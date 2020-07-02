淺草到晴空塔捷徑？東京新景點「Sumida River Walk＋TOKYO Mizumachi」日夜景一次看

記得之前JAPANKURU和大家分享過，從淺草到晴空塔將有一條新路線開通嗎？原預計在5月登場的這條Sumida River Walk和TOKYO Mizumachi，因為新型肺炎的關係開幕延期到6月，終於在18日順利開幕。就在東武鐵道橋旁的Sumida River Walk步行橋，讓大家可以慢慢欣賞原本只能透過電車車窗外略過的隅田川景色，即便開幕當天是陰雨天，一樣吸引不少民眾前來體驗，裡面也不乏攝影愛好者。

這次我們午後從淺草出發到晴空塔，並在日落後從晴空塔走回淺草，可說是把日夜景色都看了一遍，中間也逛了開幕的幾家店，下面就跟大家分享。

淺草到晴空塔 Sumida River Walk和Tokyo Mizumachi日景

從淺草下電車出站，首先來到隅田公園，便能看到遠方對面的東武鐵道橋及步行橋「Sumida River Walk」。

在淺草這岸的入口處標示，下面一大塊留白，很適合大家拍照打卡。

Sumida River Walk緊鄰著東武鐵道的鐵軌，橋面不算非常寬，不過能跟鐵道橋走得這麼近也是生平第一次。

橋面上有一個小小的透明玻璃窗，可以看到下面的河面，但因為實在有點小，玻璃一反射，其實很難看清楚什麼。有趣的是，現場每個人路過都會探頭看一下這小窗，然後喃喃一句：「啊，什麼都看不到啊。」（笑）

走下Sumida River Walk，過條馬路就到好像是晴空塔中TOKYO Soramachi（晴空街道）姐妹設施的「TOKYO Mizumachi」。它其實是個在傍著隅田川支流的北十間川，面朝隅田公園綠地的一個商業綜合設施區塊，裡面進駐許多國外及日本名餐廳、咖啡、麵包店等，包括在紐約超人氣的早午餐「Jack's Wife Freda」、藏前非常有名義大利餐廳「Riverside Cafe Cielo y Rio」的姐妹店「LAND A」等，還會有青年旅館等住宿空間。

只是開幕這天，設施內只有4家店開幕，而其他店舖以及住宿設施則到7月會陸續開張。

在傍河岸處，店家有設置露天座位區，讓大家可以一邊欣賞河岸風景，一邊休憩享用美食。而從北十間川上的古色古香的枕橋上，可以拍到電車、河岸與晴空塔。

中場休息 Tokyo Mizumachi 店舖快速瀏覽

前文提到目前TOKYO Mizumachi開幕的店舖只有4家，分別是藏前人氣義大利餐廳「Riverside Cafe Cielo y Rio」的姐妹店「LAND A」、設計生活雜貨舖「KOCENT」、複合式潮流咖啡店「DEUS EX MACHINA ASAKUSA」及日式點心甘味處「Ichiya（いちや）」。先前和大家介紹時，提到的紐約超人氣的早午餐「Jack's Wife Freda」、兩國的人氣漢堡店「shake tree DINNER TOKYO」 、表參道麵包名店「Muuya（むうや）」等，則要等到7月後才會陸續開幕。

設計生活雜貨舖「KOCENT」中，展示了許多日本特別的設計生活雜貨，在裡面可以發現很多有趣且獨特的設計作品，讓人不禁讚嘆設計師的好創意。

雖然說在價格上相比一般的生活雜貨要高一些，但這裡的商品真的是蠻適合買來送人坐紀念品的。

日式點心甘味處「Ichiya」乾淨潔白的外觀設計，有點現代卻又不失和風，似乎蠻能體現淺草晴空塔這一帶的地方特色（？）。

或許是因為早上一開幕時來的人太多（也有可能是備料不足？），我們到店裡時，已經只剩下為數不多的幾種不同口味的銅鑼燒可以選擇了。

因為也沒什麼可以選擇了，於是露編和小伙伴就一人買一個銅鑼燒解決。

儘管店內的氛圍也蠻溫暖舒適，不過我們最後還是選擇到旁邊的公園「小野餐」一下，順便欣賞晴空塔。

晴空塔回淺草 Sumida River Walk和TOKYO Mizumachi夜景

透過Sumida River Walk從淺草隅田公園走到晴空塔，若不做停留，大概15分鐘左右就能到達目的地。我們完成了在晴空塔的任務後，天色已晚，便直接原路返回淺草，順便看夜景。

從晴空塔走回TOKYO Mizumachi的路上，也有個可以拍到晴空塔和鐵道的角度。回程時這條小路上人不算太多，電車通過時隆隆作響不說，沒有電車時倒是格外安靜。

回到TOKYO Mizumachi，由於下起雨了的關係，地面上被雨水打濕，倒映著燈光更加鮮明。

河岸邊的路燈亮起，襯著晴空塔的燈光變幻，搭配時而來來往往的電車，拍起來又是全然不同於白天的另一種氛圍。

踏上Sumida River Walk，發現這裡的夜景也別有一分未來感。一邊是燈光冷冽的鐵道橋身，一邊是比較暗的河上風景。因為下雨橋面潮濕的關係，倒影也成了拍照的樂趣之一。

不過相比橋上的景色，露編個人更喜歡從此處能見到的，遠方吾妻橋方向的夜景。

回到下午出發的起點，從步道棧台上拍鐵道橋和晴空塔的點燈，也是欣賞晴空塔的不錯角度。這個棧台角被日本全國觀光企劃「戀人聖地 Project」認可為「日本戀人聖地」之一。

淺草晴空塔新玩法 看見不一樣的隅田川景色

今年春天時，儘管JAPANKURU有在新型肺炎緊急事態宣言之前，到隅田公園賞了櫻花，不過當時這座Sumida River Walk還沒有開通，可惜不知道從上面賞櫻的感覺如何。只希望明年櫻花再開時，大家已經可以到日本來玩了，而現在就在東京的同學，也可以找時間去散個步運動一下喔。

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