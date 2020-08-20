快訊

浪費食物就「批鬥」你？中國糧荒下的政治運動

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

夢幻橡實森林！ 埼玉2020新景點「teamLab藝術展」 常駐武藏野美術館樹林公園

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
埼玉2020新景點：teamLab常駐武藏野美術館樹林公園 打造夢幻橡實森林
埼玉2020新景點：teamLab常駐武藏野美術館樹林公園 打造夢幻橡實森林

teamLab出手 武藏野樹林公園成打卡新名所

本月（8月）初才預開幕的角川武藏野美術館境內，有一片保留了日本橡樹植被的橡樹森林，被稱為「武藏野樹林公園」。在這裡，teamLab與武藏野美術館聯手，以數位藝術的方式，重新賦予這片森林新的生命。

地處溫帶的日本，如橡樹這類的落葉喬木本為主要植被，日本遠古繩文先民，當時則以橡實為主要糧食來源，並居住在橡樹森林之中，與大自然共處。由於是落葉喬木，因應春夏秋冬四季的變化，景色自然有所轉變。春時的新綠、夏時的鬱鬱蔥蔥、秋則變黃變紅並有成熟的橡實掉落，冬則葉落成極簡風景。在這樣的背景下，teamLab通過非物質的數字藝術，以「讓自然成為自然的藝術」為主概念，打造出「Digitized Nature」世界，使武藏野的橡樹森林，轉變成因為人的存在而變化的光之藝術空間。

這場命名為「teamLab：與橡樹森林共鳴的生命」的數位藝術展，即日起將常設於武藏野樹林公園中，可說是大家造訪新景點「角川武藏野美術館」時不可錯過的展覽之一。現場實際狀況，可以參考在日部落客Yunique 瓶顆旅居日本中的FB PO文。「teamLab：與橡樹森林共鳴的生命」的入場費用為600日圓，另外有學生票500日圓及兒童票400日圓，teamLab的粉絲，或喜歡數位藝術展覽的朋友，可以參考看看。

同樣是2020年新登場的數位藝術展覽或表演，像在娛樂性數位植物園HANA・BIYORI的數位花卉投影秀，及8月下旬即將開幕的以納涼金魚藝術展聞名的藝術水族美術館，也是蠻值得大家關注的景點喔。

延伸閱讀：淺草到晴空塔捷徑？東京新景點Sumida River Walk和TOKYO Mizumachi日夜景一次看

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美術館 公園 展覽

延伸閱讀

鼎宇「森風景」慶完工 董事長張調捐百萬讓愛流轉

「武藏野」店還沒開先轟動 拿下新北美味好禮大獎

嘉義市夜間散步新景點 北門車站商圈螢光點燈

台北新景點再添一處！「黎和生態公園」佔地5445坪，原生森林步道、頂點還可遠眺101

相關新聞

夢幻橡實森林！ 埼玉2020新景點「teamLab藝術展」 常駐武藏野美術館樹林公園

teamLab出手 武藏野樹林公園成打卡新名所 本月（8月）初才預開幕的角川武藏野美術館境內，有一片保留了日本橡樹植被的橡樹森林，被稱為「武藏野樹林公園」。在這裡，teamLab與武藏野美術館聯

東京「墨田水族館」大翻新！ 全新空間裡欣賞海月水母群悠遊的美麗身影

位在東京晴天塔內的「墨田水族館」從2012年開幕以來，成為觀光客必訪的景點之一，是日本國內第二個、也是關東第一個完全實現人工海水的水族館。經歷8年的營運，近期首次進行了大翻修，並公告將於2020年7月16日重新開幕囉！

巨型水母水槽太夢幻！「藝術水族美術館」Art Aquarium進駐東京日本橋，日本金魚藝術展進化

沒有結束！夏日金魚將常駐東京 記得去年JAPANKURU有和大家分享過，到日本橋室町COREDO去看的那場夏季納涼金魚展嗎？在各式各樣不同造型的水族缸中，看到多彩活潑的金魚悠遊其中，色彩鮮豔令人

好想談場浪漫戀愛！東京第一戀愛神社「東京大神宮」　求姻緣必拜

東京第一的戀愛Power Spot。想找尋理想的另一半，或想跟現在的另一半甜甜蜜蜜長長久久，來這裡走一趟就對了！

淺草到晴空塔捷徑？東京新景點「Sumida River Walk＋TOKYO Mizumachi」日夜景一次看

記得之前JAPANKURU和大家分享過，從淺草到晴空塔將有一條新路線開通嗎？原預計在5月登場的這條Sumida River Walk和TOKYO Mizumachi，因為新型肺炎的關係開幕延期到6月，

東京迪士尼7月1日重開！呼籲遊客玩設施別喊叫

日本東京迪士尼樂園及海洋樂園受疫情影響閉園約4個月，將於7月1日採限制人數方式重新開園。為做好防疫，園方呼籲遊客屆時戴口罩、保持社交距離，及儘可能勿大聲喊叫。

東京近郊世外桃源！歷史水都「佐原」景點介紹（下），享受心神放鬆小旅行

對於東京都會感與時髦大家一定都充滿嚮往也不陌生，不過也越來越多窩友想要到鄉間或城郊走走～ 了大家眾所皆知的川越外～其實就在千葉縣的“佐原水鄉”也相當值得一訪～

東京近郊世外桃源！歷史水都「佐原」景點介紹（上），享受放鬆小旅行

對於東京都會感與時髦大家一定都充滿嚮往也不陌生，不過也越來越多窩友想要到鄉間或城郊走走～ 了大家眾所皆知的川越外～其實就在千葉縣的“佐原水鄉”也相當值得一訪～

日本東京迪士尼懶人包！東京迪士尼門票、交通、必玩必拍攻略

大家都知道日本東京迪士尼非～常～大，分為「東京迪士尼樂園」與「東京迪士尼海洋」，還有多間迪士尼飯店、複合式購物商城，2020年會推出新的美女與野獸園區、杯麵遊樂設施，實在讓人太期待～而要玩遍日本東京迪士尼，就必須要先做好園區／時間／季節的功課，選擇最適合的規劃來玩！

絕美花室星巴克！ HANA・BIYORI東京私房賞櫻名所　讀賣樂園6大看點再進化

當數位投影藝術遇見自然花卉 相信大家早已耳聞過讀賣樂園春賞櫻、夏戲水、秋冬點燈的美名，且從新宿搭乘電車不用半小時便能到達，可說是東京近郊娛樂踏青的好場所。今年為慶祝讀賣樂園創社70週年，而打造的

神羅大廈天天可闖？東京鐵塔再開放參觀！想登塔必備條件兩者擇一

東京鐵塔再開放參觀 防疫措施少不了 今年也許因為翻拍的《東京愛情故事2020》開播，應該讓一票新老粉絲或愛看日劇的朋友們，都異常懷念起東京鐵塔。之前由於新冠肺炎疫情的關係，東京鐵塔封塔，儘管即便

車站走出來直接逛！涉谷「SHIBUYA MARK CITY攻略」 下雨天也能開心玩

不久前JAPANKURU曾經跟大家分享涉谷的新玩法，這次我們又回到涉谷啦！ 涉谷是來東京玩時經常會去的地方，來到這裡不外乎就是買東西或吃東西，但是在還沒走出車站前，你是否停過腳步看看周邊，與

熱門新聞

御朱印男女集合！日本全國必須收藏的超美「御朱印」4選

夢幻橡實森林！ 埼玉2020新景點「teamLab藝術展」 常駐武藏野美術館樹林公園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。