夢幻橡實森林！ 埼玉2020新景點「teamLab藝術展」 常駐武藏野美術館樹林公園

teamLab出手 武藏野樹林公園成打卡新名所

本月（8月）初才預開幕的角川武藏野美術館境內，有一片保留了日本橡樹植被的橡樹森林，被稱為「武藏野樹林公園」。在這裡，teamLab與武藏野美術館聯手，以數位藝術的方式，重新賦予這片森林新的生命。

地處溫帶的日本，如橡樹這類的落葉喬木本為主要植被，日本遠古繩文先民，當時則以橡實為主要糧食來源，並居住在橡樹森林之中，與大自然共處。由於是落葉喬木，因應春夏秋冬四季的變化，景色自然有所轉變。春時的新綠、夏時的鬱鬱蔥蔥、秋則變黃變紅並有成熟的橡實掉落，冬則葉落成極簡風景。在這樣的背景下，teamLab通過非物質的數字藝術，以「讓自然成為自然的藝術」為主概念，打造出「Digitized Nature」世界，使武藏野的橡樹森林，轉變成因為人的存在而變化的光之藝術空間。

這場命名為「teamLab：與橡樹森林共鳴的生命」的數位藝術展，即日起將常設於武藏野樹林公園中，可說是大家造訪新景點「角川武藏野美術館」時不可錯過的展覽之一。現場實際狀況，可以參考在日部落客Yunique 瓶顆旅居日本中的FB PO文。「teamLab：與橡樹森林共鳴的生命」的入場費用為600日圓，另外有學生票500日圓及兒童票400日圓，teamLab的粉絲，或喜歡數位藝術展覽的朋友，可以參考看看。

同樣是2020年新登場的數位藝術展覽或表演，像在娛樂性數位植物園HANA・BIYORI的數位花卉投影秀，及8月下旬即將開幕的以納涼金魚藝術展聞名的藝術水族美術館，也是蠻值得大家關注的景點喔。

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