東京「墨田水族館」大翻新！ 全新空間裡欣賞海月水母群悠遊的美麗身影
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
位在東京晴天塔內的「墨田水族館」從2012年開幕以來，成為觀光客必訪的景點之一，是日本國內第二個、也是關東第一個完全實現人工海水的水族館。經歷8年的營運，近期首次進行了大翻修，並於2020年7月16日重新開幕囉！
本次的改造主要是增設了兩個全新的空間，打造日本國內最大級的全新型態水槽「Big Schale」。此水槽以培養皿為概念所設計，直徑長達7公尺可以從上方欣賞墨田水族館培育出的500隻的水母群「海月水母」，將燈光照射在透明的水母池上，呈現水盤型的水槽，從各個角度都能欣賞到水母們悠遊其中的美麗身影。
第二個翻修區域為過去飼育員在後場處理水中生物餐點的「廚房」，以及培育水母的培育室，都將一一呈現在遊客面前，讓遊客可以更近距離的與飼育員們互動，了解更多水族館背後的小秘密。
墨田水族館翻修後預計將展出14種、約700隻以上的水母，讓我們一同期待未來疫情結束後，安排一場全新的東京景點巡禮吧！
東京墨田水族館
地址：東京都墨田區押上1-1-2東京晴空塔空町5F 、6F
營業時間：09：00～21：00
開幕日期：2020年7月16日
因應全新開幕，7月16日起門票將漲價：
全票2,300日幣、高中生1,700日幣、中小學生1,100日幣、幼兒700日幣
官網訊息：https://www.sumida-aquarium.com/news/details/2351/
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