神羅大廈天天可闖？東京鐵塔再開放參觀！想登塔必備條件兩者擇一

東京鐵塔再開放參觀 防疫措施少不了

今年也許因為翻拍的《東京愛情故事2020》開播，應該讓一票新老粉絲或愛看日劇的朋友們，都異常懷念起東京鐵塔。之前由於新冠肺炎疫情的關係，東京鐵塔封塔，儘管即便封塔也能從遠方遙望，但不能登塔難免有些遺憾。隨著緊急事態的解除，東京鐵塔終於在5/28再開放參觀，而因應防疫時期，官方公布了兩種登塔參觀方式，也相當於是「登塔必備條件」，一種是需要體力和腳力的「戶外階梯登Main Deck」，另一種則是要財力的「包下電梯上Top Deck」。

挑戰約600階！雙腳登150公尺東京鐵塔主展望台

看到這裡，大家應該發現，想要在這時候登東京鐵塔，必備的條件，就是「體力」或「財力」了吧！先來看看這期間限定的「塔外階梯登塔散策」吧。

這東京鐵塔的戶外階梯，有著「東京鐵塔名物」之稱，平時只在週六日才會開放民眾攀爬。然而就在這東京鐵塔再開的5/28起到6/14期間，戶外階梯每天都開放，讓想要登塔的民眾可以透過戶外開放的空間上塔，活動活動緊急事態期間宅在家運動不足的身體。

東京鐵塔的戶外階梯，可直接抵達高150公尺處的主展望台，階梯數莫約600階，聽起來⋯⋯似乎有點叫人腿軟。不過據說其實，腳程大概也就12～13分鐘，即便是幼稚園的小朋友，大概花個15分鐘也足以順利登頂了。戶外階梯上，還不時出現東京鐵塔吉祥物「諾朋」小物、看板等，陪伴大家登塔。只是一旦開始階梯登塔，就沒辦法中途搭電梯，不過攻頂後，是可以選擇搭乘電梯

有趣的是，順利自戶外階梯上塔後，還可以獲得獨家的「諾朋公認 階梯登塔證書」作為紀念。

宛如闖神羅大廈！FF7粉絲暴動

在東京鐵塔的這個活動消息一出，Twitter上又掀起一陣話題。其中不少遊戲名作《太空戰士7》（最終幻想7）的粉絲表示，這和今年推出的《太空戰士7：重製版》中的名場景「神羅大廈」太神似。而大家的好朋友蠟筆小新，也曾經在電影版《大人帝國的反擊》中，上演在戶外階梯上狂奔的場景，於是有的網友也馬上聯想在一起。

除此之外，也有不少網友發揮「惡搞創意」，例如有人cos成大阪萬博公園的地標「太陽之塔」來登塔，樂喊「太陽之塔也有登過東京鐵塔喔」。（編按：這真的是很妙的組合。），當然一些本來就有運動鍛煉習慣的朋友躍躍欲試，甚至表示即便每天的話每天都要付筆入場費用，但他覺得很值得。

如果腳力不夠 那掏荷包也可以

當然，想要登東京鐵塔250公尺處的展望台的話，可以選擇掏錢「包下」專用電梯來參觀。每回8000日圓，可以1～4人參與。而不管是1個人還是4個人，參觀費用都不變為8000日圓，所以當然還是湊4個人比較划算啦。

所以，若想要在這個時候登塔，你會想要怎麼選呢？

東京鐵塔戶外階梯散策活動

地址：東京都港区芝公園4丁目2-8

活動期間：5/28（四）～6/14（日）

營業時間：9:00～20:00（20:00為最終受理時間）

入場費用：上展望台還是要付入場費，票價參考官方網站

交通：

地下鐵大江戶線 赤羽橋站 步行5分鐘

地下鐵日比谷線 神谷町站 步行7分鐘

官方網站

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