東京近郊世外桃源！歷史水都「佐原」景點介紹（下），享受心神放鬆小旅行

【撰文:mAxwOndA(麥大）/ 窩日本】

承上集，來到佐原有什麼必吃美食，讓我們繼續看下去！

うなぎ割烹 山田

首先是有著悠長歷史的“うなぎ割烹 山田”。創業三百餘年，堅持使用國產鰻與備長炭燒烤，每到用餐時間就會有長長人龍排隊，多年來一直是佐原地區同時也是千葉縣內的人氣名店！許多人甚至是不遠千里專程來一親芳澤～在屋町的格局下，讓人立刻感受到悠久的時代感與山田屋歷久彌新的堅持。

有區分蒲燒與白燒，同時也區分“丼飯”、“蓋飯”、或“鰻魚分裝“的形式供餐，價格都相同，完全依每個人習慣享用的方式做選擇～每一份都是現點現做，雖然等候時間不短，但是當鰻魚飯送上桌，會深深感到一切都是值得的～～鰻魚烤的恰當適中，焦香表層與備長炭逼發出的油脂佐上老醬的甜香，真的是非常完美的平衡～利用關東燒鰻技術，先蒸後烤處理的鰻魚肉質軟嫩，份量其實也大方～搭配店家自豪的越光米，味覺口感都是上乘～

鰻魚腸與肝燉煮的清湯也美味～雖然並盛的價格就要3000円不是特便宜～但在佐原地區能有這樣的風情與美味～絕對是值得回味再三的珍饈！

店舖資訊

千葉県香取市佐原イ457

ＪＲ成田線佐原駅から徒歩７分

11:00～14:30 16:30～19:30

夢時庵

佐原的用餐選擇其實不少～但是短短2天1夜的停留，晚餐的安排自然要留給評價最高的“夢時庵”。雖然處在觀光區，以法餐見長的夢時庵在價位上卻親民的令人驚訝～午餐最便宜僅消2000円便可享一道牛或魚主菜配上沙拉與點心、派與咖啡。各式價位與搭配豐富可以依預算選擇。

晚餐，6品套餐含和牛與魚料理的雙主菜，只消3900円～在古民家屋町中享用法餐別有風味不說～這樣的價位與食材品質與料理用心，真的是物超所值暖心又暖胃的一餐！

南瓜冷湯表現一般，但是餐包倒是不俗。前菜最令人驚艷的是沙拉。用料十分豐富，干貝唇、鯷魚、真鮭、金槍、章魚、拜雍火腿，完美又平衡。以這樣開場已經讓人期待。香煎すずき，外皮裹上春雨油煎，有些法菜粵式的風格。佐上些梅子醬，魚肉新鮮，口味清爽～酥煎的春雨與脆香的鱸魚皮搭配軟嫩的魚肉，形成極討喜的口感，整體而言是令人滿意的一道。5分熟的和牛牛排，用最簡單的方式調味，肉汁鮮甜、肉質軟嫩，搭配地瓜泥簡單清爽～最後的雪酪冰淇淋也佐上當令的麝香葡萄與白桃jelly，這樣的收尾令人心滿意足。

店舖資訊

千葉県香取市佐原イ3403-2

佐原駅より徒歩１０分

午餐 11:30～14:00(L.O.)

晚餐 17:30～21:00(L.O.)

佐原住宿推薦

到了佐原，多數人會安排日歸行程，但如果也可以找間特殊的旅宿將這趟旅程升級為”staycation”，相信會是旅程加分的無悔決定～在佐原水鄉的SAWARA Hotel NIPPONIA，是由日本NIPPONIA集團所經營，全是利用舊屋町改建成旅館，在全日本共有17處，另外在銀座名所GINZA SIX高樓層也經營Grand Ginza宴會餐廳。不只在佐原，無論是兵庫縣的篠山城下町，還是在奈良日本第一家以清酒為主題的NIPPONIA NARA，每一家都令人驚艷～

NIPPONIA SAWARA Hotel秉持著整個佐原水鄉都是旅館一部份的理念，將整個下町納入旅宿生活圈，希望與鄰里及周遭店家共利共存，也因此無論從軟體或硬體都可以感受到友善與用心～

接待的reception設在忠敬橋邊的中村屋商店。中村屋商店本就是佐原販售雜貨的商家，在NIPPONIA收購後將屋町一側改為旅館的reception，另一側則以紀念品店形式繼續以中村屋商店名義經營。走進不甚氣派但是卻讓人感到質感用心的前台，馬上被每個用心的角落與細節吸引，伴著午後陽光灑落特別有番情調。Check-in後，接待服務員再送上迎賓點心後同時會遞上佐原全區地圖，儘管飯店內有自營餐廳，地圖上也會有所有食肆的資訊，服務員也會親切的詢問有哪些特別鍾意的料理主動推薦餐廳，也主動表達可以協助訂位～非常貼心也友善～

在SAWARA HOTEL裡共有兩處旅宿主題區域，分別是YATA與AOI。總共有4間房。所有房間皆是由過去的棉花倉，或糧倉所改，格局動線有別於一般屋町，也戶戶都挑高，住進以後生活感全然不同～這次住進的是YATA區的103號房。寬敞挑高的室內空間是所有房型的特色，而後面有個靜謐的小和式庭院則是更吸引我的原因。

拿著櫃檯給的傳統鑰匙按圖索驥來到獨棟房間前，推開木質拉門，走進房內，木質的清新與極簡的風格，伴著一些些昭和感同時有著現代摩登的點綴～

室內沒有電視，但提供網路，明顯希望住客能夠完全的遠離塵囂，簡單播個音樂、在房間內走走，一會兒坐上沙發上發呆翻書，一會兒走出後院點上根短茄，配上個帶點果酸調性又有發酵感的衣索比亞日曬豆的手沖咖啡，配上十三里屋買到的蕃薯菓子，真的是完美搭配～創造出屬於自己的昭和大人感。

房內盥洗室的檜木桶香氣令人舒暢～在房內稍事休息後，好好泡個澡，在初秋的千葉縣，午後心曠神怡再次踏上佐原老街，剛剛好的午後溫度，檜木桶洗滌過的精神正好適合放大所有感官，重新認識屬於這街道以及小野川的一點一滴。

隔天一早醒來～陽光又從庭院透進，屬於我們的佐原之旅，雖然告一段落，但是清晨的朝氣讓我們一點不覺得是旅程的結束，更加期待回到熟悉的東京迎接我們的一切～

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