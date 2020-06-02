車站走出來直接逛！涉谷「SHIBUYA MARK CITY攻略」 下雨天也能開心玩

不久前JAPANKURU曾經跟大家分享涉谷的新玩法，這次我們又回到涉谷啦！

涉谷是來東京玩時經常會去的地方，來到這裡不外乎就是買東西或吃東西，但是在還沒走出車站前，你是否停過腳步看看周邊，與涉谷車站共構直達的這座「SHIBUYA MARK CITY」你應該不太陌生，聚集時尚、生活雜貨、餐廳、甜點和伴手禮等等，還有間梅丘美登利壽司，如果你還不知道，那就跟著JAPANKURU來逛逛吧！

SHIBUYA MARK CITY被日本人稱作做是在涉谷閒晃時過渡的好地方，主體分為東西兩大設施，包含服裝、生活用聘、配件、彩妝和餐飲等等，特別是琳琅滿目的餐廳們，應有盡有非常方便。

除此之外，共構於JR涉谷站、東京metro涉谷站及京王井之頭涉谷站之間，一出站你絕對找得到。

SHIBUYA MARK CITY

地址：東京都渋谷区道玄坂１丁目１２−１

營業時間：店家 10:00 - 21:00 ／ 餐廳 11:00 - 23:00

官方網站

瑞士蓮（Lindt Chocolat Boutique）

第一間來到的是巧克力品牌瑞士蓮（Lindt Chocolat Boutique），源自1845年的瑞士巧克力品牌頗具盛名，從玲琅滿目的各式巧克力糖到精緻的禮盒，每次來到店舖都像走進童話中的巧克力屋。

可以依照自己喜好選擇喜好的綜合巧克力一直是最受歡迎的商品，用巧克力裝滿空空的桶子超級療癒，每個都是你最喜歡的口味。

除了眼花撩亂的巧克力糖，當然也有五花八門的巧克力點心和禮盒，當做伴手禮分給親友們也是很好的選擇。

瑞士蓮（Lindt Chocolat Boutique）

營業時間：10:00-22:00

店鋪位置：4F

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SABON

來自以色列的頂級沐浴用品SABON，對於有在關切美妝保養的女生們並不陌生，迷人獨到的香味與好用的沐浴鹽一直都在美保界佔有一席之地。

SABON最必敗的商品就是經典磨砂膏，想必大家早已久仰大名，去除身體角質效果極佳，優雅的香味更是讓死忠粉絲愛不釋手的原因之一。

SABON磨砂膏中加入了酪梨和椰子油，保濕力的表現也非常好，使用完畢之後清水沖淨肌膚變得超咕溜。除了身體磨砂膏之外，其他清潔用品當然也很推薦，像是沐浴油、香皂、臉部清潔等等，喜歡囤貨的話也有划算的set組合，送禮自用兩相宜。

SABON

營業時間：10:00 - 21:00

店鋪位置：東館 3F

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靴下屋Tabio

靴下屋是襪子專業品牌，常常可以在日本鬧區或百貨中見到，各色各款的襪子超多選擇，從時尚的繽紛短襪到上班族日日更換的絲襪，運動專用襪或是內搭褲等等都可以找到，非常好逛。

靴下屋的襪子多半是made in japan，所以品質有保證。

這樣閃亮亮的金蔥短襪，搭配皮鞋或樂福鞋剛剛好。

喜歡穿忍者鞋（tabi shoes）的朋友，可以選這樣的襪型，套上鞋子完全沒有阻礙～

當然隱形的款式也有的，男生們當然也能挖到寶！

靴下屋

營業時間：10:00 - 21:00

店鋪位置：西館 2F

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OWNDAYS

日本這樣平價的快速眼鏡品牌其實選擇頗多，這次我們來到的是OWNDAYS。最快20分鐘就能取貨的OWNDAYS，基本上只要支付鏡架費用，鏡片是免費提供，對於外國旅客而言是超便利的服務。

