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睽違5個月！ 「吉卜力三鷹美術館」階段性再開園 入場資格限定中

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睽違5個月！吉卜力三鷹美術館再開園 入場資格限定中
睽違5個月！吉卜力三鷹美術館再開園 入場資格限定中

防疫閉館反應快 小心翼翼再開園

2020年2月中旬時，東京新型肺炎疫情起頭，吉卜力三鷹之森美術館是較早主動採取閉館行動的公共設施之一，可見對於遊客（尤其是兒童）安全的認真考量，即便在緊急事態宣言解除之後，也依然對於再開園一事謹慎觀望。時至7月，美術館已經關閉了整整5個月，在東京都內不少設施早已重新開放的氛圍下，不禁讓吉卜力的粉絲們開始疑惑美術館究竟何時才會再開。

在粉絲們的殷殷期盼下，吉卜力三鷹之森美術館終於在7月初更新了網站公告，表示美術館將採取階段性再開園的規劃。是滴，為確保防疫，吉卜力三鷹之森美術館實行階段性再開園計畫。目前7～8月，主要只針對三鷹市住民開放售票；9～10月將會開放一般遊客購票入園，然而不排除因為疫情狀況而延後。11～12月，卻又會因為美術館園內維護施工，而再次關閉，到明年1月再開。

吉卜力三鷹之森美術館階段性再開園規劃

2020年7月至8月：僅限三鷹市民小規模購票入園。

2020年9月至10月：開放一般遊客購票入園。

2020年11月至12月：因維護而關閉。

2021年1月及以後：開放一般遊客購票入園。

如果是在東京的粉絲，非常想念吉卜力三鷹之森美術館，可把握9～10月的時間購票入館，不然錯過，可要等到明年了。（淚）不知道7月入館的三鷹市民，會不會和迪士尼開園第一天大家入園時一樣，覺得不夠熱鬧有點寂寞呢？

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