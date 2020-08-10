快訊

你也有病真是太好了：《怪胎》 耳目一新的台灣愛情故事

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巨型水母水槽太夢幻！「藝術水族美術館」Art Aquarium進駐東京日本橋，日本金魚藝術展進化

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
日本金魚藝術展進化 藝術水族美術館Art Aquarium東京日本橋即將登場
日本金魚藝術展進化 藝術水族美術館Art Aquarium東京日本橋即將登場

沒有結束！夏日金魚將常駐東京

記得去年JAPANKURU有和大家分享過，到日本橋室町COREDO去看的那場夏季納涼金魚展嗎？在各式各樣不同造型的水族缸中，看到多彩活潑的金魚悠遊其中，色彩鮮豔令人印象深刻。去年在聽說是這金魚藝術展最後一年展出時，想必不少來不及在日本看展的朋友，一定覺得很可惜。不過，如今這藝術金魚展將不再是以期間限定展覽的方式呈現，而將成為一間常設美術館，進駐東京日本橋，讓大家無論何時，都有機會可以前來欣賞這和風味十足的水族藝術。

這間新的藝術水族美術館，預計將在今年（2020）8月28日開幕，雖然說也是在日本橋，但是不同於原來室町COREDO的場所，打造更寬敞恢弘的展示空間。目前官方網站公布的動畫和照片來看，不僅彙集了過去的經典作品，亦有推出新的作品展示。

例如去年展覽結尾處的這幅，以和服造型的金魚水槽結合數位投影，展現京都和服的經典染布工藝「京友禪」，在新的美術館中也將展示。

這間「藝術水族美術館」，以「生命之宿」為主題，透過夢幻美豔的金魚群舞，演繹出生命的躍動，以及日本傳統的美學概念。

美術館中將有名為「神秘」的一區，展示各色多彩的金魚圓柱水槽，結合燈光與魚群亂舞，營造出夢幻神秘的視覺效果。這是我們在前幾次展覽中沒有見過的作品。

美術館全館預計將有兩層，共有5大展區加紀念品區。目前一般門票為2300日圓，另外還有可優先入場的VIP票，要價5500日圓，租借語音導覽則為600日圓。不過現在已開放數量有限的早鳥票販售，並釋出相當優惠價格，一般票只要2000日圓、VIP為3500日圓，語音導覽則為500日圓，更將推出了1800日圓的東京特別午後特惠票，安撫因為被Go To Travel Campaign排除在外的東京住民，可以在晚上6點後入場看展。

說起夏天，總是會想要去水族館走走，而各大水族館也會推出不少夏季特別企劃，池袋的陽光水族館這個夏天也新開設了超級夢幻的「海月空感」區，能見到欣賞到前所未有宏大的水母水槽，看來又是一個可以約會的好地方啦。

延伸閱讀：好久不見！迪士尼樂園再開園首日 熱門遊樂設施5分鐘排到

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美術館 東京 展覽

延伸閱讀

日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

影／台日商務入境鬆綁 全日空今起復飛羽田-松山

壽司控等到了！「美登利壽司」台灣一號店8／7開幕　絕美店裝堪比日本

與日本軍費分攤協商 美派「知日派」負責談判

相關新聞

巨型水母水槽太夢幻！「藝術水族美術館」Art Aquarium進駐東京日本橋，日本金魚藝術展進化

沒有結束！夏日金魚將常駐東京 記得去年JAPANKURU有和大家分享過，到日本橋室町COREDO去看的那場夏季納涼金魚展嗎？在各式各樣不同造型的水族缸中，看到多彩活潑的金魚悠遊其中，色彩鮮豔令人

