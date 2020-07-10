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好想談場浪漫戀愛！東京第一戀愛神社「東京大神宮」　求姻緣必拜

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:SHERRY/ 窩日本】

好想談戀愛！好想和現在的他幸福的走下去！那麼就絕對不能錯過東京女孩心目中第一名的戀愛神社－東京大神宮。

主祭神基本上與伊勢神宮的主祭神是相同的，內宮是祭拜有太陽女神之稱的天照皇大神，而外宮則是主祭拜掌管食衣住行、農業、各產業的豐收大神。但這些都不是讓它成為戀愛運神社的原因！能夠讓它在日本女孩這麼有人氣，是因為東京大神宮內還祭拜了掌管男女姻緣的「造化大神」以及絕世美女倭比賣命。除此之外，他還是日本神前結婚式的發源地呢（如果幸運的話可以看到現場有舉行神前結婚喔）！

參拜完之後許多人會到旁邊抽個戀愛籤，神社內非常貼心的準備了英文籤，讓不懂日文的外國人也可以清楚的看自己的籤運！而最令人動容的，還有各式的造型戀愛籤，做成日本小人偶的造型非常可愛，讓人想一次抽個三個帶回家作紀念呢（笑）。

除了戀愛籤非常的可愛很吸引人之外，眾多的戀愛御守也是會讓人選擇困難症大爆發阿！除了造型很可愛之外，祈求的項目也非常多元。其中的人氣商品：鈴蘭御守（縁結び鈴蘭守），以鈴蘭花為造型的設計引用其花語「幸福將來訪」，在日本女孩當中是人氣第一名的御守呢。

（圖片取自官網）
（圖片取自官網）

除此之外，幸福小槌御守（縁結び幸せ小槌），製作概念來自於這個搖一搖就能實現願望的「萬寶槌」，將兩個小槌合在一起，看起來很像幸福的「幸」字，如果分給現在的交往對象一人一個的話，也象徵著這是能夠一起敲響幸福的槌子呢！非常推薦給目前有另一半的人！另外，還有祈求戀愛順利的戀愛鑰匙御守（恋愛成就 幸せ鍵守り）也是不容錯過的呢！像鑰匙般的形狀，有著打開對方心房的意涵，非常推薦給有心儀對象但卻還遲遲不敢行動的你。

（圖片取自官網）
（圖片取自官網）

結束了東京大神宮的行程後，接著可以到附近的神樂坂散散步。位於新宿區的神樂坂，沒有新宿、澀谷的壅擠雜亂，取而代之的是非常有氣氛且懷舊感十足的石磚道。神樂坂的街道上有許多賣日式和菓子的店家，非常典雅的和菓子，不只造型好看，味道通常也是屬於淡淡香味不會太甜的口感，非常適合拿來當伴手禮！事實上，因為在日法國人學校及東京日法學院就在附近，神樂坂還被稱為是小法國，區內精緻法式小餐廳及蛋糕店也不少，都是適合情侶約會的好去處~~

沿著神樂坂的坡道一路往上，會看到毘沙門天神社善國寺，是七福神之一的福寺，供奉財神毘沙門天。善國寺佔地不大，但朱紅的鳥居坐落在神樂坂非常顯目，有經過的話別忘了順路去參拜喔！除此之外，善國寺還是日本偶像天團－嵐的粉絲朝聖聖地呢！在日劇「拜啟．父上樣」一劇中，嵐的二宮和也擔任劇中主角，有許多在善國寺的經典場景。若是仔細一看善國寺的繪馬，還會看到許多粉絲會特地來到善國寺祈求抽演場會票順利，或是追星順利等心願，非常有趣呢！

沿著神樂坂再繼續往下走，會看到日本建築大師隈研吾所操刀設計改造的赤城神社。位在都心的赤城神社，結合了神社與住宅、咖啡廳，是一個複合型的神社，但彼此的設計卻互不衝突，讓神社參拜也能很時尚。此外，赤城神社的合祭神赤城姬命，是掌管良緣的守護神，也因此讓赤城神社以「實現女性心願」出名呢！若是和情人一同來到神樂坂，也不要忘了來赤城神社呢！

（圖片取自官網）
（圖片取自官網）

東京大神宮

官網：https://www.tokyodaijingu.or.jp/

地址：東京都千代田区富士見2-4-1

毘沙門天神社善國寺

官網：https://www.kagurazaka-bishamonten.com/

地址：東京都新宿区神楽坂5-36

赤城神社

官網：https://www.akagi-jinja.jp/

地址：新宿区赤城元町1-10

窩日本推薦閱讀：跟著日劇《孤獨的美食家》的取景地吃遍炸豬排丼、烤肉、甜點等，在東京周邊來一場道地的美食之旅吧！　

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