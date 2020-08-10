巨型水母水槽太夢幻！「藝術水族美術館」Art Aquarium進駐東京日本橋，日本金魚藝術展進化

沒有結束！夏日金魚將常駐東京

記得去年JAPANKURU有和大家分享過，到日本橋室町COREDO去看的那場夏季納涼金魚展嗎？在各式各樣不同造型的水族缸中，看到多彩活潑的金魚悠遊其中，色彩鮮豔令人印象深刻。去年在聽說是這金魚藝術展最後一年展出時，想必不少來不及在日本看展的朋友，一定覺得很可惜。不過，如今這藝術金魚展將不再是以期間限定展覽的方式呈現，而將成為一間常設美術館，進駐東京日本橋，讓大家無論何時，都有機會可以前來欣賞這和風味十足的水族藝術。

這間新的藝術水族美術館，預計將在今年（2020）8月28日開幕，雖然說也是在日本橋，但是不同於原來室町COREDO的場所，打造更寬敞恢弘的展示空間。目前官方網站公布的動畫和照片來看，不僅彙集了過去的經典作品，亦有推出新的作品展示。

例如去年展覽結尾處的這幅，以和服造型的金魚水槽結合數位投影，展現京都和服的經典染布工藝「京友禪」，在新的美術館中也將展示。

這間「藝術水族美術館」，以「生命之宿」為主題，透過夢幻美豔的金魚群舞，演繹出生命的躍動，以及日本傳統的美學概念。

美術館中將有名為「神秘」的一區，展示各色多彩的金魚圓柱水槽，結合燈光與魚群亂舞，營造出夢幻神秘的視覺效果。這是我們在前幾次展覽中沒有見過的作品。

美術館全館預計將有兩層，共有5大展區加紀念品區。目前一般門票為2300日圓，另外還有可優先入場的VIP票，要價5500日圓，租借語音導覽則為600日圓。不過現在已開放數量有限的早鳥票販售，並釋出相當優惠價格，一般票只要2000日圓、VIP為3500日圓，語音導覽則為500日圓，更將推出了1800日圓的東京特別午後特惠票，安撫因為被Go To Travel Campaign排除在外的東京住民，可以在晚上6點後入場看展。

說起夏天，總是會想要去水族館走走，而各大水族館也會推出不少夏季特別企劃，池袋的陽光水族館這個夏天也新開設了超級夢幻的「海月空感」區，能見到欣賞到前所未有宏大的水母水槽，看來又是一個可以約會的好地方啦。

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