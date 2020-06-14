絕美花室星巴克！ HANA・BIYORI東京私房賞櫻名所　讀賣樂園6大看點再進化

當數位投影藝術遇見自然花卉

相信大家早已耳聞過讀賣樂園春賞櫻、夏戲水、秋冬點燈的美名，且從新宿搭乘電車不用半小時便能到達，可說是東京近郊娛樂踏青的好場所。今年為慶祝讀賣樂園創社70週年，而打造的這座新型植物園「HANA・BIYORI」，結合了數位投影藝術及豐富的自然花卉，彷彿是座現代感十足的秘密花園，為大家帶來全然不同的賞花新體驗。它的誕生，不只讓讀賣樂園作為賞櫻名所更增色，同樣也是其打造「超級遊樂園計劃」的第一彈，望以更多新的形式突破大家對於遊樂園的既定框架，以為遊客帶來更多驚喜和新體驗。

雖說HANA•BIYORI的重頭戲在那間溫室花房中，不過在踏入花室之前，看到眼前櫻花環繞、櫻花樹下還有開滿了各式各樣色彩繽紛花朵的美麗場景，想拍照的心自然是壓也壓不下來了。據說，園內的這些花卉以及小塘流水，都是循環利用植物園所在的多摩丘陵的井戶水澆灌或造景，在考量環境共生的前提下，活用當地有限的自然資源。

陽光灑下來，奼紫嫣紅的花兒隨風擺盪，映著著周圍淡粉櫻色，伴著聲聲鳥啼，春意盎然而舒心。如此這般，不禁讓人更加期待花室裡的景色。而在穿過兩重自動玻璃門後，眼前的景色讓人很難不驚嘆。下面用影片動畫快速過一遍這座未來感十足的秘密花園，再來為大家摘出幾大不容錯過的看點吧！

HANA・BIYORI

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

營業時間：9:30～17:00

（配合期間限定活動，營業時間有變動可能，具體請參考官方網站）

公休日：不定休，具體時間參考官方網站

交通方式：小田急讀賣樂園前站 / 京王讀賣樂園站 轉免費接駁車

門票：大人（國中以上）1200日圓 / 小孩（3歲～小學生）600日圓

官方網站：JP｜EN

※ 目前（2020年6月），HANA・BIYORI園內因應新型肺炎，採取相關防疫措施。具體可參考官方網站（英文）。

※ 水獺餵食體驗活動，因新型肺炎影響，目前暫停舉行。

POINT1 花開花聚花滿天 日本最大規模花吊籃裝飾

滿屋頂的花吊籃，絕對是HANA・BIYORI給人最深刻的印象，那抬頭望去滿天花球的景色，真不是一般可以見到的。以各色秋海棠花為主，還有燈籠花、碧冬茄、天竺葵、海豚花等300種花朵吊球，可說是日本最大規模的花吊籃展，裡面也包含不少日本的珍稀花種。看陽光自透明的花室屋頂照下，灑在一團團嬌豔的花球上，使得紅花綠葉更加明媚，而其婀娜的花影投在地面上，又別是一道風景。

POINT2 模擬數位投影與花之光影藝術秀

在為HANA・BIYORI花室中的美景傾倒時，溫室的透明屋頂突然有電動遮幕啟動，逐漸擋住了陽光——原來是花室內的數位投影秀就要開始了！而就在花室中央的巨木後亦降下白色布幕，形成3面環繞、總長達60公尺的投影螢幕。當室內全暗，而那11K高畫質的投影投下繽紛影像，打造出全然不同氛圍的夢幻花世界。

結合了空間中所有的植物，包括花吊籃與花室中央的巨木，搭配8台喇叭與立體音響系統，HANA・BIYORI的數位投影秀臨場感十足，隨著場景切換，彷彿開啟另一趟旅程。另外，投影秀的結尾，還會利用特別的「情感分析系統」，將現場觀眾的情緒數據化，而在兩種不同的結尾中擇一。

數位投影秀基本上每兩個小時會有有一場，具體放映時間可參考官方網站公告，而配合特定時間的夜間開放，也會安排數位投影秀的表演，入場觀賞無需另外加收入場券。

POINT3 粉絲必訪！花室中的絕美星巴克

在開幕前HANA・BIYORI就引起一陣話題的，包括了日本第一間絕美花室星巴克的誕生。也許適才在外頭賞花時，就已經見到這傳說中的花室星巴克——那宛如是個巨大的玻璃花植栽一般，玲瓏通透而多彩。

而到了室內的咖啡空間，那又是不一樣的好風景。利用2019年被颱風吹倒的樹木製作而成的木製桌椅櫃位、搭配花室中滿屋頂的花吊籃、綠植栽、流水與夢幻水族箱⋯⋯這要用「空氣感」十足來形容也不為過。以「New life style with coffee」為主要概念，日本擅長室內空間綠化設計的專門團隊parkERs，希望帶給大家與日常不同的新咖啡生活體驗。

抬頭能望見陽光灑落的光跡，顧盼望得大面落地窗外的滿園春色，點杯喜歡的星巴克飲品，找個靠窗的座位度過悠悠時光，可說是件再也療癒不過的事了。當有夜間營業時，星巴克中的氛圍又全然不同於白晝時的陽光空氣感，而在水族燈光的作用下，顯得優雅摩登而沈穩。

