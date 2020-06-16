日本東京迪士尼懶人包！東京迪士尼門票、交通、必玩必拍攻略

大家都知道日本東京迪士尼非～常～大，分為「東京迪士尼樂園」與「東京迪士尼海洋」，還有多間迪士尼飯店、複合式購物商城，2020年會推出新的美女與野獸園區、杯麵遊樂設施，實在讓人太期待～而要玩遍日本東京迪士尼，就必須要先做好園區／時間／季節的功課，選擇最適合的規劃來玩！

日本東京迪士尼門票

▲日本東京迪士尼。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

目前日本東京迪士尼的門票，有依天數分成一日／二日／三日／四日／全年票，依照入園時間分成星光票／夜晚票，以及團體票，非常多種選擇。不過其實對於海外的旅客來說，最常用到的還是一日票／二日票，只要鎖定好要玩要拍要買的項目，搭配快速通關使用，兩日券其實就很足夠了！

日本東京迪士尼交通

▲日本迪士尼-官方交通地圖。（圖／日本東京迪士尼）

電車

而東京迪士尼雖然距離東京市區有段距離，但是交通方式非常多元，可以從各線抵達「JR東京車站」後，再轉乘JR 京葉線、JR 武藏野線到「JR舞濱站」，就可以抵達迪士尼樂園、迪士尼海洋園區附近。

巴士

除了搭乘電車之外，也可以從羽田、成田機場，或是JR東京車站、新宿站等各大站搭乘直達巴士前往。

▲日本東京迪士尼-水之行星。（圖／攝影者：corrinelin0727授權提供, Instagram）

如果是帶著一家大小出遊的旅人，則建議可以直接購買從新宿車站出發，含有門票＋接駁巴士的套裝行程，免得帶著小孩與行李，還要看手機地圖、認路，既浪費時間也不一定比較省錢！

而且現在的套裝票券非常彈性化，如果只是想要早上出發有接駁，玩完東京迪士尼後還想去別的地方逛逛或吃飯，也可以選擇單程接駁＋迪士尼門票的套裝，是不是很貼心呢？

日本東京迪士尼必玩必拍：迪士尼樂園

▲日本迪士尼官方地圖-迪士尼樂園。（圖／日本東京迪士尼）

東京迪士尼樂園（Disney Land）總共分成了七個區域，其中最為熱門的就是巨雷山、怪獸電力公司、星際旅行、太空山，如果是家庭則推薦小熊維尼獵蜜記、巴斯光年星際歷險，先抽好快速通關就對了！

日本東京迪士尼必拍打卡＃1

迪士尼城堡

▲日本東京迪士尼-迪士尼城堡。（圖／攝影者：_ju._____授權提供, Instagram）

說到日本東京迪士尼，第一個必去必拍必打卡的景點，絕對非迪士尼城堡莫屬啊！每次看迪士尼電影前都會出現的那座城堡，是多少女孩的夢想呀！所以來到這裡，把握日照的好光線，馬上衝第一個去拍這個就對了！

日本東京迪士尼必拍打卡＃2

巴斯光年星際歷險

「飛向宇宙 浩瀚無垠」這句經典台詞，就像是所有熱愛迪士尼動畫《玩具總動員》粉絲的通關密語，只要說出這句話，彷彿就可以打開通往星際的大門，而事實上，只要搭上迪士尼樂園的「巴斯光年星際歷險」，就能體驗到搭乘太空戰艇、手拿光線槍，與巴斯光年一同對抗邪惡的札克大王的夢幻體驗。

日本東京迪士尼必拍打卡＃3

小熊維尼獵蜜記

如果有帶小朋友來迪士尼樂園的話，非常推薦可以去小熊維尼的百畝森林，搭乘可愛平穩的蜂蜜罐小車，穿梭在森林當中，展開尋找蜂蜜的旅行！整個場景設計非常精緻、可愛，是大人小孩也都會喜歡的設施！