OWNDAYS的眼鏡款式非常多，其中「Graph Belle」系列纖細的設計很受女性顧客歡迎。

戴起來也很修飾臉型唷！儘管在OWNDAYS裡好好的試戴吧～

另外也推薦大家可以試試「千一作」系列，鏡架由手工打造，品質十分優異且耐操好用，對細節講究的人絕對能滿足你的龜毛。

OWNDAYS

營業時間：10:00 - 21:00

店鋪位置：東館 1F

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美登利壽司

SHIBUYA MARK CITY也網羅不少必吃的餐廳，觀光客中具有超高人氣的「美登利壽司」在SHIBUYA MARK CITY也有一間分店，當然想吃就要先排隊囉！

店內設有吧台座位，可以邊吃邊近距離觀賞壽司師傅的手藝。

用餐方式可以依照自己喜愛的口味直接向師傅點餐，如果有選擇性困難的朋友，建議直接點師傅推薦的季節套餐組合（季節の板さんおまかせにぎり），每一種當令最好吃的口味都在這啦！（內容為季節性菜單，可能會依季節而有所調整）

美登利壽司

營業時間：週一至六 11:00 - 22:15 週日 11:00 - 22:00

店鋪位置：東館 4F

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菜な（NANA）

使用當令食材做成京都風料理的居酒屋式餐廳「菜な（NANA）」，讓你嚐到別於東京風味的餐點，分為午餐和晚餐兩個時段，色香味俱全的精緻料理也讓人吃起來非常享受。

不僅料理好看又好吃，餐廳內部的設計與氛圍也十分優雅，在旅途中輕鬆地享用一餐也是不錯的選擇。

建議大家可以從「三色拼盤套餐（おばん菜3種盛り合わせ）」或「五色拼盤套餐（おばん菜5種盛り合わせ）」，從12種配菜料理中自由選出三種或五種組合，除此之外也有需多單點的燒烤、海鮮、甜品等等，超級豐盛。

菜な（NANA）

營業時間：午餐 11:00 - 16:00 晚餐 17:00 - 11:00

店鋪位置：RESTAURANTS AVENUE 4F

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Afternoon Tea TEAROOM

Afternoon Tea TEAROOM 這間店相信大家也不陌生吧！結合下午茶與生活用品的可愛小店，但本次來到的SHIBUYA MARK CITY分店則是著重於下午茶品項的店鋪。

人氣推薦是從下午兩點開始的限定菜單「Afternoon Tea set（アフタヌーンティーセット）」，一次可以吃到三種甜點與現沖下午茶，數量限定要吃要快。

雖然是以餐點為主的「TEAROOM」，然還是可以買到一些生活雜貨啦！主要都是和泡茶相關的用品唷，如茶包、點心、果醬以及保溫杯和茶具等等。

如果你深深愛上Afternoon Tea專屬的茶味，那麼七天七種口味的茶包小禮盒一定超滿足！

Afternoon Tea TEAROOM

營業時間：10:00~21:00

店鋪位置：西館 1F

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在SHIBUYA MARK CITY裡有個隱藏版的拍照景點，你知道嗎？！就在道玄坂出口的方向，這裡有個宛如裝置藝術的拱形隧道，白天和夜晚截然不同的風格，拍照打卡超推薦。

在SHIBUYA MARK CITY通往JR與東京metro涉谷站的同時，其實可以俯瞰最著名的涉谷十字路口唷。也是東京人偷偷認證的隱藏版景點。

最後分享個超重要的旅遊小訊息，SHIBUYA MARK CITY的東館四樓呢，也有專門外幣兌換的「Travelex」櫃檯，當你在涉谷買到太忘我的時候，可以救急一下啦！

美食和購物齊聚：SHIBUYA MARK CITY

這次JAPANKURU從人氣排隊餐廳、時尚單品、伴手禮和生活雜貨等等一次整理好，下回來到交通也非常便利的SHIBUYA MARK CITY，你就知道從哪裡下手啦！

SHIBUYA MARK CITY

地址：東京都渋谷区道玄坂１丁目１２−１

營業時間：店家 10:00 - 21:00 ／ 餐廳 11:00 - 23:00

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