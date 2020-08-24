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不只有花室星巴克！ 「花手水」和「風鈴祭」出場　HANA・BIYORI夏日超浪漫

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
花手水和風鈴祭出場！HANA・BIYORI夏日浪漫 不只有花室星巴克
花手水和風鈴祭出場！HANA・BIYORI夏日浪漫 不只有花室星巴克

春天之後 HANABIYORI變成什麼樣了？

圖片提供：Yunique 瓶顆旅居日本中

今年春天，JAPANKURU曾經帶大家一起走訪位於京王讀賣樂園旁的新賞櫻名所「HANABIYORI」，到其中的花室星巴克喝咖啡。當時春花盛開，粉櫻圍繞的景色已深深印在腦海，讓人難以忘卻。然而，不知道你是否好奇，這座東京的神秘花園，在櫻花季過後，會是什麼樣的景象呢？沒有了櫻花，除了花室星巴克、一樣唯美的數位投影秀及可愛小水獺外，還有什麼值得走一遭的風景嗎？這次JAPANKURU出動了口罩特派員們，在炎炎夏日中為大家帶來夏日HANABIYORI的第一手情報。

夏日限定景色①　彩色花風鈴祭

說到日本夏天的風物詩，就不能不提到風鈴。而相信不少人都知道川越冰川神社的風鈴祭，可說夏日日本關東觀光的重頭戲之一，總能吸引日本國內外的遊客前往拍照觀賞。而非常用心的娛樂型植物園HANABIYORI，亦將這一代表性的日本夏景色重現在園內，於聖門之前的參道上，架起了色彩繽紛的花風鈴。夏風吹來，伴隨著園內翠綠的樹葉沙沙聲，那一聲聲清脆的風鈴鈴語，彷彿能讓大家在炎炎夏日中，稍稍感到靜心的涼意。

圖片提供：青醬的日本小確幸

夏日限定景色②　繽紛清涼花手水

近幾年上IG非常紅的夏日景色，莫過於花手水了！從6月開始的繡球花到8月的向日葵，都是夏花代表，而當神社寺院中，那宛如能洗淨人心的手水舍清泉，搭配色彩繽紛的花朵，變成了一道日本獨特的夏日風景。在娛樂型植物園HANABIYORI中，那保留了許多日本重要文化財的「神聖之森」，穿越聖門的入口處，便能見到這樣的花手水。

圖片提供：Yunique 瓶顆旅居日本中

夏日限定景色③ 薰衣草紫的浪漫

還記得春天時，自花室星巴克望出去，那一片色彩繽紛的金魚草花園嗎？進入夏日之後，花園內的顏色不再繽紛，轉變為一片浪漫的紫色，讓人想到了北海道夏花代表之一的薰衣草——那是不同於春天那生機盎然的活躍，是專屬夏日的一分慵懶的優雅，帶給大家不一樣的迷人感受。

圖片提供：小編s的日本情報放送

HANABIYORI的夏天 有著和春天不一樣的浪漫

看了我們JAPANKURU口罩特派員為大家搶先帶來的夏季景色，是否讓你更想造訪這如同秘密花園，又有獨特星巴克的植物園了呢？即便不是在春天櫻花季造訪，一樣能在這裡體驗到獨特的浪漫享受。更多詳細的夏日情報，可以參考特派員們的FB，我們之後也會在留意防疫的同時，為大家陸續整理相關報導。

延伸閱讀：京都夏日限定美食：川床料理與流水素麵 和風拂面涼一下

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