好想談場浪漫戀愛！東京第一戀愛神社「東京大神宮」　求姻緣必拜

東京第一的戀愛Power Spot。想找尋理想的另一半，或想跟現在的另一半甜甜蜜蜜長長久久，來這裡走一趟就對了！

淺草到晴空塔捷徑？東京新景點「Sumida River Walk＋TOKYO Mizumachi」日夜景一次看

記得之前JAPANKURU和大家分享過，從淺草到晴空塔將有一條新路線開通嗎？原預計在5月登場的這條Sumida River Walk和TOKYO Mizumachi，因為新型肺炎的關係開幕延期到6月，

東京迪士尼7月1日重開！呼籲遊客玩設施別喊叫

日本東京迪士尼樂園及海洋樂園受疫情影響閉園約4個月，將於7月1日採限制人數方式重新開園。為做好防疫，園方呼籲遊客屆時戴口罩、保持社交距離，及儘可能勿大聲喊叫。

東京近郊世外桃源！歷史水都「佐原」景點介紹（下），享受心神放鬆小旅行

對於東京都會感與時髦大家一定都充滿嚮往也不陌生，不過也越來越多窩友想要到鄉間或城郊走走～ 了大家眾所皆知的川越外～其實就在千葉縣的“佐原水鄉”也相當值得一訪～

東京近郊世外桃源！歷史水都「佐原」景點介紹（上），享受放鬆小旅行

對於東京都會感與時髦大家一定都充滿嚮往也不陌生，不過也越來越多窩友想要到鄉間或城郊走走～ 了大家眾所皆知的川越外～其實就在千葉縣的“佐原水鄉”也相當值得一訪～

日本東京迪士尼懶人包！東京迪士尼門票、交通、必玩必拍攻略

大家都知道日本東京迪士尼非～常～大，分為「東京迪士尼樂園」與「東京迪士尼海洋」，還有多間迪士尼飯店、複合式購物商城，2020年會推出新的美女與野獸園區、杯麵遊樂設施，實在讓人太期待～而要玩遍日本東京迪士尼，就必須要先做好園區／時間／季節的功課，選擇最適合的規劃來玩！

絕美花室星巴克！ HANA・BIYORI東京私房賞櫻名所　讀賣樂園6大看點再進化

當數位投影藝術遇見自然花卉 相信大家早已耳聞過讀賣樂園春賞櫻、夏戲水、秋冬點燈的美名，且從新宿搭乘電車不用半小時便能到達，可說是東京近郊娛樂踏青的好場所。今年為慶祝讀賣樂園創社70週年，而打造的

神羅大廈天天可闖？東京鐵塔再開放參觀！想登塔必備條件兩者擇一

東京鐵塔再開放參觀 防疫措施少不了 今年也許因為翻拍的《東京愛情故事2020》開播，應該讓一票新老粉絲或愛看日劇的朋友們，都異常懷念起東京鐵塔。之前由於新冠肺炎疫情的關係，東京鐵塔封塔，儘管即便

車站走出來直接逛！涉谷「SHIBUYA MARK CITY攻略」 下雨天也能開心玩

不久前JAPANKURU曾經跟大家分享涉谷的新玩法，這次我們又回到涉谷啦！ 涉谷是來東京玩時經常會去的地方，來到這裡不外乎就是買東西或吃東西，但是在還沒走出車站前，你是否停過腳步看看周邊，與

與野生動物面對面！「那須野生動物園」參觀攻略 互動零距離

最近JAPANKURU跟大家重溫了東京近郊的動物園們，可以0距離接觸已經是必備的條件了，前面提到的栃木「那須動物王國」、「那須世界猴子公園」都是帶大家一起摸摸可愛動物們，這回來到的要複習的「那須野生動

東京鮮為人知的下町散步新選擇！「柴又」帝釋天參道老舖美食、完整景點攻略

東京下町、懷舊風情「柴又」最完整景點美食攻略下集~

熱門新聞

專訪／日本背包旅行45天沒規劃就上路？台灣女孩王君瑭靠2句日文打通關

巨型水母水槽太夢幻！「藝術水族美術館」Art Aquarium進駐東京日本橋，日本金魚藝術展進化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。