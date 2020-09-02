東京23區唯一！淺草東武飯店「Hello Kitty主題套房」誕生　和室空間好療癒

可愛系Hello Kitty主題房間 進駐東京都心

到日本想要入住Hello Kitty主題房間，早先可預約西東京多摩市的「京王廣場大飯店」。不過就在今年（2020年）10月，東武鐵道旗下飯店集團與三麗鷗聯手，將在熱門觀光地淺草新開幕的「淺草東武飯店」中，打造「東京23區內唯一」的Hello Kitty主題套房，讓國內外喜歡Hello Kitty的大小朋友們更方便入住。

這次即將在淺草東武飯店登場的Hello Kitty主題套房，結合了淺草傳統與現代融合的特色，主要有「櫻天女」及「和風摩登」兩種設計。櫻天女套房，採用明亮粉色為主題色，牆壁上可見到天女裝扮的Hello Kitty裝飾，而床型雖為西式，房內卻也安排了和室的空間，讓大家可以在這可愛的氛圍中體驗日本傳統文化。

另外一種設計的和風摩登套房，則是以西式房型為基礎，在裝潢設計上加入和風元素並融合Hello Kitty的意象風格，而誕生出的可愛舒適旅宿空間。這兩種套房都是4人房型，飯店內將有6間，無論是Hello Kitty粉絲或是親子旅都非常適合入住。

淺草東武飯店，預計將在今年（2020）10月8日正式開幕，不過Hello Kitty的主題套房預約，會搶先在8月24日於官方網站開跑。若目前在日本，有興趣的朋友，不妨留意先行預約體驗。當然，如果不是Hello Kitty粉絲，比較喜歡精靈寶可夢，或許也可以趁現在到MIMARU預約看看精靈寶可夢套房。

而在台灣的Kitty粉絲，可以先筆記下來，結合之前和大家介紹過的，一樣在淺草的新風景Riverside Walk及Mizumachi一同規劃行程噢。

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