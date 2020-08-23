夏日大人風情！ 日本酒冰淇淋專賣店「SAKEICE」 全日本首間進駐淺草

【撰文:Natalie/ 窩日本】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全日本首間日本酒冰淇淋專賣店「SAKEICE」就在熱鬧的淺草！

「SAKEICE」是一間專門以日本酒製作美味冰淇淋的專賣店，從原料開始便不惜成本、大量使用日本酒，所有口味的平均酒精濃度約在4%左右，一入口便能感受到滿滿的日本酒香氣，絕對是大人夏日消暑的最好甜點！

SAKEICE在多達2萬種以上的日本酒中，嚴選出最經典、最合適的日本酒品牌來製作冰淇淋，其中人氣第一的招牌日本酒冰淇淋，更是世界首款的日本酒原創冰淇淋！除了固定口味草莓、香草、抹茶等以外，每月還會推出限定版的期間限定口味，讓大家無論是什麼時候前往品嚐都能有十足的新鮮感！

📍稻里冰淇淋

使用來自磯蔵酒造的「稻里辛口」日本酒，即使是對酒類較不擅長的朋友們也能大口享用，享受獨特口感的魅力。

📍男山冰淇淋

奢華的使用來自北海道旭川的「男山」日本酒，這款口味更是獲得2020年國際風味評鑑食品、飲料類中的優秀風味獎，口感清爽、無負擔，讓人一口口停不下來。

來到SAKEICE你以為只有大人才能獨享嗎？未成年或不喝酒的朋友們也別擔心，每個月店家都會貼心準備不同口味的無酒精冰淇淋，讓所有客人都能品嘗得很盡興！

サケアイス(SAKEICE)

地址：東京都台東區淺草1-7-5

營業時間：10:00〜18:00

https://sakeice.jp/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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