便入住。

這次即將在淺草東武飯店登場的Hello Kitty主題套房，結合了淺草傳統與現代融合的特色，主要有「櫻天女」及「和風摩登」兩種設計。櫻天女套房，採用明亮粉色為主題色，牆壁上可見到天女裝扮的Hello Kitty裝飾，而床型雖為西式，房內卻也安排了和室的空間，讓大家可以在這可愛的氛圍中體驗日本傳統文化。

另外一種設計的和風摩登套房，則是以西式房型為基礎，在裝潢設計上加入和風元素並融合Hello Kitty的意象風格，而誕生出的可愛舒適旅宿空間。這兩種套房都是4人房型，飯店內將有6間，無論是Hello Kitty粉絲或是親子旅都非常適合入住。

淺草東武飯店，預計將在今年（2020）10月8日正式開幕，不過Hello Kitty的主題套房預約，會搶先在8月24日於官方網站開跑。若目前在日本，有興趣的朋友，不妨留意先行預約體驗。當然，如果不是Hello Kitty粉絲，比較喜歡精靈寶可夢，或許也可以趁現在到MIMARU預約看看精靈寶可夢套房。

而在台灣的Kitty粉絲，可以先筆記下來，結合之前和大家介紹過的，一樣在淺草的新風景Riverside Walk及Mizumachi一同規劃行程噢。

延伸閱讀：粉絲注意！日本MIMARU飯店寶可夢主題套房開幕 卡比獸床上等你

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

寶可夢 東京 觀光

延伸閱讀

東京染疫病例數逼近2萬 大阪8月死者創單月新高

孔子學院遭美列管 菅義偉：日本也會關注動向

日本振興國旅上路一個月！約420萬人次享優惠 東京納入評估

「台灣熱」日本發燒 東京紀伊國屋書店首設台灣書區

相關新聞

東京23區唯一！淺草東武飯店「Hello Kitty主題套房」誕生　和室空間好療癒

可愛系Hello Kitty主題房間 進駐東京都心 到日本想要入住Hello Kitty主題房間，早先可預約西東京多摩市的「京王廣場大飯店」。不過就在今年（2020年）10月，東武鐵道旗下飯店集

再見豐島園！華納哈利波特影城原地進駐 2023年東京開幕

全球唯二 華納兄弟Studio Tour東京即將誕生 相伴一代東京人的老牌遊樂園豐島園，於8月31日正式閉園，為其長達94年的歷史劃下句點。而據日本媒體日前報導，豐島園閉園後，原地點已公告確認，

日光、箱根..東京都內玩膩轉向近郊走走吧！ 12個人氣景點報你知(下)

玩膩東京市區了嗎？那就往東京近郊出發吧！東京周邊有許多適合一日遊或兩天一夜的近郊行程，搭乘巴士、電車或新幹線就能暢行無阻，今天推薦給大家幾個必玩的近郊景點，一起來看看吧！

江之島、河口湖..東京都內玩膩轉向近郊走走吧！ 12個人氣景點報你知(上)

玩膩東京市區了嗎？那就往東京近郊出發吧！東京周邊有許多適合一日遊或兩天一夜的近郊行程，搭乘巴士、電車或新幹線就能暢行無阻，今天推薦給大家幾個必玩的近郊景點，一起來看看吧！

不只有花室星巴克！ 「花手水」和「風鈴祭」出場　HANA・BIYORI夏日超浪漫

春天之後 HANABIYORI變成什麼樣了？ 圖片提供：Yunique 瓶顆旅居日本中 今年春天，JAPANKURU曾經帶大家一起走訪位於京王讀賣樂園旁的新賞櫻名所「HANAB

夏日大人風情！ 日本酒冰淇淋專賣店「SAKEICE」 全日本首間進駐淺草

全日本首間日本酒冰淇淋專賣店「SAKEICE」就在熱鬧的淺草！

空中公園有貨櫃星巴克！「涉谷宮下公園」東京約會購物新景點 還有吉卜力品牌GBL首店

東京首座空中公園進化 日本流行文化新名所 涉谷原宿本是東京流行文化潮流聚集地，而位於兩者之間的宮下公園，曾經有「東京第一座空中公園」之稱，今年（2020）翻新之後再開幕，以其特別的建築與地理位置

夢幻橡實森林！ 埼玉2020新景點「teamLab藝術展」 常駐武藏野美術館樹林公園

teamLab出手 武藏野樹林公園成打卡新名所 本月（8月）初才預開幕的角川武藏野美術館境內，有一片保留了日本橡樹植被的橡樹森林，被稱為「武藏野樹林公園」。在這裡，teamLab與武藏野美術館聯

東京「墨田水族館」大翻新！ 全新空間裡欣賞海月水母群悠遊的美麗身影

位在東京晴天塔內的「墨田水族館」從2012年開幕以來，成為觀光客必訪的景點之一，是日本國內第二個、也是關東第一個完全實現人工海水的水族館。經歷8年的營運，近期首次進行了大翻修，並公告將於2020年7月16日重新開幕囉！

巨型水母水槽太夢幻！「藝術水族美術館」Art Aquarium進駐東京日本橋，日本金魚藝術展進化

沒有結束！夏日金魚將常駐東京 記得去年JAPANKURU有和大家分享過，到日本橋室町COREDO去看的那場夏季納涼金魚展嗎？在各式各樣不同造型的水族缸中，看到多彩活潑的金魚悠遊其中，色彩鮮豔令人

好想談場浪漫戀愛！東京第一戀愛神社「東京大神宮」　求姻緣必拜

東京第一的戀愛Power Spot。想找尋理想的另一半，或想跟現在的另一半甜甜蜜蜜長長久久，來這裡走一趟就對了！

淺草到晴空塔捷徑？東京新景點「Sumida River Walk＋TOKYO Mizumachi」日夜景一次看

記得之前JAPANKURU和大家分享過，從淺草到晴空塔將有一條新路線開通嗎？原預計在5月登場的這條Sumida River Walk和TOKYO Mizumachi，因為新型肺炎的關係開幕延期到6月，

熱門新聞

東京23區唯一！淺草東武飯店「Hello Kitty主題套房」誕生　和室空間好療癒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。