空中公園有貨櫃星巴克！「涉谷宮下公園」東京約會購物新景點 還有吉卜力品牌GBL首店

東京首座空中公園進化 日本流行文化新名所

涉谷原宿本是東京流行文化潮流聚集地，而位於兩者之間的宮下公園，曾經有「東京第一座空中公園」之稱，今年（2020）翻新之後再開幕，以其特別的建築與地理位置，結合購物、美食、都會自然、時尚潮流、藝術及旅宿於一體，可說是喜歡東京流行文化的朋友，來到東京不可錯過的新景點。

距離涉谷車站步行只需3分鐘，宮下公園背靠JR鐵道線，面朝明治通，其鐵灰色如艦艇般的建築外觀，採取半開放式的建築體設計，有如同一座大型的鏤空雕塑，而頂上綴有大片綠色藤蔓植物，讓城市的風吹來，空氣似乎也能變得清新。

從官方網站上的地圖可看到，宮下公園園區全長330公尺，主建築主要分為4層樓，頂樓是擁有空中公園，1～3層則是美食購物設施。公園下的設施主要又分南北兩大部分，北邊以價位較高的奢侈品牌、甜點、潮流品牌及料理餐廳為主，南邊則相對親民，進駐了包括吉卜力的美式休閒品牌GBL、KitKat巧克力工房、質感選物店、藝廊、唱片行等，1樓還有搜羅日本各地特色料理的涉谷橫丁。

聽城市運作的聲音 宮下空中公園慢時光

造訪這天午後陽光晴好，只可惜沒注意到這裏午後拍建築正面會逆光，如果有執著於要拍宮下公園建築的朋友，還是建議在上午來拍比較好。我們自南邊的入口入園，便直接上4樓去公園看看。

南入口自1樓到2樓有自動手扶梯，2樓左邊可以直接進入建築體內開始逛街，而右邊的階梯則直接通往4樓的空中公園。

從2樓通往公園的這一段階梯，雖然有點長，但在午後陽光的照射下，搭配青空與花架上的青藤，感覺特別清新。

新設計的宮下公園內，不僅有很多各式各樣的座位，提供給來者休憩，更有大片的草皮，讓喜歡親近自然土地的朋友，可以直接在這裏野餐或是曬太陽。

眼尖的你也許已經看到，在這空中公園中，有一家白色貨櫃的星巴克。露編個人認為，這家門市也可以列為東京必訪特色星巴克門市之一，畢竟是在宮下公園這個特別環境中的門市，買出來坐在公園享受也是非常不錯的選擇。當然如果，星巴克沒有你想要吃喝的東西，到自樓下的飲食店選購中意的食物飲料，外帶上來公園慢慢吃也OK，但要記得別亂丟垃圾噢。

除了可以讓大家享受慢時光的公共設施及草地外，在宮下公園內還有很潮的滑板場、攀岩場、沙灘足球場，不過這些設施的使用，就是需要事前預約。

宮下公園本身建築的特別設計，搭配晴天的光影，感覺還蠻適合拍「日系空氣感」或小清新風的照片兒。

當然夏天其實在外面還是蠻熱的，不耐熱的朋友還是可以先去逛街吹冷氣。等到太陽下上後再到公園，可以享受全然不同於白天的另一種浪漫氛圍。藍幕時的黃金時刻絕對是拍夜景的好時候，而通往公園的階梯廊道的氣氛自然也不一樣。

當宮下公園周圍的辦公大廈和商店街道點上燈，向靠近涉谷車站的南邊望去，搭配宮下公園本身的建築燈光，璀璨的涉谷夜景盡在眼前。

北邊的景色，沒有那麼多高樓大廈林立，相對有種靜謐的感覺。而在宮下公園中間的明治通十字路口車水馬龍，自4樓通往3樓的中央階梯看過去，也是一道有趣的夜景。

吉卜力粉絲聖地 大人味美式潮流品牌GBL

最早會發現宮下公園MIYASHITA PARK翻新在開幕，是因為吉卜力的大粉絲Sophia在follow GBL的消息。乍聽到GBL，也許有的朋友會有些陌生，它是2017年吉卜力工作室創立的新品牌，以推出面向大人的美式休閒商品為主，包括服飾、配件及雜貨。創立以來，大多以快閃店和網路商店為主通路，而終於在今年於涉谷宮下公園開設了第一家常設店。作為吉卜力的小粉絲，怎麼能不去看看呢？當然，連信用卡都帶好囉。