STARBUCKS星巴克 HANA・BIYORI門市

營業時間：09:30～17:00

官方網站

POINT4 與水獺近距離接觸

若要說HANA・BIYORI的主角，除了繽紛可人自然或數位花兒們外，還有可愛的小爪水獺。在花室的一隅，有個水獺們的家，透過玻璃窗，可以見到水獺們活蹦亂跳的身影，穿梭在櫥窗內的各處。

更有趣的是，園內每日會定時開放「餵食水獺體驗」的活動，讓水獺可以透過櫥窗上的小洞伸出手來，拿去大家手上的「飼料」，也方便大家近距離觀察牠。光是看水獺伸出嬌小可愛的爪子抓食物的樣子，很難不被他們可愛的模樣萌到。

水獺餵食體驗

活動時間：每日11:30、13:30、15:30

活動地點：小水獺日和（カワウソビヨリ）

※水獺餵食體驗活動，因新型肺炎影響，目前暫停舉行

POINT5 日本庭園文化財、紅葉與曼珠沙華

在HANA・BIYORI花室另一頭，還有一塊叫做「神聖之森」的日本庭園區，穿過一座來自以苔庭聞名的京都御所的「聖門」，便能見到不同於秘密花園的景色。而這道門周圍滿是紅葉，想必到了深秋楓紅時，這裏也會是不錯的賞楓之所。

這裡面齊聚不少日本國家重要文化財，包括「妙見菩薩像」和「聖観世音菩薩像」等。此外，園內還種植了約2000多株的曼珠沙華（彼岸花），到了9～10月盛開時，一整片紅色花海鋪開定然也十分壯觀。

POINT6 熱帶海之花 絢爛的沖繩風巨型水族牆

前面在介紹花室星巴克時，有提到咖啡空間內有個多彩的巨大水族牆，自花室裡面看過去，彷彿是花室星巴克的外牆一般，繽紛不亞於周圍的花卉。而實際在咖啡空間中，也設計有傍著水族牆的櫥窗座位，也可以讓大家一邊喝咖啡一邊看魚。

來自韓國的巨型水槽長達8公尺，裡面裝飾著各式各樣的水草和珊瑚，並住著好多來自沖繩的熱帶魚們，當然包括可愛的「尼莫」小丑魚、「多莉」藍倒吊等。

花與水獺寶貝 獨家販售的伴手禮紀念品

以「花日和」命名的HANA・BIYORI，必然有許多以花作為主題的周邊商品，包括點心、生活雜貨、小盆栽等。而園內又有萌翻的水獺小寶貝，自然少不了和他們有關的商品囉！

春日限定的賞櫻樂趣

讀賣樂園本來就是不少東京人的私房賞櫻名所，如今新開幕的HANA・BIYORI中也櫻花圍繞，且不說室外可見到一排排盛開的櫻花樹，就連在花室內稍稍抬頭，都能看到高處的玻璃窗外，有粉紅色的櫻花探出頭來。

而在櫻花季期間，HANA・BIYORI也會期間限定的夜間開放。當夜色降臨，園內點上燈火後，夜櫻的氛圍全然不同於白天，多了一些幽靜的感覺。

順道到讀賣樂園玩一圈嗎？

雖說HANA・BIYORI屬於讀賣樂園旗下，但它其實和讀賣樂園本身是分開的兩個園區，因而門票也是單獨出售。當然，若從HANA・BIYORI走特別通道順道去讀賣樂園，則門票可以享受200～300日圓的折扣優惠（具體票價看這裡）。若選擇先到讀賣樂園，再去HANA・BIYORI也一樣，門票可享200～300日圓的折扣優惠（具體票價看這裡）。作為一日遊的規劃，其實蠻建議大家一起玩，且不說讀賣樂園中有各式遊樂設施，春天一樣也有櫻花、夏天有水樂園，還有非常浪漫壯觀的夜間點燈秀。

JAPANKURU這次採訪時，正好是櫻花季，自然少不了連同遊樂園內的櫻花一併賞了。一相比HANA・BIYORI櫻花景色的優美感，讀賣樂園遊樂園中的櫻花風景更加活潑熱鬧，但更推薦的是園內的夜櫻燈光秀。櫻花、燈光、音樂三者結合，營造出來夜櫻氛圍，格外浪漫且夢幻。

新東京花名所 周邊地區也好玩

這次到HANA・BIYORI走了一遭，看到滿眼繽紛的花兒、特別的植物數位投影秀、可愛的小水獺們等，覺得這裡真的是蠻適合拍美（假掰）照、賞花散步，而星巴克的空氣感也值得星巴克粉絲們前來體驗一番。規劃行程時，除了上面跟大家提到可以順道去的讀賣樂園外，也可以到有哆啦A夢博物館的川崎或橫濱一帶走走，或是到下北澤逛逛都很方便。

到東京旅行時，將HANA・BIYORI放入行程中吧。

延伸閱讀：想光明正大地上班玩動物森友會？日本有編輯部這麼做

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」