日本東京迪士尼必玩必拍：迪士尼海洋

▲日本迪士尼官方地圖-迪士尼海洋。（圖／日本東京迪士尼）

而東京迪士尼海洋（Disney Sea）也同樣分成了七個區域，其中最為熱門的就是地心探險、驚魂古塔、岔怒雙神、水晶魔宮，此外還有2019年新增「翱翔：夢幻奇航」的地中海港灣，以及擁有玩具總動員、大嘴胡迪的美國海濱區，都是年輕人熱愛的超夯區域！

日本東京迪士尼海洋必拍打卡＃1

海底城堡

▲日本東京迪士尼-迪士尼城堡。（圖／攝影者：butt2fly_授權提供, Instagram）

而除了迪士尼樂園的經典城堡之外，位於迪士尼海洋美人魚礁湖區，色彩鮮艷的海底城堡也是網美必拍的卡的景點，這區出了超可愛超好拍之外，還有表演小型歌舞劇的劇場，如果覺得一開始不想玩太累，也可以在這裡看看表演休息一下。

日本東京迪士尼海洋必拍打卡＃2

普羅米修斯火山

ㄒ

普羅米修斯火山將迪士尼海洋的分為前後兩區，也是熱門設施「地心探險」的所在地，所以絕對是必玩必打卡拍照的地方囉！在特定的時間還會「火山爆發」，帶來精彩的歌舞秀喔！

日本東京迪士尼海洋必拍打卡＃3

S.S.哥倫比亞號

▲日本東京迪士尼-S.S.哥倫比亞號。（圖／攝影者：tan.hannah授權提供, Instagram）

既然來到迪士尼海洋，不能錯過的就是與海上的S.S.哥倫比亞號合拍一張！S.S.哥倫比亞號是在米奇在動畫中搭乘並環遊世界一週，帶回世界美食、舉辦派對的船隻，因此在這裡可以享受到表演與餐廳美食，如果有時間的話，不妨可以多停留一下唷！

日本東京迪士尼海洋必拍打卡＃4

大嘴胡迪

▲日本東京迪士尼-大嘴胡迪。（圖／攝影者：rainy23授權提供, Instagram）

在迪士尼海洋美國海濱區的玩具總動員區，也是每個少女的童年回憶，來到這裡一定要找到大嘴胡迪，戴上可愛的頭飾跟它拍一張，才不虛此行！

日本東京迪士尼必吃美食

日本東京迪士尼必吃美食＃1

三眼怪麻糬

▲日本東京迪士尼-三眼怪麻糬。（圖／攝影者：everlasting707授權提供, Instagram）

來到日本東京迪士尼，一定要吃要拍的就是三眼怪麻糬，沒吃過這個沒打卡上傳，千萬別說你來過東京迪士尼！所以趕快記好，販賣區位於迪士尼海洋園區中，靠近S.S.哥倫比亞號附近的一個小攤子，別錯過啦！

＊價格：三顆360日幣，口味為巧克力／奶油／草莓各一

日本東京迪士尼必吃美食＃2

米妮冰棒

▲日本東京迪士尼-米妮冰棒。（圖／攝影者：sandyyang39授權提供, Instagram）

認真說，迪士尼海洋真的很多好吃又好拍的東西，像這個米妮冰棒也是很簡單，但每個去過都必買必推的人氣美食，有米奇和米妮兩種可以選擇，絕對要買一支來拍照打卡的啦！

＊價格：單支310日幣，口味為熱帶水果風味／水蜜桃＆莓果風味

日本東京迪士尼必吃美食＃3

米奇鬆餅

▲日本東京迪士尼-米妮鬆餅。（圖／攝影者：yolanda_c42授權提供, Instagram）

首先就是位於迪士尼樂園中，跟臉一樣大的米奇鬆餅，不只鬆軟酥脆的餅皮好吃，還可以選擇不同口味的醬汁，而且許多人都說米奇鬆餅就算冷掉也好吃，所以大家不用擔心拍照拍太久，買下去吃下去就對了！

＊價格：一份500~550日幣

看完以上的日本東京迪士尼樂園+海洋的介紹，有沒有覺得日本東京迪士尼真的好大！好多東西可以玩呢？其實除上面介紹的常設遊樂設施與美食之外，日本東京迪士尼還有許多季節活動與表演，以及層出不窮的新主題園區，如果想看到更多資訊的話，別忘了持續關注我們唷！

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