GBL位於宮下公園南館的3樓，門市並不算大，但已足以另粉絲激動不已。門市中展示了許多以吉卜力工作室不同作品為意象設計的T恤，且有不少是涉谷only的限定款。

除了服飾之外，也有包括像帆布包、卡通美式玻璃杯、鑰匙圈、馬克杯、文具、唱片等。其中卡通玻璃杯真的讓人很想很想買回家，但⋯⋯卻又因為已經有N個杯子了，而買不下手。

由於現在正好有買滿6000日圓，送吉卜力帆布包的活動，在日本的吉卜力粉絲，可以把握機會前往。（笑）

GBL

South 3F | WEB

除了GBL外 這些店也很喜歡

宮下公園整座設施內進駐有近90家商家，包括餐廳、甜點、酒吧、潮流選物店、時尚服飾、設計雜貨等。下面露編根據個人愛好和得到的一些資訊，為大家Pick Up一些值得關注的店家。

① 客製化加發現不一樣的KitKat：KitKat巧克力工房

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由日本重量級主廚高木康政指導的「KitKat」新概念商店，裡面販售的KitKat是不同於超市中的特別版，在素材的選用和製法上更加講究，門市中也設有簡單的咖啡座，讓客人可以店內品嚐自己買的巧克力甜點。除此之外，巧克力工房更提供客製化體驗服務，這也是涉谷only的手作KitKat體驗。

② 來自九州的質感文具店：HIGHTIDE STORE旗艦店

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自己設計品牌文具，同時也選物，HIGHTIDE自福岡起家，今在東京涉谷開設了旗艦店。一支筆、一本筆記本、小到一個文件夾、大到筆袋，都是一個人自我風格的詮釋。秉持著能透過提供有質感的文具雜貨，為每個人的生活、工作、學習增加一些趣味，HIGHTIDE STORE常會有不同的企劃提案，並每月都會邀請藝術家聯手企劃展出。

③ 來自洛杉磯的人氣蛋料理：eggslut

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宮下公園內的整體門市氛圍，以美式休閒為主，因而也有各式各樣的美式料理進駐，來自L.A.的人氣蛋料理店「eggslut」就是其中之一。號稱原汁原味，eggslut之前在新宿的門市開幕式時已引起一陣話題。這次在宮下公園的門市雖然不大，但可以外帶到公園享用這點，又是不同於其他分店的特別體驗。

④ 新感覺書店&咖啡：天狼院書店咖啡

South 3F | WEB

日本新概念書店「天狼院書店」，是不亞於「蔦屋書店」的另一家日本創意書店品牌。以「發散創造力」為主概念的天狼院書店，非常看重分眾讀者體驗，且不只是書的體驗，也包括舉辦一些不同主題的學習體驗，包括寫作、設計、攝影等。進駐宮下公園，天狼院書店一樣並設書店與咖啡座，並提供美味的餐點。在選書上，則以相機和攝影為主題。

⑤ 日本各地美食24小時任你選：涉谷橫丁

South 1F | 店鋪名單

前面有跟大家提到的位於南館1樓的涉谷橫丁，裡面開設了日本9大區域，包括北海道、東北、北陸、關東、東海、近畿、九州、四國、沖繩食市，並還有橫濱中華街、韓國料理進駐，種類多得令人開心興奮，卻又會讓人因選擇困難而痛苦（？）著。重點是，這裡是24小時營業！只要你喜歡，只要你方便，隨時都可以來吃吃喝喝。

最後小八卦 宮下公園的前世今生

為了迎接奧運，東京在近年尤其是今年有許多新建設。這次我們造訪的宮下公園，其實並不算是憑空降世的新複合型商業設施。它早在1930年就作為誕生，而在1964年的東京奧運那年，由於都市建設變更，翻新成了東京第一座空中公園。然而在90年代經濟泡沫化之後，宮下公園成了許多街友的居住地，設施也逐漸陳舊。千禧年後，涉谷區與日本NIKE聯手，打算將宮下公園翻新成為收費型的公園「涉谷NIKE公園」，因將強制驅趕街友，而遭受到社會公益團體、藝術家等的強烈反對，採取抗議遊行等一系列行動，並一度有國際反全球化團體聲援，甚至對簿公堂，爭議不斷，一直到鬧到2011年再開園時，還是有反對派到現場遊行抗議。

2017年宮下公園再關閉整修，終於在2020年盛大開幕，在知道它之前的一些曲折之後，逛起來或許會有另一番滋味。

宮下公園內真的是綜合了逛街、約會、美食、拍照於一體，再加上涉谷橫丁24小時營業，可說是東京夜生活的好選擇，而午後散步也是非常不錯的。目前因為新型肺炎的關係，入場有人數管制，如果可以的話事先預約比較好。也由於有管制的關係，所以公園裡面還不至於人滿為患，逛起來有一定的「品質保證」。可以想像，在肺炎疫情過後，沒有入場管制後，公園的座位可能就⋯⋯很容易坐滿人吧。（笑）因為這裡真的還蠻好逛的，希望大家也會喜歡。

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